Ramon Zenhäusern setzt Karriere fort – trotz Ausschluss aus Swiss-Ski-Kader

Der ehemalige Team-Olympiasieger Ramon Zenhäusern gibt seine Karriere nicht auf, obwohl er nicht mehr vom Swiss-Ski-Kader unterstützt wird. Er kündigt auf Instagram an, weiterfahren zu wollen und betont seine Leidenschaft für den Skisport.

Ramon Zenhäusern , der 33-jährige Walliser Skirennläufer, setzt seine Karriere fort, obwohl er nicht mehr Teil des Swiss-Ski -Kaders ist. Diese Entscheidung teilte der ehemalige Team- Olympia sieger und Slalom -Zweite der Olympischen Winterspiele 2018 über seinen Instagram-Account mit.

Zenhäusern ist seit seinem Weltcup-Debüt Ende November 2012 eine feste Größe im Ski-Zirkus und hat sich als Spezialist im Slalom einen Namen gemacht. Mit einer Körpergröße von 2,02 Metern ist er eine beeindruckende Erscheinung auf der Piste und konnte im Laufe seiner Karriere beachtliche Erfolge verbuchen. Insgesamt steht er 10 Mal auf dem Podest eines Weltcup-Rennens, darunter vier Siege. Sein größter Erfolg war zweifellos der Gewinn der Team-Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2018, ergänzt durch die Silbermedaille im Slalom.

Die jüngste Vergangenheit verlief jedoch nicht optimal für Zenhäusern. In der aktuellen Saison konnte er lediglich einen 15. Platz als bestes Ergebnis erzielen, was nicht ausreichte, um sich einen Platz im Swiss-Ski-Kader zu sichern. Er wurde an den Regionalverband zurückgegeben, was bedeutet, dass er nicht mehr von Swiss-Ski direkt unterstützt wird.

Doch Zenhäusern lässt sich davon nicht entmutigen. Mit einem klaren Bekenntnis zu seiner Leidenschaft und seinem Potenzial verkündete er auf Instagram: «The Ski must go on! ». Er betonte, dass nach sorgfältiger Überlegung und Selbstreflexion die Flamme für den Skirennsport in ihm weiterhin brennt.

Die Freude am Skifahren, sein ungenutztes Potenzial und die vorhandenen Voraussetzungen motivieren ihn, weiterhin die Herausforderungen der Rennstrecke anzunehmen. Er ist sich bewusst, dass der Weg voller Hindernisse sein wird, aber er ist zuversichtlich, diese meistern zu können. Diese Ankündigung zeigt seinen unerschütterlichen Willen und seine Entschlossenheit, weiterhin im Skisport erfolgreich zu sein, auch ohne die direkte Unterstützung von Swiss-Ski.

Er plant, seine Karriere auf eine andere Art und Weise fortzusetzen, möglicherweise durch die Teilnahme an Rennen unter der Flagge seines Regionalverbands oder durch die Suche nach Sponsoren. Zenhäusern nahm kürzlich an einem Strecken-Emoji-Quiz von blue Sport teil, bei dem er sein Wissen über verschiedene Rennstrecken unter Beweis stellen sollte. Ironischerweise hatte er bei einem Schweizer Rennen einen Blackout und konnte sich an die Details der Strecke nicht erinnern.

Dieser Moment zeigt, dass selbst erfahrene Skirennläufer gelegentlich mit Gedächtnislücken zu kämpfen haben können. Die Entscheidung von Swiss-Ski, Zenhäusern nicht mehr in den Kader aufzunehmen, wirft auch Fragen nach den Kriterien für die Selektion auf. Es ist offensichtlich, dass Swiss-Ski auf jüngere Athleten setzt und den Fokus auf die langfristige Entwicklung des Skisports legt. Dennoch ist Zenhäuserns Entscheidung, seine Karriere fortzusetzen, ein Zeichen für seine Leidenschaft und seinen Glauben an seine eigenen Fähigkeiten.

Es bleibt abzuwarten, wie er sich in Zukunft entwickeln wird und ob er noch einmal an seine früheren Erfolge anknüpfen kann. Seine Fans und Anhänger werden ihn dabei sicherlich weiterhin unterstützen und ihm die Daumen drücken. Die Skigemeinschaft wird gespannt verfolgen, wie sich die Karriere des sympathischen Wallisers weiterentwickelt und welche neuen Kapitel er aufschlagen wird.

Die Herausforderung, sich ohne die direkte Unterstützung von Swiss-Ski zu behaupten, wird sicherlich nicht einfach sein, aber Zenhäusern hat bereits bewiesen, dass er ein Kämpfer ist und sich nicht so leicht geschlagen gibt





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