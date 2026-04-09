Ramseier Suisse investiert in alkoholfreies Bier – Ein Meilenstein für den Getränkehersteller

Der Luzerner Getränkehersteller Ramseier Suisse hat in Hochdorf eine neue Infrastruktur für die Produktion von alkoholfreiem Bier aufgebaut und damit einen bedeutenden Schritt in Richtung wachsender Markttrends unternommen. Die Investition von rund 4 Millionen Franken unterstreicht die Reaktion des Unternehmens auf die wachsende Nachfrage nach alkoholfreien Getränken und die Anpassung an veränderte Konsumgewohnheiten.

Der Luzerner Getränkehersteller Ramseier Suisse hat Ende März am Standort in Hochdorf erstmals alkoholfreies Bier gebraut. Hierfür investierte das Unternehmen rund 4 Millionen Franken in eine neue Infrastruktur. Die Produktion von alkoholfreiem Bier wird in einer Mitteilung vom Donnerstag als «Meilenstein» bezeichnet. Das Unternehmen reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach alkoholfreiem Bier in der Schweiz.

Die neuen Dosen werden nun an Einzelhändler wie Volg geliefert, der wie Ramseier ebenfalls zur Fenaco-Gruppe gehört. Das alkoholfreie Bier wird laut den Angaben durch ein Gärstopp-Verfahren hergestellt, bei dem die Gärung gezielt unterbrochen wird. Auf diese Weise bleibt laut Ramseier das volle Bieraroma erhalten, während der Alkoholgehalt maximal 0,5 Prozent beträgt. Neben jährlich über 35 Millionen Litern Bier (darunter «Gotthard Lager», «Farmer Hell») produziert die Ramseier-Brauerei bereits Sirupe, Süssgetränke und Mate. Insgesamt werden in Hochdorf jährlich über 80 Millionen Einheiten hergestellt. Zu Ramseier Suisse gehören die Marken Ramseier, Sinalco, Elmer und der Vitamintee SuperT. Die Gruppe beschäftigt in der Schweiz rund 250 Mitarbeitende. Diese Expansion zeigt das Engagement von Ramseier Suisse, sich an die sich ändernden Konsumgewohnheiten der Schweizer Konsumenten anzupassen. Die Investition unterstreicht die Bedeutung des alkoholfreien Biermarktes, der in den letzten Jahren erheblich gewachsen ist. Das Unternehmen positioniert sich damit strategisch, um von diesem Trend zu profitieren. Die Einführung des alkoholfreien Bieres in Hochdorf ist nicht nur ein wirtschaftlicher Schritt, sondern auch ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Durch die Nutzung des Gärstopp-Verfahrens wird ein Produkt angeboten, das den Bedürfnissen gesundheitsbewusster Konsumenten entspricht, ohne Kompromisse beim Geschmack einzugehen. Die erhebliche Investition unterstreicht das Vertrauen in die Zukunft des Standorts Hochdorf und die Leistungsfähigkeit der lokalen Produktion. \Die Entscheidung, in die Herstellung von alkoholfreiem Bier zu investieren, spiegelt die wachsende Akzeptanz und den Konsum von alkoholfreien Alternativen wider. Diese Entwicklung ist Teil eines umfassenderen Trends in der Getränkeindustrie, der durch veränderte Verbraucherpräferenzen und einen zunehmenden Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden getrieben wird. Ramseier Suisse, ein etablierter Name in der Schweizer Getränkeindustrie, zeigt mit diesem Schritt seine Fähigkeit, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und neue Chancen zu nutzen. Die Tatsache, dass die neuen Dosen an Einzelhändler wie Volg geliefert werden, die ebenfalls zur Fenaco-Gruppe gehören, vereinfacht die Vertriebsstruktur und gewährleistet eine effiziente Marktdurchdringung. Die Produktion von über 80 Millionen Einheiten jährlich, einschliesslich alkoholfreiem Bier, zeigt die Produktionskapazität und die Bedeutung des Standorts Hochdorf für die Gruppe. Die Marke Ramseier ist bekannt für ihre Qualität und Tradition, und die Erweiterung des Produktportfolios um alkoholfreies Bier stärkt die Marktposition des Unternehmens weiter. Die Vielfalt der Marken unter dem Dach von Ramseier Suisse, einschliesslich Sinalco, Elmer und SuperT, unterstreicht die breite Konsumentenansprache des Unternehmens. Die Schaffung von rund 250 Arbeitsplätzen in der Schweiz zeigt das Engagement für die lokale Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen. \Die Einführung des alkoholfreien Bieres ist ein strategischer Schritt, der das Unternehmen in die Lage versetzt, von den wachsenden Marktchancen zu profitieren. Die Investition in eine neue Infrastruktur zeigt das langfristige Engagement für Innovation und Qualität. Die Wahl des Gärstopp-Verfahrens unterstreicht die Bemühungen des Unternehmens, ein qualitativ hochwertiges und geschmackvolles Produkt anzubieten, das den Anforderungen der Verbraucher entspricht. Die Zusammenarbeit mit Einzelhändlern wie Volg gewährleistet eine effiziente Vertriebsstrategie und die Erschliessung neuer Marktsegmente. Die Erweiterung des Produktportfolios ist ein Beweis für die Fähigkeit des Unternehmens, sich an veränderte Konsumgewohnheiten anzupassen und auf die Bedürfnisse der Verbraucher einzugehen. Der Ausbau der Produktionskapazitäten in Hochdorf unterstreicht das Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens und die Bedeutung des Standorts. Ramseier Suisse beweist damit, dass es sich den aktuellen Markttrends anpasst und seine Position als führender Getränkehersteller in der Schweiz weiter ausbaut. Die Gesamtinvestition, die das Unternehmen getätigt hat, zeugt von seinem Engagement für Wachstum und Nachhaltigkeit und spiegelt das Vertrauen in die Zukunft des Getränkemarktes wider. Dieser Schritt unterstützt nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern stärkt auch die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im In- und Ausland. Die Entscheidung unterstreicht die Bedeutung von Innovation und die Anpassung an veränderte Konsumentenbedürfnisse in der dynamischen Getränkeindustrie





