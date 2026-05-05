Ramon Zenhäusern setzt Karriere trotz Ausschluss aus Swiss-Ski-Kader fort

Der ehemalige Swiss-Ski-Fahrer Ramon Zenhäusern plant seine Zukunft im Skirennsport, wechselt zu Völkl und sucht nach finanzieller Unterstützung.

Ramon Zenhäusern setzt seine Karriere im Skirennsport fort, obwohl er nicht mehr Teil des Swiss-Ski-Kaders ist. In einem Gespräch mit blue Sport erläutert der 33-jährige Walliser seine Pläne für die Zukunft und die Gründe für seinen Wechsel von Rossignol zu Völkl .

Der Ausschluss aus dem Swiss-Ski-Kader habe ihn emotional getroffen, gibt Zenhäusern zu bedenken, betont aber, dass er weiterhin auf eine gewisse Unterstützung des Verbands zählen kann. Trotz des Rückschlags ist seine Leidenschaft für den Skisport ungebrochen und er sieht noch viel ungenutztes Potenzial in sich. Er ist überzeugt von seinen Fähigkeiten, die auch im Training und von Trainern bestätigt werden.

Die Entscheidung, weiterzumachen, basiert vor allem auf dem Spaß am Skifahren und dem Glauben an seine Möglichkeiten, noch viel zu erreichen. Die Vorbereitung auf die kommende Saison stellt ihn vor finanzielle Herausforderungen, da er das Sommertraining selbst organisieren und finanzieren muss. Er sucht derzeit nach einem neuen Hauptsponsor, um die Kosten zu decken. Ein wichtiger Aspekt seiner zukünftigen Karriere ist der Wechsel des Ausrüsters.

Zenhäusern hat sich für Völkl entschieden, da er sich auf diesen Skiern sehr wohlfühlt und von der Erfahrung des Servicemanns Marian Bires profitiert. Er hofft, mit dem neuen Material sein volles Potenzial in Rennen zeigen zu können und sieht die bevorstehende Weltmeisterschaft in Crans-Montana als zusätzliche Motivation. Der Wechsel zu Völkl ist ein strategischer Schritt, um seine Karriere optimal fortzusetzen und seine Ziele zu erreichen.

Zenhäusern ist entschlossen, weiterhin hart zu arbeiten und seine Fähigkeiten zu verbessern, um im Skirennsport erfolgreich zu sein. Er ist sich bewusst, dass die Vorbereitung auf die Saison eine Herausforderung darstellt, aber er ist zuversichtlich, dass er die notwendigen Ressourcen und Unterstützung finden wird. Die Unterstützung von Swiss Ski, auch wenn er nicht mehr im Kader ist, ist ein wichtiger Faktor für seine zukünftige Karriere. Er plant, ab Oktober/November wieder mit dem Team zu trainieren und sich zu integrieren.

Die finanzielle Organisation ist derzeit seine Hauptaufgabe, aber er ist optimistisch, dass er eine Lösung finden wird. Der Wechsel zu Völkl ist ein Zeichen seines Engagements und seiner Entschlossenheit, im Skirennsport erfolgreich zu sein. Er ist bereit, die Herausforderungen anzunehmen und sein volles Potenzial auszuschöpfen. Die Weltmeisterschaft in Crans-Montana ist ein wichtiges Ziel, das ihn zusätzlich motiviert, hart zu arbeiten und seine Fähigkeiten zu verbessern.

Er ist zuversichtlich, dass er mit dem neuen Material und der Unterstützung von Swiss Ski seine Ziele erreichen kann. Die Entscheidung, seine Karriere fortzusetzen, ist ein Beweis seiner Leidenschaft für den Skisport und seines Glaubens an seine Fähigkeiten. Er ist entschlossen, weiterhin hart zu arbeiten und seine Ziele zu erreichen





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