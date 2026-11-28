RB Leipzig und Lara Marti feiern das Comeback nach 547 Tagen. Die Schweizer Nati-Spielerin steht wieder auf dem Platz und unterstützt die Nationalelf als Fan.

Lara Marti hat nach einer traumatischen Verletzungspause von exakt 547 Tagen ihr Comeback für RB Leipzig gegeben. Die 27-jährige Schweizer Nationalspielerin absolvierte ihr erstes Pflichtspiel seit der schweren Verletzung, die sie im vergangenen Jahr erlitten hatte. Diese lange Pause markiert ein entscheidendes Kapitel in ihrer Karriere, da sie nun schrittweise zurück in den Spielbetrieb findet. Die Rückkehr auf den Platz war nicht nur für sie persönlich, sondern auch für den Verein ein wichtiger Moment.

Mechanismus der Verletzung und Rehabilitation

Der Ausfall der Nati-Spielerin wurde durch einen Riss des Kreuzbands ausgelöst, der als schwerwiegende Zyste in ihrer sportlichen Laufbahn galt. Lara Marti selbst beschrieb das Ereignis als Schock, der ihre mentale und physische Widerstandsfähigkeit auf die Probe stellte. Sie gestand, dass sie die genaue Dauer ihrer Abwesenheit erst kurz vor dem Comeback-Spiel erfuhr. Dabei griff sie auf eine KI-Anwendung zurück, um die lange Zeitspanne zu berechnen, was ihre eigene Überraschung über die Kargheit der Statistik unterstrich.

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Während der langen Inaktivität konzentrierte sie sich darauf, ihren Körper neu kennenzulernen und die Signale richtig zu deuten. Dieser Prozess erforderte viel Geduld und Selbstreflexion, da sie lernte, Phasen der Erschöpfung und Frustration als Teil der Genesung zu akzeptieren. Das medizinische Personal und das Trainerteam von RB Leipzig unterstützten sie mit vollem Verständnis für ihre emotionalen Schwankungen. Diese professionelle Begleitung war essenziell, um ihre Motivation in Zeiten zu bewahren, in denen der Fortschritt langsam erschien.

Stakeholder-Positionen und Vertragsituation

Die Rolle von RB Leipzig zeigte sich in der vertraglichen Treue, die während der Verletzungspause erhalten blieb. Der Verein verlängerte den Vertrag der Schweizerin, obwohl sie nicht im Kader stand. Lara Marti betonte, dass diese Geste ihr enorm viel Stress genommen habe und ihr sehr viel bedeute. Die Sicherheit eines bestehenden Arbeitsverhältnisses erlaubte ihr, sich vollständig auf die Rehabilitation zu konzentrieren, ohne finanzielle oder zukünftige Unsicherheiten in ihre Genesung einfließen zu lassen.

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Im Gegensatz zu einem Vertrag, der nicht verlängert worden wäre, sah sie die aktuelle Situation als stabilisierend an. Sie erklärte, dass die Verlängerung bis zum kommenden Sommer ihr ermöglicht, den Wiedereinstieg ohne Druck zu gestalten. Dieses Vertrauen des Managements spiegelt die Wertschätzung wider, die Lara Marti im Kader genießt. Es zeigt, dass der Klub an ihrer langfristigen Entwicklung glaubt, auch wenn sie für fast ein Jahr nicht zur Verfügung stand.

Auswirkungen und nächster Schritt gegen Österreich

Der direkte nächste Schritt für die Rückkehr von Lara Marti in das nationale Aufgebot ist die Unterstützung der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft als Fan. In der kommenden Woche wird die Nationalelf im Rahmen der WM-Qualifikation gegen Österreich antreten. Lara Marti wird dieses Spiel nicht vom Platz aus, sondern aus den Zuschauertribünen verfolgen. Sie plant, die Partie live zu beobachten, um der Mannschaft moralisch beizustehen, da sie physisch noch nicht in der Lage ist, mitzuspielen.

Diese Phase der Unterstützung ist für sie psychologisch wichtig, da sie den Anschluss an die Equipe hält. Sie steht mit ihren Mitspielerinnen im Austausch und freut sich auf das Spiel im Wankdorf-Stadion. Der Verkauf von über 20'000 Tickets für dieses Duell gegen Österreich unterstreicht das hohe Interesse an der Nationalmannschaft. Lara Marti vertraut auf die Qualität der Gruppe, ist sich aber im Klaren darüber, dass die Partie nicht einfach werden wird.

Nach dem Spiel gegen Österreich fokussiert sich die 27-Jährige erneut auf ihren Verein. Sie wird in Leipzig weiter trainieren, um Spielminuten zu sammeln und an ihre Bestleistungen heranzukommen. Ihr Fokus liegt auf dem subjektiven Wohlbefinden und der schrittweisen Steigerung der Belastbarkeit. Erst wenn diese Ziele erreicht sind, ist mit einer Nominierung für die Nationalelf zu rechnen. Bis dahin bleibt sie als treue Unterstützerin in der Schweiz verbunden, auch wenn sie erst zu Weihnachten nach Hause zurückkehren wird.