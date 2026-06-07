Rafael Leão sieht Rot und könnte Portugal an der WM 2026 fehlen

Rafael Leão verliert die Nerven und fliegt vor dem Pausenpfiff vom Platz. Die Rote Karte könnte für ihn noch unschöne Konsequenzen haben und den Auftakt in die WM 2026 kosten.

Im Testspiel gegen Chile brennen bei Rafael Leão die Sicherungen durch. Der Ronaldo-Sturmpartner sieht Rot und könnte Portugal sogar an der WM 2026 fehlen. Das Wichtigste in Kürze Rafael Leão verliert die Nerven und fliegt vor dem Pausenpfiff vom Platz.

Vor dem Start in die WM 2026 bestreitet auch Mit-Favorit Portugal noch Testspiele. Im ersten davon tritt das Team um gegen die nicht qualifizierten Chilenen an. Die Portugiesen sind überlegen und setzen sich 2:1 durch - so weit ein gelungener Test. Doch eine Rote Karte überschattet den Test-Sieg aus portugiesischer Sicht.

Denn Stürmer Rafael Leão fliegt direkt vor der Pause vom Platz. Nach einem üblen Foul entsteht eine Rudelbildung, in der Leão etwas zu grob zu Werken geht. Rafael Leão sieht nach seiner Tätlichkeit die Rote Karte. Genauso aber auch der Chilene Roman.

Keystonen nimmt die Rote Karte mit einem ironischen Lachen zur Kenntnis und trottet vom Platz. Diese Aktion könnte für Rafael Leão noch unschöne Konsequenzen haben. Im letzten WM-Testspiel nächsten Mittwoch gegen Nigeria wird er gesperrt fehlen. Aber die Hand im Gesicht des Gegenspielers: Für Fußballspieler selten eine gute Idee.

Die Disziplinarkommission wird über eine Ausweitung der Sperre auf Pflichtspiele entscheiden. Bei groben Foulspielen oder einer Tätlichkeit sind längere Sperren, die auch Pflichtspiele betreffen, im Normalfall die Regel. Sein Testspiel-Ausraster könnte Leão also den Auftakt in die WM 2026 kosten. Dieser findet für Portugal am 17.

Juni (19 Uhr) gegen DR Kongo statt. Als weitere Gruppengegner warten Usbekistan und Kolumbien. Cristiano Ronaldo steht vor seiner letzten WM mit Portugal. Muss er beim Auftakt ohne Sturm-Kollege Leão auskommen





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