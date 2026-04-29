Eine Dokumentation des Bayerischen Rundfunks zeigt, wie junge Muslime in Deutschland extremistische Ideologien verinnerlichen und die Scharia über deutsche Gesetze stellen. Die Produktion wirft ein Licht auf die Radikalisierung in der muslimischen Gemeinschaft und die Reaktionen der Gesellschaft.

Eine aktuelle Dokumentation des Bayerischen Rundfunks wirft ein scharfes Licht auf die wachsende Radikalisierung unter jungen Muslimen in Deutschland. Die Produktion zeigt, wie einige Jugendliche das deutsche Rechtssystem zugunsten der Scharia ablehnen und extremistische Ideologien verinnerlichen.

In einer Reihe von Interviews, die in Berlin-Neukölln und anderen Brennpunkten durchgeführt wurden, wird deutlich, dass viele junge Männer die Scharia über deutsche Gesetze stellen. Ein 24-jähriger Interviewpartner äußerte sich klar: Ich folge meiner Scharia, dem Koran. Deutschland interessiert mich da nicht. Nur meine Religion.

Die Moderatorin Julia Ruhs, die für ihre provokanten Ansichten bekannt ist, führte gemeinsam mit einem arabischsprachigen Interviewer Gespräche mit jungen Muslimen. Dabei wurden Fragen gestellt wie: Wenn etwas kollidiert, die deutschen Gesetze mit der Scharia, welche Seite wählst du? Die Antworten waren oft erschreckend. Einige Männer äußerten sich sogar gewaltverherrlichend, wenn es um die Ehre der Familie ging.

So wurde gefragt, was sie einem Freund raten würden, dessen Schwester unverheiratet mit einem Mann zusammenlebt. Die Antworten waren drastisch: Nein, man wirft ihn vom höchsten Gebäude. Über die Frau sagten die Männer: Ihr Bruder müsste sie töten. Die Dokumentation zeigt, wie tief das islamistische Gedankengut bereits bei jungen Menschen verwurzelt ist.

Ein Realschullehrer berichtete von einem Vorfall, bei dem er über Toleranz und Meinungsfreiheit sprach. Daraufhin stand an der Tafel: Auch dich kriegt der IS!. Die Doku macht deutlich, dass es sich bei den gezeigten Beispielen um Extremfälle handelt. Die Mehrheit der Muslime in Deutschland lehnt solche Ansichten ab.

Einige Muslime zeigen sich selbst schockiert von den radikalen Meinungen innerhalb ihrer Glaubensgemeinschaft. Erhan, ein Muslim, der im vergangenen Jahr Opfer eines islamistischen Anschlags wurde, äußerte sich entsetzt: Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber wegen solcher Menschen werde ich gehasst. Für ihn hat Religion nichts mit Extremismus zu tun.

Die Dokumentation ist ein Weckruf für die Gesellschaft, sich mit der Radikalisierung junger Menschen auseinanderzusetzen und Lösungen zu finden, um Extremismus zu bekämpfen





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Radikalisierung Islamismus Scharia Deutsche Gesetze Extremismus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Umsetzung der Richtlinie CRD VI: Anpassung des Bankengesetzes stärkt Stabilität und MarktintegritätVaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 28. April 2026, den Bericht und Antrag betreffend die Abänderung des Bankengesetzes und weiterer Gesetze...

Read more »

Karaganow fordert radikale Neuausrichtung der russischen Strategie: EU als 'Geschwür'Der russische Politikwissenschaftler Sergej Karaganow analysiert die Weltlage auf Rossija 24 und fordert eine drastische Verschärfung der russischen Militärstrategie, inklusive der Möglichkeit des Einsatzes von Atomwaffen. Er bezeichnet die EU als 'verrückt' und als 'Geschwür', das notfalls zerstört werden müsse.

Read more »

Lücken in der Arztkontrolle: Berufsverbote werden umgangenEine alarmierende Anzahl von Ärzten praktiziert in der Schweiz trotz Berufsverbot weiter. Das System weist Lücken auf, die die Patientensicherheit gefährden und eine Anpassung der Gesetze erfordern.

Read more »

EU-Parlament: Vergewaltigung soll neu definiert werdenSexuelle Handlungen ohne explizite Zustimmung sollen EU-weit als Vergewaltigung gelten. Neun Länder müssten ihre Gesetze noch anpassen.

Read more »

EU-Parlament: Vergewaltigung soll neu definiert werdenSexuelle Handlungen ohne explizite Zustimmung sollen EU-weit als Vergewaltigung gelten. Neun Länder müssten ihre Gesetze noch anpassen.

Read more »

Nationalrat fordert Bericht zu Gewaltdynamiken unter jungen MännernDer Nationalrat macht sich Sorgen über unter vor allem jungen Männern kursierende Ideologien, die zu Gewalt an Frauen respektive zur Radikalisierung führen können. Er will vom Bundesrat geprüft haben, ob und wie Bund, Kantone und Gemeinden für die Vorbeugung mit einem Rahmenkonzept unterstützt werden können.

Read more »