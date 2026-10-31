RB Leipzig gewinnt mit 1:0 beim FC Schalke 04 durch Elfmeter von Antonio Nusa

Antonio Nusa verwandelt einen Elfmeter und beschert RB Leipzig einen 1:0-Sieg beim FC Schalke 04. Zuvor wird ein Treffer von Rômulo per VAR aberkannt.

RB Leipzig hat am Samstag beim FC Schalke 04 mit 1:0 gewonnen. Antonio Nusa erzielte in der Nachspielzeit per Elfmeter das entscheidende Tor. Zuvor war ein Treffer von Rômulo nach Eingriff des Video-Schiedsrichters ( VAR) aberkannt worden. Das Spiel fand vor leeren Rängen statt.

Schalke 04 gegen RB Leipzig: Elfmeter entscheidet

In der 90. Minute und darüber hinaus zeigte der vierte Offizielle drei Minuten Nachspielzeit an. In dieser Phase verschuldete Satoshi Tanaka (FC Schalke 04) einen Elfmeter durch ein Foul im Strafraum. Antonio Nusa (RB Leipzig) verwandelte sicher mit dem rechten Fuß unten links. Zuvor hatte Rômulo (RB Leipzig) getroffen, doch der VAR erkannte den Treffer wegen eines vorangegangenen Vergehens ab.

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VAR annulliert Leipziger Führung

Die Partie war lange Zeit ausgeglichen. RB Leipzig hatte mehr Ballbesitz, aber Schalke 04 verteidigte kompakt. In der ersten Halbzeit gab es Chancen auf beiden Seiten. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) bekam auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen. Christoph Baumgartner (RB Leipzig) versuchte es per Kopf nach einer Ecke, doch der Ball ging links vorbei. Auf der anderen Seite schoss Adil Aouchiche (FC Schalke 04) aus der Distanz, der Ball wurde geblockt. Dejan Ljubicic (FC Schalke 04) versuchte es ebenfalls aus der Ferne, schoss aber drüber. Neil El Aynaoui (RB Leipzig) und Satoshi Tanaka (FC Schalke 04) bekamen Freistöße in der eigenen Hälfte zugesprochen.

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Viele Chancen und eine Gelbe Karte

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatte RB Leipzig mehrere Möglichkeiten. Antonio Nusa (RB Leipzig) schoss aus kurzer Distanz, doch der Torwart hielt. Brajan Gruda spielte einen Pass nach vorne, aber Rocco Reitz stand im Abseits. Antonio Nusa versuchte es erneut aus der Distanz, der Schuss wurde geblockt. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) schoss aus spitzem Winkel, der Torwart parierte. Benjamin Henrichs (RB Leipzig) versuchte es aus der Distanz, der Ball wurde abgeblockt. Timo Becker (FC Schalke 04) sah eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen. Es gab Fouls von Timo Becker und Satoshi Tanaka (beide FC Schalke 04). Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) schoss knapp links vorbei. Adil Aouchiche (FC Schalke 04) spielte einen Pass nach vorne, aber Kenan Karaman stand im Abseits. Dann fiel das vermeintliche Tor von Rômulo, das der VAR aberkannte.

Späte Entscheidung durch Elfmeter

In der zweiten Halbzeit drängte RB Leipzig auf den Sieg. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) schoss mit dem linken Fuß, der Torwart hielt. Willi Orbán (RB Leipzig) köpfte nach einer Ecke von David Raum links vorbei. Der vierte Offizielle kündigte drei Minuten Nachspielzeit an. Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) bekam einen Freistoß in der eigenen Hälfte. Satoshi Tanaka (FC Schalke 04) schoss aus der Distanz links vorbei. Kenan Karaman (FC Schalke 04) bekam einen Freistoß in der eigenen Hälfte. Dann foulte Satoshi Tanaka im Strafraum, und Antonio Nusa verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:0-Endstand.