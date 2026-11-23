Der deutsche Bühnenbildner Raimund Orfeo Voigt wurde in Wien zum Designer des Jahres gekürt. Die Jury würdigte seine Arbeit an Bühnen Bern, Oslo und Stockholm.

Der deutsche Bühnenbild ner und Regisseur Raimund Orfeo Voigt hat den diesjährigen International Oper a Award in der Kategorie Designer des Jahres erhalten. Die Auszeichnung wurde am Samstag in Wien verliehen, wo die Fachjury seine visuell prägenden Inszenierungen auf großen europäischen Oper nbühnen würdigte. Voigt gilt seit Jahren als eine der prägenden Figuren der zeitgenössischen Oper ninszenierung und festigt mit diesem Titel seine internationale Reputation.

Preisverleihung und Juryentscheidung

Raimund Orfeo Voigt wurde als Designer des Jahres in der spezifischen Kategorie für Bühnenbild und Ausstattung ausgezeichnet. Die Fachjury hob dabei besonders die ästhetische Stärke seiner Arbeiten hervor, die Zuschauer und Kritiker gleichermaßen beeindruckten. Neben seinen aktuellen Erfolgen würdigte die Jury auch seine früheren Arbeiten, die maßgeblich zu seinem renommierten Status beigetragen haben. Die Auszeichnung ist Teil der International Opera Awards, die seit 2012 zu den hochkarätigen jährlichen Opernpreisen zählen und in der Welt des Musiktheaters große Beachtung finden.

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Ausgezeichnete Inszenierungen und Stationen

Neben der Neuproduktion von Hänsel und Gretel bei den Bühnen Bern hob die Jury ausdrücklich seine Inszenierungen von Eugen Onegin in Oslo hervor. Zusätzlich wurde seine Arbeit an Der ferne Klang in Stockholm für die Auszeichnung anerkannt. Diese drei Projekte demonstrieren die Bandbreite und Qualität seiner künstlerischen Gestaltung. Der gebürtige Frankfurter blickt auf eine langjährige Karriere mit Stationen an renommierten Institutionen zurück. Dazu gehören die Salzburger Festspiele, die Bayerische Staatsoper, die Mailänder Scala, das Burgtheater Wien sowie das Festival d'Aix-en-Provence. Diese vielfältigen Erfahrungen fließen in seine heutigen Arbeiten ein.

Dankesrede und Bezug zu Bern

In seiner Dankesrede am Samstag schickte Voigt einen besonderen Gruss an seine aktuelle Wirkungsstätte. Er widmete die Auszeichnung ausdrücklich den Werkstätten sowie der Bühnencrew von Bühnen Bern. Das Haus teilte am Montag mit, dass diese Anerkennung ein gemeinsamer Erfolg des gesamten Teams ist. Aktuell kann das Publikum in Bern die Handschrift von Voigt weiterhin erleben. Er verantwortet dort sowohl die Regie als auch das Bühnenbild der Neuproduktion von Giuseppe Verdis Oper La Traviata. Diese Verbindung zwischen Ehrung und laufender Arbeit unterstreicht seine zentrale Rolle an diesem Haus.

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Weitere Preisträger des Jahres 2026

Neben Raimund Orfeo Voigt wurden weitere Persönlichkeiten und Institutionen mit Preisen geehrt. Das Bregenz Festival wurde als Festival des Jahres ausgezeichnet. Der deutsche Regisseur Tobias Kratzer erhielt den Preis für seine Arbeiten an der Bayerischen Staatsoper, an seinem eigenen Haus sowie an der Hamburgischen Staatsoper. Riccardo Chailly, der Musikdirektor der Scala, wurde als Dirigent des Jahres gewürdigt. Diese Auswahl zeigt die hohe Konkurrenz und die Vielfalt der im Opernbereich aktiven Künstler.

Nominierungen und Übertragung der Gastgeberrolle

Nominiert waren die Bühnen Bern zudem in der Kategorie World Premiere mit der Oper L'Agamennone. Diese Auszeichnung ging jedoch nun an die Bayerische Staatsoper für Of One Blood. Auch das Theater Basel konnte sich mit seiner Produktion von El barberillo de Lavapiés in der Kategorie Musical Theatre Hoffnungen machen. Der Musicalpreis ging an das Pariser Théâtre du Châtelet mit seiner Produktion von La Cage aux Folles. Gastgeber der diesjährigen Verleihung war das Musiktheater an der Wien. Das Haus trägt den Titel des Opernhauses des Jahres vom Vorjahr und gibt ihn nun an das Teatro Real in Madrid weiter.