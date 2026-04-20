Reaktion geglückt: HC Davos gleicht im Playoff-Final gegen Freiburg aus

Der HC Davos meldet sich im Playoff-Final gegen Freiburg mit einem 3:1-Auswärtssieg zurück und gleicht die Serie zum 1:1 aus. Ein disziplinierter Auftritt ebnet den Weg für Spiel 3.

Der HC Davos hat in der packenden Finalserie der National League ein starkes Lebenszeichen von sich gegeben. Nach der enttäuschenden Niederlage im ersten Aufeinandertreffen präsentierte sich der Qualifikationssieger am Dienstagabend in Freiburg in einer beeindruckenden Verfassung. Mit einem disziplinierten, kampfbetonten und taktisch klugen Auftritt gelang den Bündnern ein verdienter 3:1-Auswärtssieg, womit die Serie zum 1:1 ausgeglichen wurde.

Bereits in der Anfangsphase stellten die Davoser die Weichen auf Erfolg. Die offensive Ausrichtung trug schnell Früchte, und die Mannschaft von Trainer Christian Wohlwend erwischte die Freiburger kalt. Durch einen frühen Doppelschlag überrumpelten die Gäste den Gegner, der sichtlich Mühe hatte, den Druck in dieser frühen Phase zu neutralisieren. Obwohl Simon Seiler in der 12. Minute mit einem präzisen Schuss von der blauen Linie den Anschlusstreffer für Gottéron erzielen konnte und damit kurzzeitig Hoffnung bei den heimischen Fans weckte, behielt Davos die Oberhand. Die Antwort auf den Gegentreffer folgte noch vor der ersten Drittelspause: Lukas Frick nutzte eine Überzahlsituation eiskalt aus und stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her, was die psychologische Vorentscheidung in dieser Partie bedeutete. Im weiteren Verlauf der Begegnung entwickelte sich ein intensiver Abnützungskampf, bei dem beide Mannschaften ihre physischen Stärken einbrachten. Das zweite Drittel zeichnete sich durch eine taktische Defensive aus, wobei Freiburg zwar mehr Spielanteile für sich beanspruchen konnte, jedoch am glänzend aufgelegten Davoser Torhüter Sandro Aeschlimann verzweifelte. Besonders Julien Sprunger fand bei seinen Abschlüssen kein Mittel gegen den Schlussmann, der in dieser Phase die Führung für sein Team festhielt. Auch das Glück stand den Gastgebern nicht bei, als Simon Seiler mit einem knallharten Flachschuss nur das Metall traf. Diese vergebene Grosschance war symptomatisch für den Abend der Freiburger, die trotz unermüdlichem Einsatz und offensiver Bemühungen gegen die solide Defensive des HC Davos nicht mehr zum Erfolg kamen. Das Stadion in Freiburg, das zuvor auf eine Wende hoffte, musste zusehen, wie Davos das Spiel zunehmend unter Kontrolle brachte. Im letzten Spielabschnitt zeigte Davos dann seine ganze Reife. Anstatt sich in riskante Abenteuer zu stürzen, verwalteten die Gäste die Führung mit grosser Souveränität. Jeder Zweikampf wurde mit der nötigen Ernsthaftigkeit geführt, und die Defensivzone blieb nahezu fehlerfrei. Freiburg rannte zwar mit aller Macht gegen den Rückstand an und erhöhte das Risiko, doch die Abwehr der Bündner stand wie ein Bollwerk. Mit diesem wichtigen Auswärtssieg ist die Serie nun völlig offen und verspricht für den weiteren Verlauf höchste Spannung. Die Eishockey-Fans dürfen sich auf den kommenden Mittwoch freuen, wenn in Davos das dritte Duell ansteht. Dann wird sich zeigen, ob einer der beiden Kontrahenten zum ersten Mal in dieser Serie einen Heimsieg einfahren kann oder ob das Momentum weiterhin bei den auswärtsstarken Teams liegt. Die Fans in Davos werden sicherlich für eine hitzige Atmosphäre sorgen, um ihr Team zum nächsten Sieg zu peitschen





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