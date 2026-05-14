Rapperswil-Jona plant grüne Zukunft durch Stadttunnel-Projekt

Die Stimmbevölkerung von Rapperswil-Jona entscheidet im Juni 2026 über einen Planungskredit von 3,8 Millionen Franken für die Neugestaltung des Stadtraums und die Förderung nachhaltiger Mobilität.

Am 14. Juni 2026 steht die Bevölkerung von Rapperswil-Jona vor einer weitreichenden Entscheidung, die das Gesicht der Stadt für die kommenden Jahrzehnte prägen könnte. Es geht um die Abstimmung über einen Planungskredit in Höhe von 3,8 Millionen Franken.

Dieser finanzielle Rahmen ist nicht für den eigentlichen Bau gedacht, sondern dient primär der Erarbeitung detaillierter Planungsgrundlagen für die Gestaltung der städtischen Räume und Strassen. Im Zentrum dieses Vorhabens steht der geplante Stadttunnel, ein Kernstück des umfassenden Gesamtverkehrskonzepts 2040. Die Vision ist klar: Durch die Verlagerung eines signifikanten Teils des Durchgangsverkehrs in den Untergrund soll an der Oberfläche ein massiver Gewinn an Lebensqualität entstehen. Es geht darum, die Stadt zurückzugewinnen und sie für die Menschen attraktiver zu machen.

Die geplanten Massnahmen zielen darauf ab, mehr Raum für das öffentliche Leben zu schaffen. Wo heute Autos dominieren, sollen künftig breite, sichere Velowege, attraktive Fussgängerzonen und hochwertige Grünflächen entstehen. Diese ökologische Aufwertung des Stadtzentrums und der umliegenden Quartiere ist essenziell, um der zunehmenden Urbanisierung und den klimatischen Herausforderungen zu begegnen.

Mehr Bäume und weniger Asphalt bedeuten nicht nur eine ästhetische Verbesserung, sondern tragen auch zur Senkung der Temperatur in den Sommermonaten bei und verbessern die Luftqualität für alle Einwohnerinnen und Einwohner. Der Kredit soll somit den Weg ebnen für ein modernes, nachhaltiges Mobilitätskonzept, das den öffentlichen Verkehr priorisiert und die sanfte Mobilität fördert. Der Prozess der Planung ist sorgfältig gegliedert.

Mit dem beantragten Kredit wird zunächst ein Zielbild entwickelt, das als visionärer Leitfaden dient und aufzeigt, wie die betroffenen Räume in der Zukunft aussehen könnten. Darauf aufbauend wird ein sogenanntes Vorprojekt plus erstellt. In dieser Phase werden die ersten Ideen vertieft und mit konkreten Kostenschätzungen hinterlegt, damit die Politik und die Bevölkerung später auf einer fundierten Basis über die eigentlichen Bauprojekte entscheiden können.

Es ist ein vorsichtiger, aber notwendiger Schritt, um Fehlinvestitionen zu vermeiden und eine optimale Nutzung des verfügbaren Raums zu gewährleisten. Besonders hervorzuheben ist die enge Kooperation zwischen der Stadt Rapperswil-Jona und dem Kanton St. Gallen im Rahmen des Gesamtvorhabens Mobilitätszukunft Rapperswil-Jona. Während der Kanton die Finanzierung für die Planung und Projektierung des Tunnels sowie die Anpassungen an den Kantonsstrassen übernimmt, ist die Stadt für die Gestaltung ihrer eigenen Gemeindestrassen und öffentlichen Plätze verantwortlich.

Ohne diesen spezifischen Planungskredit könnte die Stadt ihre eigenen Interessen und lokalen Bedürfnisse nicht ausreichend in die Gesamtplanung einbringen. Es geht darum, sicherzustellen, dass die städtischen Räume nicht einfach nur als Nebenprodukt des Tunnelbaus entstehen, sondern aktiv und strategisch gestaltet werden, um eine maximale Aufenthaltsqualität zu erreichen. Sollte die Vorlage an der Urne abgelehnt werden, entstünde eine problematische Lücke in der Planung.

Die Stadt würde die notwendigen Grundlagen für ihre eigenen Schritte verlieren, was in der Folge die Umsetzung des gesamten Projekts, einschliesslich des Tunnels, in Frage stellen könnte. Um eine transparente und breite Meinungsbildung zu gewährleisten, lädt der Stadtrat die Bevölkerung am Dienstag, 26. Mai 2026, zu einer Informationsveranstaltung im Kreuz in Jona ein. Diese Veranstaltung wird ein Forum für den Dialog bieten, inklusive Podiumsgesprächen mit Vertretern der Ortsparteien und einer offenen Fragerunde.

Um niemanden auszuschliessen, wird das Event live digital übertragen und später als Aufzeichnung bereitgestellt. Letztlich verfolgt der Stadtrat das Ziel, die Mobilität der Zukunft aktiv und verantwortungsbewusst mitzugestalten. Es geht nicht um einen vorschnellen Baubeschluss, sondern um eine sorgfältige Vorbereitung. Durch die Schaffung dieser Grundlagen können spätere Entscheidungen auf Basis von Fakten und detaillierten Entwürfen getroffen werden.

Die Stadt investiert somit in die Planung, um langfristig eine lebenswertere, grünere und sicherere Umgebung für alle Generationen zu schaffen, in der die Mobilität im Einklang mit der Lebensqualität steht





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