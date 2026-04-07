Rassistische Beleidigung im U20-Spiel: GC-Stürmerin Deborah Nyota Kabela Ziel von Hass

Im U20-Spiel zwischen Luzern und Grasshoppers wurde GC-Stürmerin Deborah Nyota Kabela rassistisch beleidigt. Der Vorfall löste Entsetzen aus und wird nun aufgearbeitet.

Können Sie das Problem schrittweise genau erklären? Am Ostersonntag ereignete sich im U20-Spiel zwischen dem FC Luzern und den Grasshoppers ein erschütternder Vorfall. Die GC-Stürmerin Deborah Nyota Kabela wurde rassistisch beleidigt. Der Vorfall, der sich in der 88. Spielminute ereignete, wurde durch einen verbalen Aussetzer eines Funktionärs des FC Luzern ausgelöst, der Kabela rassistische Äußerungen entgegenbrachte. Ein Livestream des Spiels dokumentierte das Geschehen.

Der Vorfall, der sich während eines Einwurfs der Zürcherinnen ereignete, erregte sofort die Aufmerksamkeit des Grasshoppers-Trainers und einiger Spielerinnen, die den Schiedsrichter auf das Geschehene aufmerksam machten. Dieser versuchte, die Situation zu beruhigen, da er die Beleidigungen angeblich nicht gehört hatte. Nach einer kurzen Unterbrechung wurde das Spiel fortgesetzt, während GC umgehend harte Konsequenzen für den Übeltäter forderte.\Der FC Luzern bestätigte den Vorfall später gegenüber dem «Blick» und betonte die höchste Priorität der lückenlosen Aufarbeitung. Der Verein entschuldigte sich bei GC und versicherte, dass Rassismus und Diskriminierung in ihren Reihen keinen Platz hätten. Die Spieler, wie Deborah Nyota Kabela, meldeten sich zu Wort und teilte ihre Emotionen mit. Kabela äußerte ihre tiefe Enttäuschung über das Geschehene und betonte, dass Fußball Menschen verbinden sollte, anstatt zu spalten. Sie rief dazu auf, die Stimme gegen Rassismus zu erheben, ein Problem, das im Sport und in der Gesellschaft immer noch präsent ist. Der Post der Spielerin fand breite Zustimmung und Unterstützung, darunter auch von bekannten Schweizer Nationalspielerinnen wie Meriame Terchoun und Alayah Pilgrim, die den Beitrag mit roten Herzen kommentierten. Die Reaktionen verdeutlichen die breite Verurteilung des Vorfalls und das Engagement für eine diskriminierungsfreie Umgebung im Fußball.\Die Grasshoppers haben sich bisher noch nicht offiziell zu dem Vorfall geäußert, was bei einigen Beobachtern für Unverständnis sorgte. Die fehlende Stellungnahme könnte als ein Zeichen der Vorsicht oder als eine Geste der Abwartung interpretiert werden, bis alle Fakten vollständig geklärt sind. Es ist wichtig, dass GC eine klare und deutliche Position bezieht, um Solidarität mit ihrer Spielerin zu zeigen und ein starkes Signal gegen Rassismus im Fußball zu senden. Die Angelegenheit wirft wichtige Fragen auf, wie Vereine mit rassistischen Vorfällen umgehen und wie sie ihre Spielerinnen und Spieler schützen können. Die Aufarbeitung dieses Vorfalls ist von entscheidender Bedeutung, um eine klare Botschaft an alle Beteiligten zu senden und sicherzustellen, dass rassistische Äußerungen und Verhaltensweisen keine Toleranz finden. Die Reaktion der Fußballverbände und der beteiligten Vereine wird entscheidend sein, um sicherzustellen, dass solche Vorfälle in Zukunft verhindert und die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um die betroffenen Personen zu unterstützen





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