Real Madrid besiegt AEK Athen mit spatem Tor, Liverpool verliert in Istanbul

Real Madrid rettete sich durch Federico Valverde zum 3:2 bei AEK Athen. Liverpool musste eine 3:2-Niederlage bei Fenerbahce Istanbul hinnehmen. Analyse der Champions-League-Ergebnisse.

Real Madrid hat in der Champions League einen knappen und spannungsgeladenen Sieg gegen AEK Athen errungen. Das Spiel endete mit einem späten 3:2-Erfolg für die Königlichen, die damit ihre Siegesserie auf insgesamt acht Pflichtspielsiege ausbauen konnten. Der entscheidende Moment fiel in die Nachspielzeit, als Federico Valverde das Team vor einer unerwarteten Niederlage bewahrte. Dieser Sieg festigt die Position von Real Madrid in der Gruppenphase und zeigt die mentale Widerstandsfähigkeit der Mannschaft unter Druck.

Valverde sichert Sieg in der Nachspielzeit

Die Partie bei AEK Athen begann für Real Madrid alles andere als harmonisch. In der zwölften Minute überraschte Aboubakary Koita die spanische Mannschaft und führte den Außenseiter mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer schockierte das favorisierte Team aus Madrid, das zunächst nicht in der Lage war, das Spiel zurückzuerobern. Die Gastgeber zeigten sich diszipliniert und nutzten die defensive Schwäche von Real Madrid effektiv aus, um die erste Halbzeit zu kontrollieren.

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Der Ausgleich vor der Pause gelang durch Jude Bellingham, der die Chancenausbeute der Königlichen korrigierte. Bellingham lenkte eine scharfe Hereingabe mit der Hacke ins rechte Eck, nachdem sein vermeintlicher frühere Treffer nach einem Fehler von Vinicius Junior, der mit der Fußspitze den Ball berührt hatte, durch den VAR korrigiert wurde. Das 1:1 vor der Pause gab der Partie wieder mehr Spannung, da AEK Athen nicht aufgeben wollte.

In der zweiten Halbzeit schien AEK Athen erneut die Oberhand zu gewinnen. Stavros Pilo erhöhte in der 75. Minute auf 2:1, was den Heimjubel der Fans befeuerte. Real Madrid stand plötzlich vor dem Aus und musste handeln. Die Umstellung auf Offensivdruck zahlte sich jedoch kurz darauf aus, als Kylian Mbappé in der 78. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Kurz darauf rettete Federico Valverde in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Punktgewinn mit seinem Siegtreffer, der das Endstand von 3:2 besiegelte. Koita erhielt nach Schlusspfiff noch die Rote Karte wegen unsportlichen Verhaltens.

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Liverpool erleidet erste Niederlage in Istanbul

Liverpool musste bei Fenerbahce Istanbul eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Die Reds verloren am vierten Spieltag der Gruppenphase mit 2:3 und kassierten damit ihren ersten Punktverlust in der Königsklasse. Trotz einer guten Leistung und zweimaliger Führung blieb der Sieg aus. Der Tabellenfünfte der englischen Premier League zeigte sich zwar Chancen stark, scheiterte aber an der Effizienz des Gegners und der eigenen Abwehr.

Trey Nyoni eröffnete in der 25. Minute die Rechnung für Liverpool, woraufhin Mason Greenwood in der 29. Minute für Fenerbahce ausglich. Alexander Isak legte in der 69. Minute nach und führte die Reds vorübergehend mit 2:1 an. Doch Archie Brown glich in der 73. Minute zum 2:2 aus, bevor Vedat Muriqi in der 79. Minute den Siegtreffer für Istanbul markierte. Dieser Treffer bedeutete das Aus für Liverpool in diesem Spiel und warf die Planung der Reds für die Gruppenphase zurück.

Konsequenzen für die Gruppenphase

Die Ergebnisse dieser Runde haben erhebliche Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Champions-League-Gruppenphase. Für Real Madrid bedeutet der Sieg, dass sie ihre Favoritenrolle verteidigen können, auch wenn die Leistung nicht immer überzeugend war. Die Fähigkeit, in kritischen Momenten zu reagieren, wird als wichtiges Merkmal für den weiteren Erfolg in der K.o.-Phase gewertet.

Liverpool muss nun reagieren. Der Verlust von drei Punkten gegen Fenerbahce Istanbul ist schwer wiegend, da jeder Punkt in der Gruppenphase zählt. Die Mannschaft muss ihre Defensive stärken und die Effizienz in der Offensive erhöhen, um in den kommenden Spielen die Führung zurückzugewinnen. Die Niederlage zeigt, dass auch Top-Teams in Europa nicht immun gegen Überraschungen sind und jede Partie mit voller Konzentration angehen müssen.