Rauchtests im Baregg-Tunnel: ASTRA überprüft Tunnellüftung

Im Rahmen des Erhaltungsprojekts Reusstal-Neuenhof führt das ASTRA Rauchtests in den Tunnellüftungsanlagen des Baregg-Tunnels durch. Diese Tests dienen der Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Lüftungssysteme im Notfall und gewährleisten die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer.

Zu den kritischen Infrastrukturen, die unsere Sicherheit gewährleisten, gehören zweifellos die Tunnellüftung sanlagen, wie sie im Baregg-Tunnel zu finden sind. Diese lebensrettenden Systeme sind im Ernstfall von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit der Verkehr steilnehmer zu gewährleisten. Durch eine gezielte Steuerung des Luftstroms und die rasche Entfernung von Rauch und Schadstoffen können diese Anlagen im Notfall Menschenleben retten.

Angesichts der hohen Beanspruchung und der potenziellen Auswirkungen im Notfall ist die regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung dieser Anlagen von größter Wichtigkeit. Nur so kann sichergestellt werden, dass sie im entscheidenden Moment zuverlässig funktionieren und ihren Zweck erfüllen. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) widmet sich daher kontinuierlich der Erneuerung und Wartung dieser lebenswichtigen Einrichtungen, um die Verkehrssicherheit auf unseren Strassen zu gewährleisten.\Im Rahmen des umfassenden Erhaltungsprojekts Reusstal-Neuenhof werden aktuell umfassende Erneuerungsarbeiten an den sicherheitsrelevanten Ausrüstungen in den Tunnelobjekten Baregg und Neuenhof durchgeführt. Ein zentraler Bestandteil dieser Arbeiten sind die regelmäßigen Funktionstests, die sicherstellen sollen, dass die Tunnellüftungsanlagen im Notfall einwandfrei funktionieren. Nach Abschluss der Arbeiten in der mittleren Röhre des Baregg-Tunnels steht nun ein entscheidender Funktionstest der Fahrraumlüftung an. Hierbei wird ein speziell entwickelter, ungefährlicher Rauch im Tunnelraum erzeugt, um die Funktionsweise der Lüftungsanlage unter realistischen Bedingungen zu simulieren. Die dabei gewonnenen Daten ermöglichen es den Technikern, die Leistungsfähigkeit der Anlage zu bewerten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Während der Tests kann es zu Rauchaustritten im Bereich der Tunnelportale kommen, daher werden die Anwohner und Verkehrsteilnehmer im Vorfeld über die Durchführung der Tests informiert und um Verständnis gebeten. Insgesamt sind drei solcher Tests geplant, jeweils einer pro Tunnelröhre, um die umfassende Funktionalität der Anlagen zu gewährleisten. Diese Tests finden in den Nachtstunden statt, um die Auswirkungen auf den Verkehr zu minimieren und die Sicherheit der beteiligten Personen zu gewährleisten.\Die Durchführung der Rauchtests erfolgt in den kommenden Nächten, um die Leistungsfähigkeit der Tunnellüftungsanlagen im Baregg-Tunnel zu überprüfen. Die Tests sind ein wesentlicher Bestandteil der umfassenden Sicherheitsmaßnahmen, die vom ASTRA im Rahmen des Erhaltungsprojekts Reusstal-Neuenhof ergriffen werden. Die erste Testreihe findet in der Nacht von Montag, den 13. April, auf Dienstag, den 14. April 2026, zwischen 20:00 und 05:00 Uhr in der mittleren Röhre des Baregg-Tunnels statt. Die zweite Testreihe ist für die Nacht von Donnerstag, den 18. Juni, auf Freitag, den 19. Juni 2026, ebenfalls zwischen 20:00 und 05:00 Uhr, in der Röhre in Fahrtrichtung Bern geplant. Diese sorgfältig geplanten Tests stellen sicher, dass die Tunnellüftungsanlagen im Falle eines Brandes oder eines anderen Notfalls optimal funktionieren und dazu beitragen, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Die Öffentlichkeit wird im Vorfeld über die genauen Zeiträume und eventuelle Beeinträchtigungen informiert, um mögliche Unannehmlichkeiten zu minimieren und die reibungslose Durchführung der Tests zu gewährleisten





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