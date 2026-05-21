Quallen-Invasion bedroht mexikanische Fischer

Tausende tote Quallen überschwemmen eine Lagune an Mexikos Pazifikküste, Fischer fürchten um ihre Existenz, Wissenschaftler suchen nach der Ursache. Ein Experte erklärt die Hintergründe in einem Video.

Tausende tote Quallen überschwemmen plötzlich eine Lagune an Mexiko s Pazifik küste. Fischer fürchten um ihre Existenz, Wissenschaftler suchen nach der Ursache – und haben einen Verdacht.

Wurde innerhalb weniger Tage riesige Mengen verendeter Quallen angeschwemmt. Fischer berichten von drastisch sinkenden Fangzahlen, viele Tiere im Wasser seien verschwunden. Im Video oben erklärt ein Experte die Hintergründe – und du siehst die dramatischen Bilder aus der Lagune. Wer im Meer badet, kommt kaum an ihnen vorbei: den Quallen.

Und wer Pech hat, nimmt ein schmerzhaftes Erlebnis aus den Ferien mit nach Hause. Damit du fürs nächste Mal gewappnet bist, hier die Übersicht.





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