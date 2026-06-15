Quagga-Ablagerungen im Rhein: Bagger befreit Schifffahrtsrinne zwischen Stein am Rhein und Diessenhofen

Nach wochenlanger Blockade durch Quagga-Muscheln ist die Schifffahrtsrinne zwischen Stein am Rhein und Diessenhofen wieder befahrbar. Ein Schreitbagger hat die Ablagerungen aufgelockert und abgeschwemmt. Die Kursschiffe der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein können die Strecke nun wieder nutzen. Allerdings bleibt die langfristige Lösung des Problems offen, da immer wieder neue Muschelsedimente entstehen. Die Kantone Schaffhausen und Thurgau prüfen weitere Maßnahmen, während die Schifffahrtsgesellschaft über tiefgangärmere Boote nachdenkt.

Wegen Quagga- Ablagerungen in der Schifffahrt srinne zwischen Stein am Rhein und Diessenhofen ist die Schifffahrt seit Saisonbeginn blockiert. Nun hat ein Schreitbagger den Weg freigemacht. Der Einsatz des Baggers ist abgeschlossen: Am Montagnachmittag teilt das Thurgau er Amt für Umwelt (AfU) mit, dass die Quagga-Reste im Rhein oberhalb der Hemishofer Brücke erfolgreich beseitigt worden sind.

Die Ablagerungen wurden aufgelockert und abgeschwemmt, so dass die Kursschiffe der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) die Stelle wieder passieren können. Der für den Eingriff eingesetzte Schreitbagger einer Wasserbaufirma steht seit Freitagabend nicht mehr im Rhein. Schon vergangene Woche wurde bekannt, dass der Eingriff einen Tag länger dauern würde als geplant, weil die Schicht der Muschelsedimente mächtiger war als erwartet. Selbst nach der Auflockerung, die bis in eine Tiefe von rund zwei Metern reichte, sind weiterhin Muschelschalen vorhanden.

Der Eingriff verbessert die Situation für die Schifffahrt kurzfristig. Die Kursschiffe der URh können die Strecke zwischen Stein am Rhein und Diessenhofen nun erstmals in dieser Saison befahren. URh-Geschäftsführer Remo Rey kündigte vergangene Woche an, den Normalbetrieb am kommenden Donnerstag aufnehmen zu wollen. Das Thurgauer Amt für Umwelt lässt nun untersuchen, ob der Bagger-Eingriff Einfluss auf die Laichplätze unterhalb der Quagga-Ablagerungen hatte.

Ein Taucher habe die entsprechenden Gebiete vor dem Eingriff fotografiert. In einem nächsten Schritt erfolgt eine Nachher-Aufnahme derselben Bereiche sowie eine fachliche Einschätzung der Auswirkungen der Massnahme. Wie die zuständigen Kantone Schaffhausen und Thurgau langfristig mit den Quagga-Ablagerungen umgehen wollen, ist weiterhin offen. Der Schaffhauser Kantonsingenieur Dino Giuliani hat Informationen dazu bis Ende Juni angekündigt.

Bis Donnerstagabend soll der Schiffsgraben zwischen Stein am Rhein und Diessenhofen frei sein. Oberhalb der Hemishofer Brücke lockert ein schwarzer Bagger Muschelreste. Dass es gleichzeitig regnet, ist ein gutes Zeichen für die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein. Die Kantone Schaffhausen und Thurgau wollen Muschelreste im Schiffsgraben zwischen Stein am Rhein und Diessenhofen auflockern und abschwemmen lassen.

Die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein prüft derweil die Anschaffung von Booten mit weniger Tiefgang. Die Schifffahrtsgesellschaft bekommt zu wenig Wasser von oben und zu viele Quaggamuscheln von unten. An der Generalversammlung in Stein am Rhein wurde bekannt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre weiter hinter dem Verwaltungsrat stehen. Selbst mit 1,5 Millionen Franken ist das Quagga-Problem nicht gelöst.

Deshalb bleiben die Muschelreste im Rhein vorerst liegen. Im Gegensatz zu Schaffhausen hat der Thurgau noch keine Gelder für eine erneute Ausbaggerung des Schiffsgrabens zwischen Stein am Rhein und Diessenhofen gesprochen. Der Verantwortliche des kantonalen Amts für Umwelt sagt: Es steht außer Frage, dass es immer wieder zu Ablagerungen kommen wird. Die vergangene Saison war mies: Zu wenig Wasser und Quaggamuscheln kosteten die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein 700'000 Franken Umsatz.

Während über 40 Prozent der vergangenen Saison konnte die Schifffahrtsgesellschaft die Strecke Schaffhausen - Konstanz nicht bedienen. Nur im ersten Pandemiejahr 2020 war die Zahl der Fahrgäste tiefer. Das hat finanzielle Konsequenzen. Im August 2024 musste die Schifffahrtsrinne unterhalb von Stein am Rhein zum ersten Mal seit Menschengedenken ausgebaggert werden.

Knapp ein Jahr später haben sich erneut Ablagerungen gebildet. Das Material stammt wohl von der Insel Werd - und muss weg. Das haben sogar die alten Dampfschiffkapitäne noch nie erlebt: Nach Hochwasser muss der Schiffsgraben bei Stein am Rhein ausgebaggert werden. Das Frühsommer-Hochwasser hat Sand und Muscheln in die Schifffahrtsrinne bei Wagenhausen gespült und den Rhein so für große Schiffe unpassierbar gemacht.

Jetzt lässt der Kanton Schaffhausen die Stelle ausbaggern - und die Ablagerungen andernorts im Rhein versenken





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