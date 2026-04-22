Rapperswil-Jona Lakers: Speaker Pascal Schmitz tritt zurück – Skandal um alte Facebook-Posts

Pascal Schmitz, langjähriger Speaker der Rapperswil-Jona Lakers, tritt zurück, nachdem rassistische und beleidigende Äußerungen aus alten Facebook-Posts öffentlich geworden sind. Der Journalist hatte zuvor den Covid-Skandal um Patrick Fischer aufgedeckt.

Der Eishockeyclub Rapperswil-Jona Lakers hat bekannt gegeben, dass Pascal Schmitz , seit 14 Jahren die Stimme der Heimspiele des Vereins, von seinem Amt als Speaker zurücktreten wird.

Diese Entscheidung folgt auf eine Reihe von Ereignissen, die durch die Aufdeckung eines Skandals im Zusammenhang mit dem ehemaligen Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer ausgelöst wurden. Schmitz, der als Journalist beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) tätig ist, hatte zuvor die Details des Skandals aufgedeckt, was zu einer Wiederbelebung alter Kontroversen rund um die Coronapandemie führte. Seine Enthüllungen stießen sowohl auf Anerkennung als auch auf heftige Kritik und Anfeindungen.

In den letzten Tagen sind zudem ältere, etwa 15 Jahre alte Facebook-Posts von Schmitz öffentlich geworden, die beleidigende und teils rassistische Äußerungen enthalten. Diese Posts haben eine breite öffentliche Debatte ausgelöst und den Verein in eine schwierige Lage gebracht. Schmitz selbst begründet seinen Rücktritt mit dem Wunsch, den Verein vor weiteren Schäden zu bewahren. Er betont, dass die Lakers ihm eine Herzensangelegenheit sind und einen wichtigen Teil seines Lebens darstellen.

In einer offiziellen Mitteilung entschuldigt er sich ausdrücklich bei allen Personen, die durch seine früheren Äußerungen in den sozialen Medien beleidigt wurden. Er räumt ein, dass die Inhalte seiner alten Facebook-Posts nicht mit seinen heutigen Werten übereinstimmen und bedauert die entstandene Situation zutiefst. Die Lakers haben sich ebenfalls zu den Vorfällen geäußert und die getätigten Äußerungen in den sozialen Medien aufs Schärfste verurteilt.

Der Verein hatte zunächst Kenntnis von den Posts durch einen Artikel in der «Weltwoche» erlangt und sich erst nach der Veröffentlichung ein umfassendes Bild von der Tragweite der Inhalte machen können. Die Lakers unterstützen die Entscheidung von Schmitz und distanzieren sich klar von seinen früheren Äußerungen. Der Verein betont, dass solche Äußerungen in keiner Weise mit den Werten und der Kultur der Lakers vereinbar sind.

Die «Weltwoche» berichtet detailliert über die rassistischen, beleidigenden und sexistischen Aussagen, die Schmitz in seinen Facebook-Posts veröffentlicht hatte. Zu den beanstandeten Inhalten gehören Beschimpfungen gegen Ausländer, abfällige Kommentare und vulgäre Ausfälle. So soll er unter anderem einem saudischen Fußballschiedsrichter während der Weltmeisterschaft 2010 vorgeschlagen haben, in Zukunft Kamelrennen zu pfeifen. Auch gegen Deutsche und Österreicher soll er sich in abfälliger Weise geäußert haben.

Darüber hinaus wurden Posts gefunden, in denen er die Schweizer Luftwaffe als «naziähnliches Flugbombengeschwader» bezeichnete. Einige der Beleidigungen sind derart obszön, dass Medien wie 20 Minuten auf eine Wiedergabe verzichtet haben. Nach Bekanntwerden der Affäre wurden die betreffenden Beiträge offenbar gelöscht. Das SRF hat sich ebenfalls zu den Vorfällen geäußert und erklärt, dass die Kommentare nicht mit den publizistischen Leitlinien des Senders vereinbar seien.

Das SRF distanziert sich klar von den Äußerungen und hat angekündigt, mit Schmitz in Gespräche zu treten. Die Situation wirft Fragen nach der Verantwortung von Journalisten in den sozialen Medien und dem Umgang mit früheren Äußerungen auf. Die Lakers und das SRF stehen nun vor der Herausforderung, die entstandene Situation zu bewältigen und das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Die Affäre zeigt einmal mehr, wie schnell sich Meinungsäußerungen in den sozialen Medien verbreiten können und welche Konsequenzen sie haben können





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