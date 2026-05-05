QR-Code-Betrug: Betrüger nutzen gefälschte Codes für Online-Banking-Zugriff

Betrügerische Aktivitäten mit manipulierten QR-Codes nehmen zu. Touristen auf Mallorca werden vor der Masche gewarnt. Opfer sollten sofort ihre Bank informieren und Passwörter ändern.

Betrügerische Aktivitäten, die QR-Codes missbrauchen, um sich unbefugten Zugriff auf Online-Banking -Konten zu verschaffen, nehmen weltweit zu. Auch in der Schweiz sind bereits Fälle dieser Art dokumentiert worden.

Insbesondere zu Beginn der Ferienzeit hat die spanische Polizei eine dringende Warnung für Touristen auf Mallorca herausgegeben, um sie vor dieser zunehmend ausgeklügelten Betrugsmasche zu schützen. Diese Vorgehensweise, die als Quishing bekannt ist, beinhaltet das Anbringen gefälschter QR-Codes an alltäglichen Objekten wie Parkautomaten, Speisekarten in Restaurants oder sogar an Strafzetteln. Unwissende Bürger, die diese manipulierten Codes scannen, werden auf täuschend echt aussehende Webseiten weitergeleitet, wo sie unabsichtlich persönliche Daten, Bankverbindungen oder Kreditkarteninformationen preisgeben.

Dies ermöglicht den Betrügern, sich unbefugten Zugriff auf finanzielle Ressourcen zu verschaffen oder die gestohlenen Daten für weitere kriminelle Zwecke zu missbrauchen. Die Kriminellen nutzen die Sorglosigkeit vieler Menschen aus, die dazu neigen, QR-Codes ohne vorherige Überprüfung zu scannen. Die Erkennung dieser Betrugsmasche erfordert erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht. Die Polizei empfiehlt, insbesondere auf nachträglich angebrachte Aufkleber auf QR-Codes zu achten, da diese oft ein Zeichen für Manipulation sind.

Die gefälschten Codes werden vor allem an Orten platziert, an denen sich viele Touristen aufhalten und wo sie nicht unbedingt mit einem Betrugsversuch rechnen. Nach dem Scannen eines solchen Codes öffnet sich in der Regel automatisch ein Link, dessen Adresse jedoch selten von den Nutzern kontrolliert wird. Die gefälschten Webseiten sind oft so gestaltet, dass sie offiziellen Angeboten täuschend ähnlich sehen und die Eingabe sensibler Daten fordern.

In einigen Fällen kann durch das Scannen des Codes auch Schadsoftware auf dem Smartphone des Opfers installiert werden, die weitere Schäden verursachen kann. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, sich der potenziellen Risiken bewusst zu sein und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um sich vor dieser Art von Betrug zu schützen. Die Polizei betont, dass ein kritischer Umgang mit QR-Codes und die Überprüfung der angezeigten Links unerlässlich sind. Sollten Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, ist schnelles Handeln geboten.

Brechen Sie umgehend alle laufenden Transaktionen ab und informieren Sie unverzüglich Ihre Bank über den Vorfall. Ändern Sie anschließend alle wichtigen Passwörter, insbesondere diejenigen, die mit Ihren Online-Banking-Konten oder Kreditkarten verknüpft sind. Führen Sie eine umfassende Überprüfung Ihres Geräts auf Schadsoftware durch, um sicherzustellen, dass keine weiteren Daten kompromittiert wurden. Dokumentieren Sie den Vorfall sorgfältig und erstatten Sie Anzeige bei der zuständigen Polizeidienststelle.

Die Dokumentation sollte alle relevanten Informationen enthalten, wie z. B. Screenshots der gefälschten Webseiten, Kopien von Transaktionsbelegen und alle anderen Beweismittel, die zur Aufklärung des Falls beitragen können. Durch eine frühzeitige Meldung des Betrugs können Sie dazu beitragen, weitere Opfer zu schützen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die Polizei rät außerdem, sich regelmäßig über aktuelle Betrugsmaschen zu informieren und sich über die Sicherheitsvorkehrungen zu informieren, die zum Schutz vor Cyberkriminalität getroffen werden können





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