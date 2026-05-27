Raphael Golta, neuer Zürcher Stadtpräsident, spricht über Erwartungen, politische Schwerpunkte und Wehmut

Raphael Golta, der neue Zürcher Stadtpräsident, spricht über seine Erwartungen, politische Schwerpunkte und Wehmut. Er betont, dass er eigene Duftmarken setzen will und mit dem Anspruch angetreten ist, dass Zürich eine Stadt für alle sein soll.

Gestern übergab Corine Mauch die 'Stapi-Büro'-Schlüssel an Raphael Golta. Zum Amtsantritt spricht er über Erwartungen, politische Schwerpunkte und Wehmut . Am Dienstag wurden ihm offiziell die Schlüssel für das 'Stapi-Büro' überreicht.sind sehr unterschiedlich.

Eine Aufwärmphase wird es kaum geben, gleichzeitig wird viel in die Person eines Stadtpräsidenten hineinprojiziert. Wie werden Sie versuchen, sich selbst zu bleiben? Ich denke, ich habe eine recht gute Erdung. Meine Frau und meine Kinder sowie mein politisches und weiteres persönliches Umfeld würden mich darauf hinweisen, wenn ich diese zu verlieren drohe.

Auch die Erfahrung als Sozialvorsteher wird mir helfen, den Blick fürs Wesentliche zu behalten. Einerseits geht es in diesem Amt um knallharte Politik, andererseits auch ums Repräsentieren. Wie bringen Sie diese beiden Aspekte zusammen? Ich sehe das nicht als Gegensatz.

Wenn ich glaubwürdige Politik machen will, so muss ich diese auch gegenüber unterschiedlichsten Menschen und Gruppen erklären und vertreten können. Und wenn ich die Stadt repräsentiere, so stehe ich letztlich auch für die Werte hin, die diese Stadt vertritt.

'Ich werde sicher eigene Duftmarken setzen': Raphael Golta, der neue Zürcher Stadtpräsident, hier im Stadthaus Zürich während der Gesamterneuerungswahlen am 8. März. Damals verpasste er knapp das erforderliche Mehr, weshalb es zu einem zweiten Wahlgang kam. - Jan StrobelSie sind seit 2014 Mitglied des Zürcher Stadtrats, kennen also die politische Arbeit in der Exekutive zur Genüge.

Wie werden SieEs ist sicher von Vorteil, den Betrieb der Stadt und des Stadtrates schon à fond zu kennen. Anderes wiederum ist auch für mich neu. Meine Erfahrung in einem sehr operativen Departement wie dem Sozialdepartement hilft mir auch dabei, in der Führung des Stadtrates besonderes Verständnis für die Herausforderungen dieser Aufgaben einzubringen. Nach einer Einwärmphase werde ich sicher eigene Duftmarken setzen.

Ich bin mit dem Anspruch angetreten, dass Zürich eine Stadt für alle sein soll. Da gibt es noch einiges zu tun. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Wohnpolitik und der sozialen Stadtentwicklung. Es ist auch eine ordentliche Portion Wehmut dabei.

Die Themen und Aufgaben, vor allem natürlich auch die Mitarbeitenden, sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ich bin aber überzeugt, dass das Departement mit Céline Widmer eine tolle Vorsteherin erhält. Sie wird dem Departement ihren eigenen Stempel aufdrücken und hat meinen Rat nicht nötig





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