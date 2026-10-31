Randy Villegas tritt im kalifornischen 22. Bezirk gegen David Valadao an

Der Demokrat Randy Villegas fordert Amtsinhaber David Valadao im 22. Kongresswahlbezirk Kaliforniens heraus. Steigende Kosten und Trumps Abschiebepolitik bewegen hispanische Wähler.

Der demokratische Kandidat Randy Villegas tritt bei den Midterms am Dienstag im 22. Kongresswahlbezirk im US-Bundesstaat Kalifornien gegen den republikanischen Amtsinhaber David Valadao an. Der 31 Jahre alte Sohn mexikanischer Einwanderer will den Sitz im Repräsentantenhaus in Washington für die Demokraten gewinnen. Im Zentrum seines Wahlkampfs stehen die Interessen der hispanischen Bevölkerung und der Arbeiterfamilien im kalifornischen Central Valley.

Villegas ist Aktivist und studierter Politikwissenschaftler. Er wuchs in der landwirtschaftlich geprägten und traditionell konservativen Region an der US-Westküste auf und kennt nach eigener Darstellung die Sorgen der Landarbeiter aus erster Hand.

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Umfragen sehen Villegas im Aufwind

Jüngsten Umfragen zufolge hat der von linken Parteigrössen wie Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez unterstützte Kandidat gute Chancen, das Kopf-an-Kopf-Rennen zu gewinnen. Entscheidend dafür könnte die hispanische Wählerschaft sein.

Noch vor zwei Jahren stimmten viele hispanische US-Bürger für Donald Trump und seine Partei. Doch Umfragen deuten auf einen Umschwung hin. In der jüngsten Erhebung des Marktforschungsinstituts Siena für die Zeitung New York Times favorisieren Wählerinnen und Wähler lateinamerikanischer Herkunft die Demokraten mit einem Vorsprung von 30 Prozentpunkten.

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Die Zeitung bezeichnete diese Gruppe als wichtigste Wechselwähler der 2020er Jahre. Die hispanische Bevölkerung galt traditionell eher als Bastion der Demokraten.

Lebenshaltungskosten treiben die Unzufriedenheit

Bei den Wahlen 2024 hatten viele hispanische Wähler Hoffnungen auf Trumps Versprechen gesetzt, die Lebenshaltungskosten zu senken. Nun führen insbesondere die stark gestiegenen Preise für Benzin, Lebensmittel und Gesundheitsversorgung zu Frust. In ländlichen Bezirken bedeutet das für viele einen echten Überlebenskampf.

Villegas adressiert in seiner Kampagne genau diese Punkte: die Senkung der Lebenshaltungskosten, eine allgemeine staatliche Krankenversicherung nach dem Modell Medicare for All sowie Hilfen für Arbeiterfamilien. Zudem kritisiert der liberale Demokrat die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE und Trumps Migrations- und Abschiebepolitik.

Die teils brutalen Übergriffe der Bundesbehörden gegen Migranten sind umstritten und hatten landesweit grosse Proteste ausgelöst. Eine Einwanderin aus Mexiko berichtet, in ihrem Umfeld hätten viele Menschen lateinamerikanischer Herkunft 2024 für Trump gestimmt und bereuten dies inzwischen. Viele hätten Angst vor ICE-Einsätzen, Verhaftungen und Abschiebungen, selbst Migranten mit Papieren.

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Kritik auch aus den Reihen der Republikaner

Auch innerhalb der republikanischen Partei wächst der Widerstand gegen Trumps Abschiebepolitik. Die republikanische Abgeordnete María Elvira Salazar aus Florida, die um ihren Wiedereinzug ins Repräsentantenhaus kämpft, veröffentlichte im September eine Videobotschaft, in der sie Trump direkt angreift. Sie sagte, einige seiner Massnahmen zur Durchsetzung des Einwanderungsrechts seien zu weit gegangen.

Salazar, Tochter kubanischer Flüchtlinge, warf Trump in dem Clip vor, viele von den Behörden festgehaltene Menschen hätten keine Vorstrafen. Die Abgeordnete ergänzte, dieselben Hispanics, die ihm 2024 geholfen hätten, ins Weisse Haus zu gelangen, fühlten sich heute verraten. Hintergrund der Attacke dürfte ihre Sorge sein, Stimmen aus der hispanischen Wählerschaft zu verlieren. Der Anteil dieser Bevölkerungsgruppe ist auch in Florida hoch.

Hispanische Wähler werden zur Schlüsselgruppe

In den USA bezeichnen sich Menschen mit Wurzeln in Lateinamerika häufig als Latinos oder Hispanics. Informationen der Volkszählung 2020 zufolge ordnen sich etwa 60 Millionen der insgesamt rund 340 Millionen Menschen in den USA dieser Gruppe zu, also etwa 19 Prozent. Damit bilden sie die grösste ethnische Minderheit des Landes.

1970 lag ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung noch bei rund 5 Prozent. Vorhersagen gehen davon aus, dass er in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiter steigen wird. Im Durchschnitt sind Menschen lateinamerikanischer Herkunft in den USA etwa 31,2 Jahre alt und damit jünger als der Gesamtaltersdurchschnitt des Landes, der bei rund 39,4 Jahren liegt. Nicht alle sprechen Spanisch.