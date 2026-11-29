Nach Hirnoperation sieht ein Mann Katzenaugen in menschlichen Gesichtern. Forscher nutzen KI, um die seltene Prosopometamorphopsie zu dokumentieren.

Ein 28-jähriger Lehrer aus dem Nordosten der USA erlebt eine extreme Form der visuellen Wahrnehmungsstörung, die durch eine operative Eingriffe ausgelöst wurde. Seit einer Entfernung von Gewebe im rechten Temporallappen nimmt er Gesichter fundamental verzerrt wahr. Dabei tauschen sich menschliche und tierische Züge nahtlos gegenseitig aus. Die Forschenden um Brad Duchaine vom Dartmouth College haben nun eine Methode entwickelt, um diese subjektive Erfahrung objektiv darzustellen.

Neurologische Ursache und Symptomatik

Die zugrundeliegende Erkrankung wird als Prosopometamorphopsie oder kurz PMO bezeichnet. Diese Störung gehört zu den Formen der Palinopsie, bei der zuvor wahrgenommene Reize in der späteren Wahrnehmung fortbestehen oder wiederkehren. Im Fall des Patienten, der im Fachjournal Cortex über seine Erfahrungen berichtet, führt dies zu komplexen Gesichtsverzerrungen. Während er andere Objekte normal erkennt, erscheinen menschliche Gesichter oder einzelne Merkmalskombinationen stark变形t. Diese Verzerrungen sind äusserst selten und weltweit sind lediglich rund hundert dokumentierte Fälle bekannt. Der berühmteste historische Fall stammt aus dem Jahr 1986, als eine Frau behauptete, alle Passagiere im Bus hätten das Gesicht eines Poodles getragen.

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Künstliche Intelligenz als Diagnosewerkzeug

Um die abstrakte Wahrnehmung des Patienten greifbar zu machen, setzten die Wissenschaftler auf moderne Technologien. Brad Duchaine, Psychologe und Hirnforscher, fertigte zunächst manuelle Skizzen an, die die verzerrten Merkmale einfangen sollten. Diese Skizzen wurden dann in eine Künstliche Intelligenz eingespeist, um fotorealistischere Darstellungen zu generieren. In Zusammenarbeit mit dem Patienten verfeinerte Duchaine die KI-generierten Bilder immer weiter, bis sie die subjektive Erfahrung Karl精准 abbildeten. Die entstandenen Gesichter wirken dabei vollkommen stimmig. Die übertragenen Merkmale sind nahtlos integriert und verändern sich natürlich, wenn sich der Blickwinkel oder die Entfernung ändert. Diese Technik bietet einen enormen Fortschritt für die Forschung, da sie den Betroffenen hilft, ihre Situation anderen verständlich zu machen.

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Spezifische Auslöser und Alltagssymptome

Die Episoden dieses Mannes dauern oft mehrere Stunden an und können gelegentlich den gesamten Tag andauern. Ein zentrales Merkmal seiner Wahrnehmung ist die Abhängigkeit von der ersten visuellen Stimulation am Morgen. Wenn er morgens zuerst ein Tier sieht, nimmt er die Augen seiner Katze Luna in den Gesichtern von Menschen wahr. Dies betrifft nicht nur Fremde, sondern auch seine engsten Angehörigen. Umgekehrt entdeckt er die Augen von Menschen im Gesicht seiner Katze, wenn die visuelle Reihenfolge umgekehrt ist. Diese Phänomene hingenommem davon ab, welches Objekt zuerst fixiert wird. Die Forschung deutet darauf hin, dass aus unbekannten Gründen Erinnerungen abgerufen und auf das aktuell wahrgenommene Gesicht projiziert werden. Dies geschieht genau in dem Bereich des Gehirns, von dem bei der Operation im Jahr 2024 ein Teil entfernt wurde.

Klinische Relevanz und zukünftige Forschung

Die Dokumentation dieser Fälle hat weitreichende Implikationen für die medizinische Behandlung und das Verständnis des menschlichen Gehirns. Bisher wurden viele der über 250 Personen, die angeblich unter Gesichtsverzerrungen leiden, fälschlicherweise eine psychische Störung attestiert. Die vorliegende Studie hilft dabei, diese physiologische Ursache von psychologischen Ursachen zu unterscheiden. Duchaine betont, dass das Wissen um die konkrete erlebte Erfahrung essenziell ist, um bessere Wege zur Linderung der Symptome zu finden. Die Zusammenarbeit mit dem Patienten wird fortgesetzt, um weitere Einblicke in die neuronale Verarbeitung von Gesichtern zu gewinnen. Die Studie wurde im renommierten Fachjournal Cortex veröffentlicht und unterstreicht die Notwendigkeit präziser Diagnosen bei neurologischen Wahrnehmungsstörungen.