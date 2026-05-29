Radikalisierung und islamistische Attacken in der Schweiz

Terrorexperte Ahmed Ajil und Islamismusexpertin Saïda Keller-Messahli diskutieren über die Radikalisierung und die Gefahr islamistischer Attacken in der Schweiz. Sie gehen unterschiedliche Wege ein, um das Problem anzugehen.

Die Diskussion über die Radikalisierung und die Gefahr islamistischer Attacken in der Schweiz hat sich nach dem Anschlag in Winterthur wieder entfacht. Terrorexperte Ahmed Ajil weist darauf hin, dass die Szene, die sich nach der Schliessung der Moschee gebildet hat, heute nicht mehr so relevant ist.

Sie ist ziemlich zerstückelt und viele Personen, die noch immer radikale Positionen vertreten, bewegen sich zwischen Winterthur, Schaffhausen und Deutschland. Viele andere aus der damaligen Szene haben sich jedoch vom radikalen Denken losgesagt. Ajil betont, dass das Problem der Radikalisierung und die Gefahr islamistischer Attacken nicht von Moscheen aus geht. Diese verurteilen solche Attacken im Namen des Islams und distanzierten sich dezidiert von solchen Taten und Tätern.

Die grosse Herausforderung liege vielmehr in der Online-Radikalisierung von Jugendlichen, die erneut auf die Propaganda der Terrororganisation hereinfielen. Sie haben die Zeit des sogenannten Islamischen Staates aber gar nicht bewusst erlebt. Sie sehen nur kurze Propagandaclips und erhalten ein total verzerrtes Bild dieser Terrororganisation. Islamismusexpertin Saïda Keller-Messahli sieht das anders.

Für sie sind viele der fast 300 Moscheen im Land eine veritable Gefahr und grundlegender Teil des Problems. Der Diskurs in den Moscheen ist antidemokratisch und erzkonservativ. Er bildet den Nährboden für Gewalt. Schon Kindern werde im Koranunterricht vermittelt, dass der Islam die einzig richtige und wahre Religion sei und dass alles andere ein Irrweg sei.

Solche Überlegenheitsfantasien fördern die Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft und die soziale Entfremdung. Keller-Messahli fordert deswegen ein systematisches Monitoring islamistischer Netzwerke, wie es in Österreich seit dem Terrorangriff vom November 2020 existiert. Die Schweiz brauche eine Stelle, die beobachte, welche Prediger eingeladen werden, was gepredigt wird, woher die Millionen für den Moscheebau kommen und was die Verbindungen ins Ausland bezwecken.

Zudem fordert sie strengere Regeln für die Finanzierung von Moscheen aus dem Ausland. In Österreich verbietet das aktualisierte Islamgesetz die Finanzierung von Moscheen und islamischen Verbänden durch das Ausland. Diese Leute müssen in dem Land, in dem sie wirken, Rechenschaft ablegen und nicht gegenüber Katar, Kuwait oder der Türkei. Man würde meinen, dass wenn das in Österreich geht, es auch in der Schweiz klappen müsste.

Damit ist Terrorexperte Ajil nicht einverstanden. Er warnt vor pauschalen Verdächtigungen, denen die muslimische Gesellschaft schon genug ausgesetzt sei. Statt neue Überwachungsinstrumente aufzubauen, muss die Schweiz bestehende Instrumente besser nutzen. Die muslimischen Verbände stünden bereits in engem Kontakt mit den Behörden und leisteten wichtige Präventionsarbeit.

Verbesserungspotenzial sieht er stattdessen beim Informationsaustausch zwischen Behörden. Der mutmassliche Täter von Winterthur sei bereits bekannt gewesen, habe sich selbst bei der Polizei gemeldet und sei kurz vor der Tat in psychiatrischer Behandlung gewesen. Wir haben eine Person, die einschlägig bekannt ist, sagt Ajil. Dort müssen wir hinschauen.

Der Nationale Aktionsplan zur Prävention von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus weise seit Jahren darauf hin, dass das Informationsmanagement verbessert werden muss. Gerade auch Moscheen sind aus seiner Sicht ein wichtiger Teil der Lösung, sagt Ajil. Sie haben null Interesse daran, Extremisten unter ihren Reihen zu haben - selbst konservative Gemeinden lehnen Gewalt im Namen des Islams klar ab. Ajil weist zudem darauf hin, dass die Schweizer Behörden das Potenzial von Aussteigern bislang kaum nutzten.

Dabei könnten sie eine wichtige Rolle in der Präventionsarbeit spielen. In Deutschland und Kanada gibt es viele Beispiele dafür, wie ehemalige Extremisten in Präventionsprogramme eingebunden werden. Immerhin in einem Punkt sind sich beide Experten einig: dass sich solche Taten nie vollständig verhindern lassen. Während Keller-Messahli mehr Transparenz und Kontrolle fordert, setzt Ajil auf bessere Prävention, Kommunikation und ein wirksameres Zusammenspiel der Behörden.

Die Diskussion, welche Strategie wirklich mehr Sicherheit bringt, dürfte sich an der Winterthurer Attacke wieder entfachen.





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