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ramseier Suisse Alkoholfreies Bier Hochdorf Getränkeindustrie Fenaco Gärstopp-Verfahren Innovation Investition Markttrends Nachhaltigkeit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Edmond de Rothschild ernennt David Cataldi zum Teamleiter für unabhängige Vermögensverwalter in GenfDavid Cataldi wurde zum neuen Teamleiter für unabhängige Vermögensverwalter bei Edmond de Rothschild (Suisse) in Genf ernannt. Cataldi, ein Experte mit jahrzehntelanger Erfahrung im Asset Management, trat die Position im Februar an. Zuvor war er unter anderem bei J.P. Morgan, UBS und KBL (Schweiz) tätig.

Read more »

Patrouille Suisse malt Herz über Zürichsee: Training begeistert AnwohnendeEin Herz im Himmel über dem Zürichsee sorgt für Begeisterung. Darum zeigte die Patrouille Suisse diese herzige Geste.

Read more »

Credit-Suisse-Altlasten: UBS scheitert mit Antrag zu Haftungsbegrenzung bei Fällen um Nazi-KontenMit dem Entscheid bleibt die Debatte über neue Holocaust-Klagen in den USA offen.

Read more »

Marktanteil von 12,3 %: Schweiz bleibt Bio-WeltmeisterinDer Marktanteil von Bio-Lebensmitteln liegt in der Schweiz bei 12,3 %. Fast jeder fünfte Betrieb produziert für das Knospen-Label. Die Zahlen sind erfreulich, sagt Bio Suisse-Präsident Urs Brändli.

Read more »

Méthodes durables pour la culture de betteraves en SuisseCommuniqué aux médias du 7 avril 2026 Sucre Suisse SA Méthodes durables pour la culture de betteraves en Suisse Pour que la Suisse atteigne les objectifs climatiques de...

Read more »

UBS gibt Akteneinsicht zur Credit Suisse-Fusion nicht aufDie UBS verzichtet auf die Rücknahme von Unterlagen im Verfahren zur Fusion mit der Credit Suisse und ermöglicht damit Klägern Einsicht in zentrale Fusionsdokumente. Gutachter fordern zusätzliche Bewertungsunterlagen an, was den Badwill in den Fokus rückt. Eine Aussage von UBS-CEO Sergio Ermotti verleiht dem Verfahren zusätzliche Brisanz.

Read more »