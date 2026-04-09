Ralf Bucher wechselt vom Bauernverband Aargau zum Schweizer Bauernverband

Ralf Bucher, derzeit Geschäftsführer des Bauernverbands Aargau (BVA), wird im September 2026 zum Schweizer Bauernverband (SBV) wechseln. Der Wechsel markiert einen wichtigen Führungswechsel im SBV, da Michel Darbellay das Departement verlässt. Bucher, selbst Landwirt und politisch aktiv, bringt umfangreiche Erfahrung und Kenntnisse in die neue Position ein.

Ralf Bucher , derzeit Geschäftsführer des Bauernverbands Aargau (BVA), wird zum Schweizer Bauernverband (SBV) wechseln. Bucher, eine in der Agrarbranche bestens vernetzte Persönlichkeit, wird seine neue Position am 1. September 2026 antreten. Seine langjährige Erfahrung im Verbandsmanagement und seine politischen Aktivitäten machen ihn zu einer idealen Besetzung für diese wichtige Rolle.

Bucher kennt die Bedürfnisse der Landwirte aus erster Hand und ist mit den Herausforderungen der Branche bestens vertraut. Er bewirtschaftet in Mühlau AG einen eigenen Betrieb mit 25 Mutterkühen und betreibt Ackerbau, was seine Expertise zusätzlich unterstreicht. Seine umfassende Kenntnis der landwirtschaftlichen Praxis und seine Fähigkeit, die Interessen der Bauern zu vertreten, machen ihn zu einer wertvollen Bereicherung für den SBV.\Der Wechsel von Ralf Bucher markiert einen bedeutenden Übergang in der Führungsebene des Schweizer Bauernverbands. Derzeit leitet Michel Darbellay das Departement Produktion, Märkte & Ökologie des SBV, wird aber Ende August aus dem Verband ausscheiden. Darbellay hatte im Sommer 2020 die Leitung des Departements übernommen und stieg im Sommer 2025 zum stellvertretenden Direktor auf. Er wird nun die Leitung des Landwirtschaftsamts im Kanton Jura übernehmen. Der SBV und der Bauernverband Aargau arbeiten gemeinsam an einem geordneten Übergang, um eine reibungslose Nachfolge sicherzustellen. Die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Verbänden unterstreicht die Bedeutung einer kontinuierlichen und effizienten Vertretung der Interessen der Schweizer Landwirte. Die klaren Verantwortlichkeiten und der sorgfältig geplante Zeitplan für die Übergabe gewährleisten Stabilität und Kontinuität.\Ralf Bucher ist seit 2002 Geschäftsführer des Bauernverbands Aargau (BVA), der die Interessen von rund 2500 Aargauer Bauernfamilien vertritt. Neben seiner Verbandstätigkeit ist Bucher auch politisch engagiert: Seit 2012 ist der 47-jährige verheiratete Vater von drei Kindern Mitte-Grossrat im Kanton Aargau. Seine Erfahrung in der Politik, kombiniert mit seiner praktischen Erfahrung in der Landwirtschaft und seiner Führungserfahrung im BVA, qualifiziert ihn in besonderer Weise für seine zukünftige Rolle im SBV. Buchers umfassende Kenntnisse und seine Fähigkeit, verschiedene Interessen zu vereinen, werden dem SBV in einer Zeit großer Herausforderungen, wie dem Klimawandel, der Anpassung an neue Marktbedingungen und der Bewältigung von politischen Entscheidungen, zugutekommen. Der SBV erhofft sich durch Buchers Expertise eine effektive Vertretung der Schweizer Landwirte und eine nachhaltige Entwicklung der Schweizer Landwirtschaft. Der SBV und der Bauernverband Aargau haben bereits Gespräche geführt, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und die Kontinuität in der Interessenvertretung der Bauern zu sichern





SchweizerBauer / 🏆 51. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ralf Bucher Schweizer Bauernverband Bauernverband Aargau Michel Darbellay Landwirtschaft Verbandswechsel Agrarwirtschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aargau Verkehr: Rekord bei Fahrgastzahlen und höhere Bussgelder durch verstärkte KontrollenAargau Verkehr verzeichnete im letzten Jahr einen Anstieg der Fahrgastzahlen auf über 29 Millionen. Gleichzeitig stiegen die Einnahmen aus Bussen deutlich an. Das Unternehmen reagierte mit einer Aufstockung des Kontroll- und Sicherheitspersonals.

Read more »

1 Million Franken Bussgeld eingenommen – dank SicherheitspersonalPositiver Nebeneffekt für Aargau Verkehr - mehr Bussengelder eingenommen

Read more »

Aargau Verkehr: Bussgeldeinnahmen steigt um 75 ProzentAargau Verkehr hat das Sicherheitspersonal aufgestockt – und kassiert nun deutlich mehr Bussen. Der ÖV-Betrieb spricht von einem Nebeneffekt, die SBB setzen bewusst auf ein anderes Modell.

Read more »

Aargau Verkehr: Bussgeldeinnahmen steigt um 75 ProzentAargau Verkehr hat das Sicherheitspersonal aufgestockt – und kassiert nun deutlich mehr Bussen. Der ÖV-Betrieb spricht von einem Nebeneffekt, die SBB setzen bewusst auf ein anderes Modell.

Read more »

Geschäftsführer des Aargauer Bauernverbands geht nach 24 JahrenDer Aargauer Bauernverband muss einen neuen Geschäftsführer suchen. Ralf Bucher, der aktuelle Stelleninhaber, wechselt per 1. September zum Schweizer Bauernverband.

Read more »

Ralf Bucher neu in der GeschäftsleitungMedienmitteilung des Schweizer Bauernverbands vom 9. April 2026 Ralf Bucher neu in der Geschäftsleitung Der neue Leiter des Departements Produktion, Märkte & Ökologie des...

Read more »