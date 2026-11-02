Raoul Peck eröffnet Let's Doc! mit Orwell-Dokumentation in Bern

Raoul Peck startet den Dokumentarfilmmonat in Bern. Sein Film Orwell: 2+2=5 analysiert Machtstrukturen und die Aktualität von Orwells Roman 1984 für die moderne Gesellschaft.

Der haitianische Regisseur Raoul Peck hat am Samstag in Bern den schweizweiten Dokumentarfilm monat Let's Doc! feierlich eröffnet. Im Mittelpunkt seiner Eröffnungsrede stand sein neuer Dokumentarfilm Orwell: 2+2=5, der das Leben des britischen Autors George Orwell nachzeichnet und dessen Warnungen aus dem Roman 1984 auf ihre zeitgenössische Relevanz hin untersucht. Peck nutzte die Bühne, um tiefere Einblicke in seine Motivationen und die politischen Implikationen seines Werkes zu geben, das aktuelle totalitäre Tendenzen mit historischen Ereignissen verknüpft.

Orwells Essay als Inspiration für Peck

Peck erklärte, dass er Orwell zunächst nur als Dystopie und Science-Fiction aus der Schulzeit kannte. In seiner Jugend zog er jedoch Literatur vor, die ihm half, die Probleme seines Heimatlandes Haiti und die Erfahrung als Schwarze Person in einer globalisierten Welt zu verstehen. Erst als Erwachsener erkannte er in den Essays Orwells eine erstaunliche Nähe zu den aktuellen geopolitischen Realitäten. Bei der Arbeit an seinem Filmprojekt tauchte er noch tiefer in Orwells Schaffen ein, wobei der Essay Why I Write eine zentrale Rolle spielte. In diesem Werk reflektiert Orwell über seine Schreibmotivation und stellt heraus, dass er nicht primär Kunst schaffen, sondern Missstände aufdecken wollte. Diese Haltung identifizierte sich Peck vollständig, da er bereits mit sechundzwanzig Jahren, als er die Filmschule besuchte, aus einem politischen Umfeld kam und Veränderungen anstoßen wollte. Er betonte, dass Kunst ohne sozialen Zweck keine Bedeutung habe und dass er stets versucht, durch sein Medium gesellschaftliche Transformationen zu fördern.

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Intime Erzählstruktur und historische Bilder

Der Film verbindet Orwells Biografie mit seinem 1948 verfassten Roman 1984 und projiziert diese auf heutige autoritäre Strömungen. Die erzählerische Struktur basiert auf Orwells eigenen Texten, die von dem Schauspieler Damian Lewis eingesprochen werden. Peck erklärte, dass er Zugang zum gesamten literarischen Nachlass Orwells hatte und den Anspruch verfolgte, dessen Wesen sowie die Kernaussagen seines Werkes so intim wie möglich darzustellen. Im Zentrum steht die Darstellung eines Schriftstellers, der gegen die Zeit kämpft, sein letztes Buch zu vollenden, während ihm bewusst ist, dass sein Tod nah bevorsteht. Visuell arbeitet der Film mit einer Vielschichtigkeit, die historische Aufnahmen, Szenen aus Spielfilmen, Reden vergangener und gegenwärtiger Regierungschefs sowie Bilder aus globalen Konflikten einbezieht. Diese Bilder unterstreichen die anhaltende Aktualität von Themen wie Propaganda, Desinformation, Sprachmanipulation und Zensur. Peck gab an, dass er bei der Auswahl der visuellen Elemente stets fragte, welche Bilder die gesprochenen Worte am besten verstärken, was auch für die musikalische Untermalung galt. Er strebte danach, einerseits die Atmosphäre der damaligen Zeit in Bezug auf Orwells Lebensstationen in Indien, Myanmar, Spanien und Großbritannien nachzuvollziehen und andererseits durch Porträts von Menschen aus verschiedenen Teilen der Erde eine geteilte Menschlichkeit darzustellen, um dem Film emotionale Tiefe zu verleihen.

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Kritik an demokratischer Illusion und Erosion

Ein wesentlicher Erzählstrang des Films bezieht sich auf die bekannten Leitsätze aus 1984: Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei und Unwissenheit ist Stärke. Peck interpretierte diese Parolen als Mechanismen eines totalitären Regimes, das durch die Umkehrung von Bedeutungen die Wahrnehmung der Menschen kontrolliert. Er zog Parallelen zur heutigen Welt, insbesondere zur Rolle der Ignoranz, und argumentierte, dass je offensichtlicher die Widersprüche sind, desto entschiedener sie oft als Wahrheit behauptet werden. Peck erwähnte explizit Donald Trump, dessen Rhetorik er mit diesen Prinzipien in Verbindung brachte, und wies darauf hin, dass die Formel 2+2=5 die Verdrehung der Realität symbolisiert. Aus seiner Sicht ist die Demokratie bereits nachhaltig ausgehöhlt worden. Die westliche Welt sei von ihrem eigenen Glauben an die Demokratie berauscht und betrachte sie als selbstverständlich, was zu einem Mangel an Schutzimpulsen führe. Diese Haltung nannte er eine Form von Ignoranz. Wenn die Wahrheit verdreht werde, seien viele zu bequem, dies zu hinterfragen, was sich auch in niedrigen Wahlbeteiligungen zeige. Diese Erosion von Wahrheit und letztlich der demokratischen Strukturen habe nicht erst vor wenigen Jahren begonnen, sondern habe tiefere historische Wurzeln. Peck erzählte von seiner Kindheit, als er verstand, dass Worte je nach geografischem und politischem Kontext, ob in den USA oder in Haiti, unterschiedliche Bedeutungen haben konnten. Er lebte in Haiti, wo sein Vater inhaftiert war, während die Kennedy-Administration von Demokratie und friedlicher Zusammenarbeit sprach, gleichzeitig die USA jedoch die Diktatur der Duvaliers unterstützte. Diese Diskrepanz zwischen rhetoric und Realität weckte ein tiefes Misstrauen in ihm und förderte sein Bedürfnis, Geschichte, Sprache und das Kino selbst zu dekonstruieren. Der Film thematisiert zudem die Bedrohung durch künstliche Intelligenz, wobei Peck ironischerweise auch im Produktionsprozess des Films selbst auf KI-Technologien zurückgreift, um die komplexen narrativen und visuellen Ebenen zu schaffen.