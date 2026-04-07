Rassismus-Eklat im Schweizer Frauenfussball: GC-Talent von Assistenztrainer beleidigt

Ein rassistischer Vorfall in einem U-20-Spiel zwischen dem FC Luzern und den GC Frauen hat für Empörung gesorgt. GC-Talent Deborah Nyota Kabela wurde rassistisch beleidigt, was eine Welle der Solidarität auslöste. Der SFV verurteilt den Vorfall und leitet Untersuchungen ein. Auch der FC Luzern hat sich zu Wort gemeldet.

Ich bin richtig wütend. Diese Worte sagt GC-Talent Deborah Nyota Kabela gegenüber 20 Minuten. Sie spricht über den Rassismus -Eklat im Spiel vom Wochenende zwischen den U-20-Teams des FC Luzern und der GC Frauen (2:2). Kabela wurde in der Schlussphase rassistisch beleidigt und als Moh***kopf bezeichnet. In dem Moment habe ich es zwar wahrgenommen, aber nicht sofort realisiert, was genau gesagt wurde.

Erst als meine Gegenspielerin zu mir meinte, ich solle es nicht persönlich nehmen, wurde mir bewusst, was gesagt wurde, sagt Kabela zu 20 Minuten. Wir schreiben das Jahr 2026 – und solche Dinge passieren immer noch. Das ist einfach unsportlich und respektlos. Die 17-jährige GC-Spielerin erzählt, dass die Worte vom Assistenztrainer der Luzernerinnen gekommen seien. Eine Entschuldigung sei nicht erfolgt, wie sie sagt. Die Trainerin ist zwar auf mich zugekommen und wollte mit mir sprechen, aber ich hatte in dem Moment kein Verständnis dafür. Und weiter: Sie hat während der Situation nichts gesagt – und dann nachher das Gespräch zu suchen, das habe ich nicht gebraucht. GC als Club wird am Dienstag öffentlich zum Vorfall Stellung nehmen. Eine Anfrage ist hängig. Der Schweizerische Fussballverband (SFV) teilt gegenüber 20 Minuten mit: Der Schweizerische Fussballverband bedauert den geschilderten Vorfall sehr und verurteilt jegliche Form von Rassismus und Diskriminierung klar und unmissverständlich. Der Umgang mit Mit- und Gegenspielerinnen und -spielern ist stets und überall von Toleranz geprägt. Der SFV engagiere sich für Fairplay und Respekt und gegen jede Form von Diskriminierung. Aktuell sei man daran, den Sachverhalt aufzuarbeiten. Dazu wird der Spielrapport ausgewertet sowie Berichte der Schiedsrichterin und der beteiligten Parteien eingeholt. Mit diesen Abklärungen wird das entsprechende Verfahren eröffnet, so der Verband. Die konkreten Massnahmen hängen vom Ergebnis der laufenden Untersuchung ab, weshalb wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu möglichen Strafen äussern können. Der FC Luzern teilt mit: Der FC Luzern hat am Ostersonntag Kenntnis davon erhalten, dass es anlässlich eines U-20-Meisterschaftsspiels der FCL-Juniorinnen zu einem Vorfall gekommen ist, bei dem ein FCL-Funktionär gegen die klaren Werte des FC Luzern in Bezug auf Rassismus und Diskriminierung verstossen hat. Die sorgfältige, lückenlose und konsequente Aufarbeitung dieses Vorfalls hat für uns höchste Priorität und wurde umgehend eingeleitet. Der FC Luzern erklärt weiter, dass Rassismus und jede Form von Diskriminierung bei ihm keinen Platz hätten. Entsprechendes Verhalten werde klar verurteilt, und man distanziere sich entschieden davon. Mit den Verantwortlichen von dem GC Frauenfussball haben wir am Montagmorgen Kontakt aufgenommen, uns für den Vorfall entschuldigt und unsere Nulltoleranz-Haltung bekräftigt. Mit den betroffenen Personen werden wir direkt und persönlich Kontakt aufnehmen. Der Fall schlägt hohe Wellen. Nati-Spielerinnen wie Alayah Pilgrim, Meriame Terchoun und auch Coumba Sow zeigen sich schockiert. FCB-Captain Sow meint auf Instagram: Gestern erlebte es eine 17-jährige Spitzenfussballerin. Sow meint damit Rassismus. Wie viel muss noch passieren? Wann ist endlich Schluss? We stand with you. Angesprochen auf die Unterstützung, sagt das GC-Talent: Das bedeutet mir extrem viel und gibt mir viel Kraft. Der Support pusht mich. Die früherere Profispielerin Jasmine Imboden schlägt auf Instagram ebenso Alarm und macht den Fall auf Social Media einem grossen Publikum bekannt. Sie schreibt auf Instagram unter anderem: Wenn rassistische Begriffe so selbstverständlich und öffentlich benutzt werden, ist das kein Missverständnis, sondern ein strukturelles Problem – besonders, wenn es von Personen in einer Machtposition ausgeht. Imboden wurde vor wenigen Monaten selbst Opfer von Rassismus. Sie, die beim Luzerner SC kickt, erlebte in einer Auswärtspartie gegen Vuisternens/Mézières im Kanton Freiburg Rassismus. So waren Affengeräusche zu hören. Welcher Zuschauer die rassistischen Beleidigungen geschrien hatte, blieb unklar – obwohl der Vorfall gefilmt wurde. Der Schweizerische Fussballverband SFV büsste den Freiburger Club mit 500 Franken. Für Imboden eine zu geringe Strafe. Gemäss Reglement des SFV wären Bussen von bis zu einer Million Franken möglich. Sie sieht insbesondere in den Amateurligen noch viel Nachholbedarf. Imboden lancierte am Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März eine Onlinepetition. Die Petition fordert zum Beispiel spezielle Schulungen für Schiedsrichter, verpflichtende Präventionsprogramme für Vereine sowie härtere Sanktionen





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rassismus Fussball Diskriminierung Schweiz Frauenfussball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GC-Hoffnungsträger Michi Frey erklärt seine vielen Wechsel – und sein Talent fürs MalenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Schliesst Servette im Direktduell zu Luzern auf?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Servette feiert deutlichen Sieg gegen Luzern nach zähem SpielServette gewinnt am Ostermontag im Stade de Genève mit 3:0 gegen Luzern. Nach einer torarmen ersten Halbzeit sorgten Tore von Stevanovic, Cognat und Kadile für die Entscheidung. Luzern, dessen Trainer am Saisonende zurücktritt, enttäuschte.

Read more »

Lil Nas X: Behandlung statt Haft nach Vorfall in Los AngelesUS-Rapper Lil Nas X entgeht einer möglichen Haftstrafe in Kalifornien. Nach einem Vorfall in Los Angeles, bei dem er in Unterwäsche durch die Stadt lief und Polizisten angegriffen haben soll, ordnet ein Richter eine Behandlung im Rahmen eines Diversionsprogramms an.

Read more »

Stiftung für Innovation in Luzern: Regierung will gründenLäuft alles nach Plan, ist die Stiftung bereits nach dem Sommer aktiv. Ein Punkt könnte im Parlament aber für Diskussionen sorgen.

Read more »

– FC Luzern: Spiel im TickerDer FC Luzern verliert im ersten Spiel seit der Bekanntgabe der Trennung von Mario Frick gegen Servette 0:3. Die Genfer sind nun punktgleich mit den siebtplatzierten Innerschweizern.

Read more »