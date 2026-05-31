Ralf Schumacher heiratet seinen Partner Étienne

Ralf Schumacher hat in Saint-Tropez seinem langjährigen Partner Étienne Bousquet-Cassagne das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeit wurde von Kameras begleitet und ist Teil einer TV-Doku.

Ralf Schumacher hat seinen Partner Étienne geheiratet. Der ehemalige Formel-1 -Pilot Ralf Schumacher (50) hat in Saint-Tropez seinem langjährigen Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) das Ja-Wort gegeben.

Die Hochzeit wurde von Kameras begleitet und ist Teil einer TV-Doku. Nach der Zeremonie im Rathaus ging es für die Gesellschaft in den Strandclub "La Bouillabaisse" zum Dinner bei Sonnenuntergang. Für stimmungsvolle Atmosphäre sorgte Live-Musik, ein besonderes Highlight war ein grosses Feuerwerk kurz nach Mitternacht. Auch Ralfs Ex-Frau Cora Schumacher (49) meldete sich vor der Hochzeit in der "Bild" zu Wort und gratulierte ihrem früheren Ehemann.

Bräutigam Étienne Bousquet-Cassagne ist beruflich im Umfeld der Weinmarke "Schumacher Wines" tätig. Der 36-Jährige engagierte sich zuvor in Frankreich politisch und kandidierte im Département Lot-et-Garonne für die damalige "Front National", die heutige "Rassemblement National".

Zudem war er zeitweise in der Kommunalpolitik aktiv, bevor er sich 2020 aus dem politischen Leben zurückzog





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