Qantas startet im Januar 2025 eine Kooperation mit der Serie Bluey. Ein Airbus A380 und weitere Maschinen erhalten Sonderdesigns für In- und Internationalflüge.

Die australische Fluggesellschaft Qantas hat am Mittwoch, den 18. November, eine umfassende strategische Partnerschaft mit der international erfolgreichen Zeichentrickserie Bluey angekündigt. Im Zentrum dieser Kooperation steht ein Airbus A380, der ab Januar 2025 in einer speziell angefertigten Bluey -Lackierung in den Luftraum steigt. Diese Initiative markiert den Eintritt der populären Animationsfigur in die globale Luftfahrtindustrie und zielt darauf ab, die emotionale Bindung der Marke zu den Kunden durch visuell ansprechende und familienfreundliche Elemente zu verstärken.

Detailierte Einsatzplanung des A380

Der mit der Speziallackierung versehene Superjumbo wird ab Januar 2025 auf mehreren wichtigen Langstreckenrouten von Qantas aktiv sein. Die Maschine wird dabei eine Route nach London bedienen, wo sie den internationalen Status der Serie unterstreichen wird. Zusätzlich fliegt der A380 nach Los Angeles, was die Präsenz der Marke im nordamerikanischen Markt festigt. Weitere Ziele des Einsatzes sind Singapur, Johannesburg und Dallas. Für Reisende bietet diese Partnerschaft die einzigartige Möglichkeit, die beliebte Hündin Bluey und ihre Familie nicht nur auf Bildschirmen, sondern hautnah an Bord eines modernen Verkehrsflugzeugs zu erleben.

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Erweiterte Flottenintegration und Logistik

Neben dem prominenten A380 werden auch zwei weitere Flugzeugtypen in die Bluey-Initiative integriert, um die Reichweite der Marke zu maximieren. Schon über die Weihnachtsfeiertage erhalten zwei weitere Flugzeuge von Qantas Lackierungen mit weihnachtlichen Motiven aus der Serie. Eine De Havilland Canada Dash 8-400 der Regionaltochter Qantas Link wird damit im australischen Regionalverkehr unterwegs sein. Dieser Propellerjets ist besonders für Verbindungen innerhalb Australiens relevant und bringt die Figur in ländlichere Gebiete des Landes.

Ergänzt wird das Flottenpaket durch einen Airbus A321 F von Qantas Freight. Dieses Frachtflugzeug transportiert mit Bluey zudem Fracht innerhalb Australiens sowie nach Asien und Neuseeland. Durch diese Integration in die Frachtkapazitäten erreicht die Marke auch logistische Netzwerke und nicht nur den Passagierverkehr. Die strategische Platzierung dieser Maschinen sorgt für eine flächendeckende Sichtbarkeit der Marke auf allen Ebenen des Luftverkehrssystems.

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Angebotserweiterung an Bord und in Lounges

Die Zusammenarbeit von Qantas und Bluey beschränkt sich nicht nur auf die äußere Erscheinung der Flugzeuge. Ab Ende Januar verteilt Qantas auf Inlands- und internationalen Flügen spezielle Bluey-Kindersets. Diese Sets sind ein direkter Kanal zur Zielgruppe der jungen Passagiere und dienen der Verbesserung des Reiseerlebnisses für Familien. Zu ausgewählten Anlässen soll es außerdem limitierte Kinderpyjamas mit der beliebten Figur geben, die exklusiv für die Partneraktion produziert werden.

Auch die Wartebereiche der Fluggesellschaft werden umgestaltet. In den Lounges wird Bluey künftig mitmischen. Ab 2027 gestaltet Qantas die Kinderbereiche, die sogenannten Joey Club Zones, im Stil der Serie um. Der Umgestaltungsprozess beginnt in Auckland, danach folgen Los Angeles, Hongkong, London und Brisbane. Diese langfristige Investition in die Infrastruktur zeigt, dass Qantas den Erfolg der Partnerschaft als strategischen Faktor für die Familienkundschaft sieht.

Gemeinsame australische Wurzeln und Zukunftsausblick

Dass ausgerechnet Qantas und Bluey zusammenfinden, passt auch geografisch. Beide haben ihre Wurzeln im australischen Bundesstaat Queensland. Qantas wurde 1920 gegründet und ist eng mit Longreach und Winton verbunden. Bluey entstand in Brisbane, wo Joe Brumm und das Animationsstudio Ludo Studio die Serie entwickelten. Diese Verbindung stärkt die narrative Authentizität der Kooperation, da beide Marken als kulturelle Ikonen Australiens gelten.

Für die kleine Hündin springt bei dem Ganzen auch marketingmäßig was raus: Im kommenden Jahr kommt ihr erster Kinofilm heraus. Die Partnerschaft mit Qantas bietet ideale Voraussetzungen für die Promotion dieses Films durch die globale Reichweite der Airline. Diese Synchronisation von Medienpräsenz und physischer Markenführung in der Luftfahrt setzt neue Maßstäbe für Cross-Industry-Marketing-Kooperationen weltweit.