Die Schweizer Zollverwaltung hat die Quickzoll-App aktualisiert. Reisende können jetzt bei der Einfuhr von Waren den Wert für den Normalsatz von 8,1 % und den reduzierten Satz von 2,6 % separat angeben. Die App berechnet die fällige Mehrwertsteuer automatisch. Diese Verbesserung sorgt für differenziertere und komfortablere Zollanmeldungen. Die Nutzung der App ist weiterhin ohne Registrierung und rund um die Uhr möglich. Allerdings bleiben für die Einfuhr bestimmter Güter wie lebender Tiere oder Fahrzeuge weiterhin die traditionellen Schalter zuständig.

Beim Posten im Ausland langt auch der Schweiz er Fiskus zu. Ein Zöllner kontrolliert Einkäufe beim Grenzübergang Bardonnex. Quickzoll weiterentwickelt. Reisende können nun Abgaben auf im Ausland getätigte Einkäufe zu beiden Mehrwertsteuer sätzen, dem Normalsatz von 8,1 % und dem reduzierten Satz von 2,6 %, bezahlen.

Diese Änderung ermöglicht es, die Zollanmeldungen über die App differenzierter und komfortabler zu gestalten, heisst es in einer Mitteilung des BAZG. In der aktualisierten Version von Quickzoll können Nutzer den Wert ihrer Waren für beide Mehrwertsteuersätze separat angeben. Damit profitieren sie von denselben Bedingungen wie bei einer mündlichen oder schriftlichen Anmeldung. Die App berechnet die zu zahlende Mehrwertsteuer automatisch.

Alternativ bleibt die bisherige Option bestehen, bei der der Gesamtwert der Waren erfasst wird. Dies ist vorteilhaft, wenn der Anteil der reduzierten Waren gering ist oder zur Vereinfachung dient. erheblich gesteigert, von anfangs 13'000 Anmeldungen im Jahr auf über 192'000 im Jahr 2025. Prophezeit wird eine weiterhin steigende Akzeptanz dank der verbesserten Funktionalitäten. Quickzoll ist ohne Registrierung zugänglich und rund um die Uhr verfügbar, was einen einfachen Grenzübertritt ermöglicht.

Eine zwingende Voraussetzung ist, die digitale Quittung im Fall einer Kontrolle vorzuweisen. Auch wenn Quickzoll eine komfortable Abwicklung bietet, bleiben bestimmte Anmeldungen wie die Einfuhr von lebenden Tieren oder Autos regulär über den Zollschalter vorbehalten





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