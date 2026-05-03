Ranger-Premiere im Alpstein: Schutz der Bergwelt durch Dialog

Der Bergwirteverein Alpstein schickt ab Auffahrt erstmals Ranger auf die Wege, um Besucher zu informieren und für einen respektvollen Umgang mit der Natur zu sensibilisieren. Der Fokus liegt auf Präsenz, Dialog und Aufklärung, nicht auf Kontrolle und Strafen.

Die Idee der Einführung von Ranger n im Alpstein ist keineswegs neu. Bereits während der außergewöhnlichen Umstände der Corona-Pandemie, als die Schweizer Bergwelt einen beispiellosen Ansturm von Wanderern und Naturliebhabern erlebte, wurde intensiv über die Notwendigkeit einer solchen Initiative diskutiert.

Damals jedoch blieb die Umsetzung dieser Idee aus. Nun, da sich die Situation normalisiert hat, aber der Besucherandrang weiterhin hoch ist, wagt der Bergwirteverein Alpstein den entscheidenden Schritt und entsendet ab Auffahrt erstmals speziell ausgebildete Ranger auf die Wanderwege und in die Bergregion. Diese Ranger sollen jedoch keineswegs als eine Art Bergpolizei verstanden werden, sondern vielmehr als freundliche Ansprechpartner und Vermittler zwischen Besuchern und der empfindlichen Bergwelt.

Der Präsident des Bergwirtevereins Alpstein, Ruedi Zürcher, betont in einem Gespräch mit dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), dass die allgemeine Lage im Alpsteingebiet grundsätzlich ruhig und harmonisch sei.

«Im Großen und Ganzen erleben wir freundliche Gäste, die sich respektvoll verhalten und die geltenden Regeln einhalten», so Zürcher. Dennoch habe sich in den letzten Jahren eine Reihe von Problemen herauskristallisiert, die zunehmend Aufmerksamkeit erforderten. Dazu zählen insbesondere das achtlos Liegenlassen von Abfall, das illegale Wildcampieren, frei herumlaufende Hunde, die die Tierwelt stören können, sowie das Verhalten mancher Besucher, die Tiere in Wassertrögen baden lassen und somit deren natürliche Umgebung beeinträchtigen.

«Unser Ziel ist es, frühzeitig und präventiv auf diese Probleme zu reagieren – nicht mit Strafen oder Bußgeldern, sondern mit Information, Aufklärung und Sensibilisierung», erklärt Zürcher. Der Fokus liege klar auf dem Dialog und der Vermittlung von verantwortungsbewusstem Verhalten in der Natur. Die Ranger sollen als Botschafter des Alpsteins fungieren und den Besuchern die Schönheit und Fragilität der Bergwelt näherbringen. Für die neue Aufgabe haben sich bereits 15 engagierte Freiwillige gemeldet, was den Bergwirteverein Alpstein sehr erfreut.

«Wir hatten gehofft, dass wir 15 Helfer finden, und unsere Erwartungen wurden erfüllt. Damit können wir die Wochenenden und Feiertage, die typischerweise von einem höheren Besucheraufkommen geprägt sind, gut abdecken, ohne die einzelnen Ranger zu überlasten», erläutert Zürcher. Die Freiwilligen wurden im Rahmen eines ersten Informationsanlasses umfassend geschult. Dabei wurden sie unter anderem in den Bereichen Patrouillenführung, Beobachtungsgabe und Gesprächsführung mit Gästen geschult.

Der Tourismusverband Appenzellerland unterstützt das Ranger-Projekt aktiv und sieht darin einen wichtigen Schritt zur Sensibilisierung der Besucher. Geschäftsführer Guido Buob betont, dass der Einsatz von Freiwilligen unkompliziert organisiert sei und eine sinnvolle Ergänzung zu den bestehenden Maßnahmen darstelle.

«Wir dürfen keine Wunder von dieser Maßnahme erwarten», räumt Buob ein, «aber allein die sichtbare Präsenz einer Ansprechperson kann bereits eine positive Wirkung entfalten. » Das Projekt wird gemeinsam von Bergwirten und dem Tourismusverband finanziert und verwaltet, wobei der Kanton Appenzell Innerrhoden ebenfalls einen Beitrag leistet. Die Ranger werden mit einheitlicher Kleidung ausgestattet, um sie für die Besucher leicht erkennbar zu machen und die Möglichkeit einer direkten Ansprache zu erleichtern.

Der Einsatz der Ranger erfolgt zunächst im Versuchsbetrieb über einen Zeitraum von drei Jahren. Anschließend wird der Bergwirteverein eine umfassende Bilanz ziehen, um die Wirksamkeit des Projekts zu evaluieren und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Die zentralen Fragen, die dabei beantwortet werden sollen, sind: Haben die Ranger die Situation im Alpstein tatsächlich entspannt? Konnten Konflikte zwischen Besuchern und der lokalen Bevölkerung verhindert werden?

Und wurden die Gäste besser über die Besonderheiten und Schutzbedürftigkeit der Bergwelt informiert? Ab Auffahrt wird sich zeigen, wie sich das neue Ranger-Modell in der Praxis bewährt und welche Auswirkungen es auf das Besuchererlebnis im Alpstein haben wird





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