Umfassende Übersicht der aktuellen Radarstandorte und Kontrollgebiete in der Schweiz. Details zu stationären und semistationären Anlagen in Luzern, Solothurn und Tessin.

Die Verkehrsbehörden in der Schweiz veröffentlichen aktuell detaillierte Informationen zu geplanten Geschwindigkeitskontrolle n in mehreren Kantonen. Die neue Meldung der Polizei des Kantons Tessin ergänzt die bestehenden Radarlisten aus sieben weiteren Bundesländern. Polizei.news bündelt diese amtlich veröffentlichten Messstellen und angekündigten Kontrollgebiete in einer täglichen Übersicht für die gesamte Schweiz. Diese Daten bieten Fahrern einen Transparenzrahmen, ersetzen jedoch keine Garantie auf ständige Aktivität an den genannten Orten.

Kanton Tessin: Wochenweise Kontrollgebiete

Im Kanton Tessin werden keine einzelnen Fixpunkte, sondern ganze Kontrollgebiete für eine spezifische Woche bekanntgegeben. Die aktuelle Wochenmitteilung deckt den Zeitraum vom 30. November bis zum 6. Dezember 2026 ab. Diese Vorgehensweise bedeutet, dass innerhalb dieser definierten Regionen mit mobilen Messungen zu rechnen ist. Die Behörde betont jedoch explizit, dass nicht jeder aufgeführte Ort an jedem einzelnen Tag kontrolliert wird. Kontrollen können aus betrieblichen oder technischen Gründen entfallen. Zivile Polizeifahrzeuge, Lasermessungen und unangekündigte Sonderkontrollen sind in dieser Liste nicht enthalten und bleiben jederzeit möglich.

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Luzern: Semistationäre und feste Standorte

Der Kanton Luzern informiert über eine Mischung aus semistationären Anlagen und festen Messstellen an der A2. Zu den bekannten Orten am Reussport und Sonnenberg zählen auch verschiedene Strassen in der Stadt Luzern. Aufgeführt sind unter anderem die Dreilindenstrasse, Haldenstrasse Richtung Meggen und Stadt, Hallwilerweg, Hünenbergstrasse, Kasernenplatz, Kreuzbuchstrasse, Luzernerhof, Maihofstrasse Richtung Ebikon und Stadt, Moosegg, Obergrundstrasse, Paulusplatz, Schädrütistrasse, Seeburgstrasse, Spitalstrasse, Tribschenstrasse und Voltastrasse. Die Polizei garantiert die absolute Aktualität dieser Liste nicht. Es ist möglich, dass sich die Positionen der Anlagen zwischen den Publikationsdaten verschieben.

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Solothurn und Schwyz: Datenstand und Stationärstationen

Die Kantonspolizei Schwyz nennt zwei permanente Geschwindigkeitsmessanlagen auf der A4 sowie acht weitere Standorte für semistationäre Messeinheiten. Die aktuell verlinkte Karte trägt den Stand vom 16. November 2026. Aus den Kartenfarben oder Markierungen lässt sich jedoch nicht ableiten, ob eine semistationäre Anlage an einem bestimmten Tag aktiv ist. Die Kantonspolizei Solothurn veröffentlicht ihre Standorte mit dem amtlichen Stand vom 26. November 2026. Zu den stationären Anlagen gehören Oberbuchsiten an der A1, Biberist an der A5 und Grenchen an der Solothurnstrasse und Kapellstrasse. In Olten sind Messstellen an der Gösgerstrasse, Baslerstrasse, Aarauerstrasse und Solothurnerstrasse bekannt. Weitere Standorte finden sich in Solothurn an der Bielstrasse, am Werkhof und in Winznau an der Oltnerstrasse. Die Anlage in Solothurn an der Bürenstrasse ist vorübergehend ausser Betrieb.

Thurgau und andere Kantone: Unveröffentlichte Mobileinheiten

Im Kanton Thurgau werden acht feste Messstandorte publiziert, die Einsatzorte der fünf eingesetzten semistationären Anlagen bleiben jedoch unveröffentlicht. Dies entspricht der Praxis vieler anderer Kantone, die mobile Kontrollen grundsätzlich nicht im Voraus ankündigen. Auch in Luzern und St.Gallen variiert die Informationspolitik; die Standorte der Stadtpolizei St.Gallen sind in der kantonalen Übersicht nicht enthalten. Gemeindeeigene Anlagen sind in diesen Listen ebenfalls nicht aufgeführt. Entscheidend für die Fahrerechtssicherheit ist immer die aktuelle Signalisation vor Ort, da sich kurzfristige Änderungen nicht ausschliessen lassen. Die aufgeführten Standorte bedeuten nicht, dass ausschliesslich dort kontrolliert wird.