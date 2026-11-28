Mansur Abbas der arabischen Raam-Partei in Israel stuft die Hamas offiziell als Terrorgruppe ein. Damit entfällt ein wichtiges Koalitions-Hindernis für die Regierungsbildung mit Gadi Eisenkot.

Der Vorsitzende der arabischen Raam-Partei in Israel, Mansur Abbas, hat die Hamas öffentlich als Terrororganisation eingestuft. Diese Entscheidung räumt ein zentrales Hindernis für die Teilnahme seiner Partei an einer neuen israelischen Regierung aus dem Weg. Zuvor hatte der mit der Regierungsbildung beauftragte Ex-Militärchef und Abgeordnete Gadi Eisenkot dies als strikte Voraussetzung für alle Koalitionspartner definiert.

Eisenkot fordert klare Terror-Definition

Gadi Eisenkot, der Vorsitzende der Mitte-Partei Yashar, hat kürzlich deutlich gemacht, dass nur jene Parteien seiner neuen Regierung beitreten dürfen, die vier Grundprinzipien akzeptieren. Zu diesen Prinzipien zählt die klare Einstufung der Hamas als Terrororganisation. Zudem muss der Beitritt zur Regierung die Verpflichtung beinhalten, die Herrschaft der Hamas im Gazastreifen zu zerschlagen. Weitere Bedingungen sind, dass Israel ein jüdischer und demokratischer Staat bleibt und die Werte der Unabhängigkeitserklärung geachtet werden.

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Eine vierte Bedingung sieht eine allgemeine Dienstpflicht für alle Bürger vor, die auch die arabische Minderheit umfasst. Diese Dienstpflicht soll dabei wahlweise durch den Militärdienst oder alternativ durch einen zivilen Dienst erfüllt werden können. Abbas hat diese Positionen in einem Interview mit dem israelischen Sender Kan bekräftigt und damit die Basis für Verhandlungen gelegt. Die Entscheidung fällt in einer Zeit intensiver politischer Umbrüche und militärischer Konflikte in der Region.

Netanyahu sieht Sicherheitsgefahr durch Araber

Der geschäftsführende Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte zuvor Vorbehalte gegen die Zusammenarbeit mit arabischen Parteien geäußert. Er warf der Raam-Partei vor, die Öffentlichkeit zu täuschen und die arabischen Parteien pauschal als "Terrorunterstützer" und Gefahr für die Sicherheit Israels zu brandmarken. Trotz dieser rhetorischen Schärfe kündigte Netanyahu am Abend an, Gadi Eisenkot im Zuge einer Rotation zunächst das Amt des Regierungschefs zu überlassen, falls die Parteien beider Lager eine Einheitsregierung bilden würden.

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Eisenkot und Benjamin Netanyahu werden sich am Sonntagmorgen treffen, wie das Büro des Premierministers mitteilte. Diese Begegnung ist entscheidend, da Netanyahu erklärte, unter normalen Umständen müsste er die Einheitsregierung führen oder zumindest als Erster bei einer Rotation das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen. Um eine Regierungsbildung mit Beteiligung der arabischen Parteien zu verhindern, stelle er seine Prinzipien zurück und erwarte "aufrichtige und zügige Verhandlungen" mit der Partei von Gadi Eisenkot.

Kritik an Likud-Verhandlungen und Wählerstimmen

Gadi Eisenkot kritisierte am Freitagabend, dass es bei den Verhandlungen mit der rechtskonservativen Likud-Partei von Benjamin Netanyahu keine Fortschritte gebe. Er warf den Vertretern der Likud-Partei vor, Zeit zu schinden und eine Neuwahl anzustreben. Auf der Plattform X schrieb er am Abend, beide Seiten könnten noch heute Abend Verhandlungen führen, sollte die Likud-Partei wirklich eine Einheitsregierung wollen. Als Grundlage nannte er einen Vorschlag, den er Benjamin Netanyahu vor fast einer Woche geschickt habe, ohne dass dieser geantwortet habe.

Bei der Parlamentswahl am 27. Oktober lag die Partei von Mansur Abbas zwar hinter der Likud-Partei. Dennoch erhielt Gadi Eisenkot bei den Konsultationen des Präsidenten Izchak Herzog mit den Parteien die meisten Empfehlungen für die Regierungsbildung. Auch aus der Opposition gibt es bislang Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien, die bei der Wahl stark abgeschnitten haben. Abbas hatte in der Vergangenheit zwar das Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 als Terrorakt verurteilt, die Hamas selbst aber nicht als Terrororganisation eingestuft.

Spannungen im Westjordanland und Sicherheitslage

Parallel zu den politischen Verhandlungen eskalieren die Spannungen im besetzten Westjordanland. Radikale israelische Siedler haben dort drei arabische Arbeiter angegriffen und verletzt. Die israelische Polizei meldete, bei den Opfern handele es sich um Mitarbeiter eines Stromversorgers, die in einem palästinensischen Dorf nahe Ramallah für Reparaturarbeiten gewesen seien. Die Polizei sichere Beweise und befrage Zeugen, die Angreifer seien vermummt gewesen.

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Festnahmen wurden in diesem Vorfall zunächst nicht gemeldet, doch die Sicherheitslage bleibt angespannt. Israels Armee verstärkt trotz der Waffenruhe ihre Angriffe auf Hamas-Funktionäre im Gazastreifen. Im weiteren Verlauf des Konflikts zwischen Israel, den USA und dem Iran sind auch Saudiarabien und der Jemen von Angriffen betroffen. Die USA setzen ihre Seeblockade gegen den Iran fort, in der Strasse von Hormuz häufen sich Angriffe auf Tanker. Mansur Abbas erhält nun privaten Sicherheitsschutz, da israelische Medien wiesen darauf hin, dass er die frühere Eskalationsspirale zum Schutz seiner Familie vermieden habe.