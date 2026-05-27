Quickline TV: Live-TV, Streaming und smarte Funktionen vereint

Quickline TV verbindet Live-TV, Streaming und smarte Funktionen zu einem flexiblen Fernseherlebnis. Mit über 200 HD-Sendern, Replay- und Aufnahmefunktionen sowie integrierten Streamingdiensten bietet es maximale Flexibilität und Komfort. Die einfache Bedienung und die hohe Kundenzufriedenheit heben Quickline TV von anderen Anbietern ab.

Fernsehen ist heute mehr als nur Programm. Quickline verbindet Live TV, Streaming und smarte Funktionen zu einem flexiblen TV Erlebnis in bester Qualität. Replay- und Aufnahmefunktionen sorgen für maximale Flexibilität.

Bei Quickline TV steht das Live-TV im Mittelpunkt. Kein kompliziertes Menü, keine Umwege: TV-Box einschalten - und schon läuft der zuletzt gesehene Sender. So einfach kann Fernsehen sein. Dazu kommt eine beeindruckende Auswahl: Mehr als 200 HD-TV-Sender sorgen für brillante Bildqualität und starken Sound.

Wer lieber Radio hört, findet über 400 Radiosender, übersichtlich nach Genres sortiert und jederzeit direkt abrufbar. Der Alltag ist oft spontan - das TV-Erlebnis sollte es auch sein. Mit der Replay-Funktion können Zuschauerinnen und Zuschauer bereits ausgestrahlte Sendungen bis zu sieben Tage später ansehen. Über 190 Sender unterstützen diese Funktion.

Besonders praktisch: Der Replay-Guide zeigt die besten Inhalte übersichtlich nach Genres sortiert. So wird die Suche nach spannender Unterhaltung zum Kinderspiel. Fernsehen und Streaming perfekt vereint: Streamingdienste gehören heute selbstverständlich zum Entertainment-Alltag. Quickline TV bringt deshalb Fernsehen und Streaming nahtlos zusammen.

Beliebte Apps sind bereits vorinstalliert, weitere Dienste lassen sich bequem über den Google Store hinzufügen. Mit nur einem Klick wechseln Nutzerinnen und Nutzer vom Live-TV direkt in ihre Lieblings-Streamingwelt. Auch als Sportfan kommen Sie auf Ihre Kosten: Die kostenlosen SRF-Sport-Livestreams sind direkt auf der TV-Box integriert. Ein echtes Highlight ist die Premium-Fernbedienung: Sie bietet spezielle Direktwahltasten für Lieblings-Streamingdienste und macht den Wechsel zwischen TV und Apps besonders komfortabel.

Zudem können Sie die Favoriten-Taste selbst definieren. Weniger Geräte, mehr Komfort: Die Quickline-Fernbedienung lässt sich einfach mit den meisten Fernsehern koppeln. Dadurch genügt eine einzige Fernbedienung, um sowohl den Fernseher als auch die TV-Box zu steuern. Quickline TV endet nicht im Wohnzimmer.

Dank Web- und Mobile-App geniessen Kundinnen und Kunden ihre Unterhaltung auch unterwegs - flexibel auf verschiedenen Geräten: Starten Sie beispielsweise Ihre Lieblingssendung auf dem Handy, während Sie im Zug zur Arbeit fahren und beenden Sie diese gemütlich daheim am TV nach Feierabend. Die kostenlose Premium-TV-Box kann zudem auf bis zu fünf TV-Boxen erweitert werden. So wird Fernsehen im ganzen Zuhause zum komfortablen Erlebnis. Dass Quickline TV neue Massstäbe setzt, zeigt auch das renommierte Bilanz Telecom Rating 2025.

Dort verbesserte sich Quickline von Rang fünf auf Platz zwei - mit Spitzenwerten in den Kategorien Technologie, Kundenzufriedenheit und Servicequalität. Technologie allein reicht nicht aus - entscheidend ist, wie Menschen das Produkt erleben. Genau deshalb ist die hohe Kundenzufriedenheit ein zentraler Erfolgsfaktor von Quickline TV. Die einfache Bedienung, die starke Bildqualität, die cleveren Replay- und Aufnahmefunktionen sowie die perfekte Verbindung von Live-TV und Streaming sorgen dafür, dass Kundinnen und Kunden Quickline TV nicht nur nutzen, sondern begeistert weiterempfehlen.

Zusätzlich bietet Quickline TV eine kindersichere Umgebung mit elterlichen Kontrollfunktionen, sodass auch Familien das Angebot sorgenfrei geniessen können. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet und ermöglicht eine schnelle Navigation durch das gesamte Programmangebot. Auch die Integration von Sprachsteuerung über die Fernbedienung erleichtert die Suche nach Inhalten erheblich. Mit der Aufnahmefunktion können Sie Sendungen direkt auf der Box speichern und später ansehen, ohne sich um Speicherplatz sorgen zu müssen.

Die Aufnahmen sind in hoher Qualität verfügbar und lassen sich bequem verwalten. Darüber hinaus bietet Quickline TV regelmässige Software-Updates, die das System stets auf dem neuesten Stand halten und neue Funktionen hinzufügen. Dank des offenen Android-Betriebssystems können Nutzer zudem auf eine Vielzahl weiterer Apps aus dem Google Play Store zugreifen und so das TV-Erlebnis individuell erweitern. Ob Musik-Streaming, Nachrichten oder Spiele - Quickline TV wird so zur zentralen Entertainment-Plattform für die ganze Familie.

Die hohe Flexibilität und die ständige Weiterentwicklung des Angebots machen Quickline TV zu einer zukunftssicheren Wahl für alle, die Fernsehen neu erleben möchten





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