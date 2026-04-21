Rada Airlines reaktiviert seltene Ilyushin Il-62 in Belarus

Die belarussische Fluggesellschaft Rada Airlines macht eine seit Jahren eingelagerte Ilyushin Il-62 wieder fit. Hintergrund für die Reaktivierung der seltenen Maschine ist der massive Mangel an modernen Frachtkapazitäten aufgrund internationaler Sanktionen.

Die historische Ilyushin Il-62 , ein wahres Relikt der Luftfahrt geschichte, findet nach einer langen Ruhephase in Belarus den Weg zurück in den aktiven Dienst. Das Flugzeug mit der Kennung EW-564TR, das seit August 2021 auf dem Flughafen Vitebsk im Osten des Landes eingelagert war, wird derzeit von der Fluggesellschaft Rada Airlines aufwendig überholt.

Dass eine Maschine dieses Typs, die bereits 1993 vom Band lief und eine bewegte Vergangenheit unter anderem als Regierungsmaschine von Gambia aufweist, wieder flugfähig gemacht wird, unterstreicht die aktuelle Knappheit an Transportkapazitäten in der Region. Die Il-62 zeichnet sich durch ihre unverkennbare Konfiguration mit vier heckmontierten Triebwerken und einem charakteristischen Stützrad aus, das bei Beladung ein Kippen des Rumpfes verhindert. Während weltweit nur noch sehr wenige Exemplare im Einsatz sind, wagt Rada Airlines diesen technologisch anspruchsvollen Schritt, um die eigene Flotte zu erweitern. Experten vermuten, dass die Gründe für diese Entscheidung tief in den aktuellen politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten verwurzelt sind. Hintergrund dieser Maßnahme ist die prekäre Situation auf dem russischen und belarussischen Luftfrachtmarkt. Seit Beginn der westlichen Sanktionen infolge des Ukraine-Kriegs ist der Zugang zu modernen westlichen Frachtmaschinen und Ersatzteilen massiv eingeschränkt. Russische und belarussische Fluggesellschaften stehen unter großem Druck, da ein Großteil ihrer modernen Flotten aufgrund fehlender Wartungsmöglichkeiten oder Ersatzteilbeschaffungen langfristig auszufallen droht. Prognosen deuten darauf hin, dass bis zum Jahr 2028 ein signifikanter Teil der aktuellen Frachtkapazitäten stillgelegt werden könnte, sofern keine Alternativen gefunden werden. Rada Airlines, eine 2015 gegründete Frachtgesellschaft aus Minsk, reagiert auf diesen Engpass, indem sie auf bewährte, wenn auch betagte sowjetische Technik setzt. Dass das Unternehmen seit 2024 auf der US-Sanktionsliste steht, macht die Beschaffung von Logistiklösungen für die Wartung dieser alten Maschinen zu einem komplexen Unterfangen, das die Airlines in eine isolierte, aber zugleich findige Nische drängt. Die Zukunft der EW-564TR bleibt zwar im Detail noch unklar, doch die Tendenz der Branche ist deutlich erkennbar. Rada Airlines betreibt bereits zwei weitere Ilyushin Il-62, und die Reaktivierung eines dritten Exemplars deutet auf eine langfristige Strategie hin, den Luftverkehr trotz widriger Umstände aufrechtzuerhalten. Ob das Flugzeug spezifisch als Frachter modifiziert wird, ist offiziell nicht bestätigt, doch der Bedarf an Kapazitäten ist unübersehbar. Die Luftfahrtbranche beobachtet solche Entwicklungen mit einer Mischung aus Skepsis und Faszination. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und den technischen Verschleiß, bei dem die Fluggesellschaften gezwungen sind, Maschinen, die eigentlich ihre technische Lebensdauer erreicht haben, mit hohem Aufwand in der Luft zu halten. Während die große internationale Luftfahrtindustrie zunehmend auf effiziente und moderne Flotten setzt, bewahrt Rada Airlines durch diese Investitionen in das sowjetische Erbe einen fliegerischen Status quo, der die aktuellen geopolitischen Spannungen symbolisch widerspiegelt





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