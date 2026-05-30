Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne heiraten in Saint-Tropez

Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne feiern an diesem Wochenende eine dreitägige Hochzeit in Saint-Tropez. Die standesamtliche Trauung findet am Samstag statt, gefolgt von einer Feier im Yachtclub. Gäste spenden an ein Tierheim statt Geschenke. Cora Schumacher gratuliert mit einer Spitze.

Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne geben sich an diesem Wochenende in Saint-Tropez das Jawort. Die Feierlichkeiten erstrecken sich über drei Tage und beginnen mit einer Willkommensparty am Freitag in einem Beachclub.

Die standesamtliche Trauung ist am Samstag geplant, gefolgt von einer glamourösen Feier in einem exklusiven Yachtclub. Am Sonntag lädt das Paar zum Brunch in Ralfs Villa ein. Das gesamte Event wird von Sky begleitet, die Aufnahmen werden jedoch erst am 6. Juni ausgestrahlt, sodass die Details bis dahin streng geheim bleiben.

Dennoch sind einige Informationen durchgesickert, wie die deutsche Bild-Zeitung berichtet. Die Hochzeitsgäste werden gebeten, auf klassische Geschenke zu verzichten und stattdessen an ein von Schumacher und Bousquet-Cassagne unterstütztes Tierheim zu spenden. Diese Geste kommt bei vielen gut an, da sie als sinnvoller angesehen wird als materielle Geschenke. Etwa hundert Gäste werden an der Côte d'Azur erwartet, darunter jedoch nicht Ralfs Ex-Frau Cora Schumacher.

Sie gratuliert dem Paar dennoch, kann sich aber eine kleine Spitze nicht verkneifen: Wahre Liebe finde ihren Weg, nur habe es bei ihrem Ex-Mann etwas länger gedauert, bis er wusste, in welche Richtung das Rennen gehe. Cora, die vergangenes Jahr ihr Hochzeitskleid verbrannte, um die Vergangenheit hinter sich zu lassen, erklärte, sie werde die Hochzeitssendung nicht im Fernsehen verfolgen. Ralf Schumacher hatte sich im Juli 2023 öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt und seinen Partner Étienne Bousquet-Cassagne der Welt vorgestellt.

Das Coming-out überraschte nicht nur viele Fans, sondern auch Cora, die damals erklärte, sie habe nichts geahnt. In einem emotionalen Post schrieb Schumacher: Das Schönste im Leben sei, den richtigen Partner an seiner Seite zu haben, mit dem man alles teilen könne. Nun feiern die beiden ihren Bund fürs Leben in Saint-Tropez, einem Ort, der für sie eine besondere Bedeutung hat. Die Hochzeit wird zweifellos ein unvergessliches Ereignis, das die Liebe und das Glück des Paares unterstreicht





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