Die Raiffeisen-Gruppe will das Anlagevolumen von 67 auf 100 Milliarden Franken ausbauen. CEO Gabriel Brenna kündigt neue Finanzplaner an.

Die Raiffeisen-Gruppe als zweitgrößte Bankengruppe der Schweiz hat eine ambitionierte neue Strategie bis 2030 vorgestellt. Das zentrale Ziel dieser strategischen Neuausrichtung besteht darin, das Verwaltungsvolumen im Anlagegeschäft signifikant von aktuell rund 67 Milliarden Franken auf 100 Milliarden Franken zu erhöhen. Diese massive Expansion soll primär durch die Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem bestehenden Kundenstamm aus dem Retail- und Hypothekengeschäft erreicht werden.

Neue Wachstumsziele im Vorsorgebereich

Gabriel Brenna, CEO von Raiffeisen Schweiz, betonte bei der Präsentation der Gruppenstrategie, dass man die Erfolge im Hypothekargeschäft der vergangenen 20 Jahre nun im Anlagebereich wiederholen wolle. Derzeit verfügen weniger als 20 Prozent der Kundinnen und Kunden von Raiffeisen über ein Anlagekonto, was für das Management ein klares Potenzial darstellt. Um diese Lücke zu schließen, wird die Bank ihre Erträge weiter diversifizieren und sich als starke Anlagebank positionieren.

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Ein weiterer kritischer Faktor ist die demografische Entwicklung, da jedes Jahr rund 60.000 Kundinnen und Kunden in den Ruhestand treten. Bisher führt Raiffeisen nur etwa 5.000 Vorsorgeberatungen pro Jahr durch, was die Bank als zu wenig für die wachsende Nachfrage erachtet. Um dieser Herausforderung zu begegnen, sollen die Bereiche Finanzplanung, Pensionierung und Erbschaft künftig unter dem neuen Label Raiffeisen Vorsorge Plus gebündelt werden.

Ausbau der Beratungskapazitäten

Zur Bewältigung der steigenden Nachfrage nach Altersvorsorge- und Finanzplanungsdienstleistungen wird Raiffeisen die personellen Kapaziten massiv erweitern. Die Bank plant den Aufbau von rund 100 zusätzlichen Stellen für Finanzplanerinnen und Finanzplaner. Diese neuen Mitarbeitenden sollen dazu dienen, die Raiffeisen-Kunden umfassend bei finanziellen Entscheidungen im Vorsorgebereich zu begleiten und so die Beratungsqualität zu steigern.

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Neben der Konsumentenseite will die Bankengruppe auch ihr Firmenkundengeschäft ausbauen, um sich als Hausbank für Schweizer KMU zu etablieren. Bei mittelgroßen Unternehmen strebt Raiffeisen ein selektives Wachstum an, während die Marktposition bei Großunternehmen langfristig gestärkt werden soll. Derzeit ist jede dritte Schweizer Firma Kundin von Raiffeisen, was einem Volumen von mehr als 200.000 Firmenkunden entspricht.

Fokus auf Hypotheken und junge Kunden

Im traditionellen Hypothekargeschäft hält die Gruppe weitgehend an ihrer bisherigen Ausrichtung fest, wobei das Ziel darin besteht, den Marktanteil zu halten und qualitativ zu wachsen. Parallel dazu richtet sich das Kundenwachstum speziell an junge Menschen, um frühzeitig langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Diese umfassende Strategie zielt darauf ab, die finanzielle Resilienz und die Marktposition von Raiffeisen in der Schweiz nachhaltig zu stärken.