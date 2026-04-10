Radprofi Damien Touzé überlebte Sturz in Oman nur knapp: Schockierende Details und ungewisse Zukunft

Der französische Radprofi Damien Touzé überlebte einen schweren Sturz während der Tour de Oman nur knapp. Das Ausmaß seiner Verletzungen, einschließlich Beckenbruch, Oberschenkelbruch und Milzriss, wurde durch die mangelhafte medizinische Versorgung im Oman verschlimmert. Die Geschichte enthüllt dramatische Details über die Notlage des Athleten, die Schockmomente seiner Familie und die langwierige Genesung, sowie die ungewisse Rückkehr in den Radsport.

Den 10. Februar dieses Jahres wird Damien Touzé (29) nie mehr vergessen, und er ist dankbar, dass er sich überhaupt daran erinnern kann. Der französische Radprofi vom Team Cofidis erlebte an diesem Tag auf der 4. Etappe der Tour de Oman einen schweren Unfall . Die Folgen waren verheerend: Beckenbruch, Oberschenkelbruch und eine lebensgefährliche Milzverletzung, die erst später entdeckt wurde.

Die französische Sportzeitung L’Equipe hat nun detaillierte Informationen über Touzés Verletzungen veröffentlicht. Diese Informationen werden durch Bilder ergänzt, die den Radprofi in der Reha zeigen, mit deutlich sichtbaren Narben am Bauch. Die dramatischen Ereignisse offenbarten eine Geschichte von knapp überlebtem Tod und der unerschütterlichen Stärke des menschlichen Geistes.\Die Geschichte beginnt mit dem Schockmoment für Sofia Six, Touzés Frau. Sie war bei der Arbeit, als sie den verzweifelten Anruf ihres Mannes erhielt. Sie erfuhr erst durch diesen Anruf von dem Sturz. Touzé weinte und sagte: Ich werde sterben. Sag unserem Sohn, dass ich ihn liebe. Zuerst diagnostizierten die Ärzte in Oman lediglich die Brüche. Doch Touzé spürte instinktiv, dass mehr dahintersteckte. Ich hatte ein komisches Gefühl, dass ich sterben könnte, sagt er. Die medizinische Versorgung vor Ort war mangelhaft, mit provisorischen Einrichtungen und dem Fehlen essenzieller Geräte wie Röntgengeräten. Die anfängliche Behandlung beschränkte sich auf das bloße Nähen der Wunde. Erst später folgte die schockierende Diagnose: Milzriss. Touzé entwickelte hohes Fieber. Die Situation eskalierte rapide. Nach einer Nacht, in der die Teamärztin Annemie Batjoens ihn besuchte, war Touzé völlig verzweifelt. Mit jeder Stunde wurde es schlimmer, so Touzé, der Todesangst verspürte. Batjoens erkannte als Erste die mögliche Darmperforation und klärte den Radprofi vor der anstehenden Operation über die Ernsthaftigkeit der Situation auf. Die Ärztin war ehrlich zu mir, dass ich vielleicht nie wieder aufwachen würde. Ich wollte Sofia nicht anrufen, ich wollte lieber bis zum nächsten Tag warten, aber die Ärztin bestand darauf: Vielleicht wirst du nie wieder mit ihr sprechen können. Ich nahm mein Telefon und verabschiedete mich von ihr.\Sofias Reise in den Oman offenbarte schockierende Zustände in der medizinischen Einrichtung. Sie beobachtete, wie ein Pfleger den Eiter im Bauch mithilfe eines einfachen Schnitts mit einer Schere abliess. Anschließend wurde Touzé nach Europa gebracht und in Belgien erneut operiert. Dort stellten die Ärzte fest, dass die Bauchdecke im Oman nicht korrekt verschlossen worden war. Meine Organe lagen direkt auf der Haut auf. Als sie mir also die Schere in den Bauch stachen, berührten sie die Organe, es waren Messerstiche. Neben den schweren Verletzungen an Darm und Milz erlitt der Franzose auch einen Schienbeinbruch sowie mehrere Bänderrisse im Knie. Mittlerweile ist er wieder zu Hause, und laut Cofidis-Manager Raphaël Jeune verdankt er sein Überleben vor allem der Teamärztin Annemie Batjoens. Ohne Annemie wäre Damien nicht mehr hier. Doch die Rückkehr in den Rennsport ist ungewiss. Touzé räumte ein: Ich möchte wieder aufs Rad steigen und sehen, wie es läuft. Aber machen wir uns nichts vor. Ein Jahr ohne Radfahren, selbst wenn ich meinen Vertrag verlängere, werde ich im nächsten März nicht fahren. Vielleicht muss ich eine Entscheidung treffen, ohne zu wissen, ob ich wieder Rad fahren kann





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