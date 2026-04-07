Rassistischer Vorfall im U20-Frauenfussball: FC Luzern in der Kritik

Ein rassistischer Vorfall überschattet das Spitzenspiel zwischen dem FC Luzern und GC in der U20-Frauen-Liga. Der Verein reagiert mit einer Stellungnahme und verspricht Aufklärung.

Am Samstag kam es im Spitzenspiel der U20 -Frauen zu einem erschütternden rassistischen Vorfall , der das sportliche Geschehen in den Schatten stellte. Im Duell zwischen dem FC Luzern und GC, das bei bestem Fussballwetter auf dem Kunstrasenplatz der Allmend ausgetragen wurde, trennten sich die Teams mit einem 2:2-Unentschieden.

Doch die Aufregung um das Ergebnis, die tabellarische Verschiebung durch den Sieg von YB und die damit verbundene Überholung von Luzern und Zürich, rückte angesichts der Ereignisse in der 88. Minute in den Hintergrund. Was genau geschah, wirft einen dunklen Schatten auf den Fussballsport.\Gemäss Augenzeugenberichten soll ein Mitglied des Trainerstabs des FC Luzern eine Spielerin von GC rassistisch beleidigt haben. Ein Video, das die Szene festhielt, zeigt die Entrüstung des GC-Trainers, der das Spiel sofort unterbrechen liess und den Schiedsrichter zur Rede stellte. Die Worte des Trainers, so die Berichte, waren von grossem Ärger geprägt. Die Zielscheibe der rassistischen Äusserung war Deborah Nyota Kabela, eine 17-jährige Spielerin mit angolanisch-schweizerischen Wurzeln. Nach dem Spiel wurde sie von ihren Teamkolleginnen getröstet, ein Zeichen der Solidarität in einem Moment der Ungerechtigkeit. In einer persönlichen Stellungnahme beschrieb Kabela ihre anfängliche Fassungslosigkeit und die anschliessende Wut, die sie empfand. Sie betonte die Notwendigkeit, Rassismus im Fussball offen anzusprechen und zu bekämpfen. Auf Instagram setzte sie ein klares Zeichen gegen jegliche Form von Diskriminierung im Sport, indem sie die Vereinbarkeit von Fussball und Einheit hervorhob und die anhaltende Relevanz des Kampfes gegen Rassismus unterstrich.\Der FC Luzern reagierte auf den Vorfall mit einer offiziellen Stellungnahme, in der das klare Bekenntnis zu Werten wie Antirassismus und Nicht-Diskriminierung hervorgehoben wurde. Der Verein erklärte, dass ein FCL-Funktionär gegen diese Werte verstossen habe und dass die lückenlose Aufarbeitung des Vorfalls höchste Priorität geniesse. In der Stellungnahme wurde Rassismus in aller Form verurteilt und eine klare Distanzierung von solchem Verhalten zum Ausdruck gebracht. Der FC Luzern betonte, dass man am Montagmorgen in Kontakt mit den Verantwortlichen von GC getreten sei, sich für den Vorfall entschuldigt und die Nulltoleranz-Haltung des Vereins bekräftigt habe. Darüber hinaus kündigte der Verein an, direkt und persönlich Kontakt zu den betroffenen Personen aufnehmen zu wollen. Man bat um Verständnis, dass man sich zu diesem Zeitpunkt nicht weiter äussern werde, um die interne Aufarbeitung nicht zu gefährden. Der Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit, die Prävention von Rassismus im Fussball zu verstärken und gleichzeitig eine Kultur der Inklusion und des Respekts zu fördern, in der sich alle Spielerinnen und Spieler sicher und wertgeschätzt fühlen. Die Ereignisse im U20-Frauenfussball sind ein Weckruf, der verdeutlicht, dass der Kampf gegen Diskriminierung im Sport noch lange nicht abgeschlossen ist





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