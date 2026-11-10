Q&A: Schutz vor Mobbing und Ablösungsschwierigkeiten in Schweizer Spielgruppen

Experten von IG Spielgruppen Schweiz und kibes Suisse diskutieren in einer Chat-Sitzung Kinderschutz, Ausbildung von Betreuungspersonen und Strategien gegen Trennungsangst bei Kleinkindern.

Im Rahmen eines öffentlichen Experten-Chats haben führende Vertreter der Schweizer Kinderbetreuung Organisationen die aktuellen Herausforderungen im Bereich der frühkindlichen Erziehung und des Schutzes vor psychischen Belastungen erörtert. Das Dialogformat, das von der IG Spielgruppen Schweiz GmbH und dem Verband Kinderbetreuung Schweiz (kibesuisse) initiiert wurde, zielt darauf ab, Betreuungspersonen, Eltern und Fachkräfte bei der Bewältigung alltäglicher pädagogischer Probleme zu unterstützen. Die Diskussion deckte zentrale Themen ab, darunter die Prävention von Mobbing, die Qualität der personellen Ausbildung und die psychologische Begleitung von Kleinkindern während sensibler Ablösungsphasen.

Prävention von Mobbing und Kindesschutz in der Ausbildung

Die Vermeidung von Ausgrenzung und Mobbing unter Kindern ist ein fest verankerter Bestandteil der professionellen Weiterbildung für Spielgruppenleiterinnen und -leiter. Wie Claudia Stucki, Vorstandsmitglied im Schweizerischen Spielgruppen-LeiterInnen-Verband (SSLV), im Gespräch betonte, wird dem Thema Kindesschutz in der regulären Ausbildung bereits ein hoher Stellenwert beigemessen. Der Lehrplan umfasst dabei nicht nur rein pädagogische Methoden, sondern integrieren explizit Module zu Diversität, Toleranz und dem respektvollen Umgang mit unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder.

Also read Berner Regierung will Badeverbote zum Schutz von Fischen prüfen

Neben der theoretischen Wissensvermittlung liegt der Fokus stark auf der praktischen Beobachtungsgabe der Fachpersonen. Es ist eine zentrale Aufgabe der Betreuer, soziale Dynamiken frühzeitig zu erkennen und Eingriffe vorzunehmen, bevor sich negative Muster verfestigen. Sollte eine spezifische Situation außerhalb des üblichen Rahmens liegen, besteht für Spielgruppenleitende jederzeit die Möglichkeit, fachliche Unterstützung beim Heilpädagogischen Dienst in Anspruch zu nehmen. Diese Kombination aus fundierter Grundausbildung und Zugang zu spezialisiertem Rat gilt als unverzichtbar für den Schutz der jungen Teilnehmer.

Ausbildungserfordernisse und Wertschätzung von Ehrenamtlichen

Eine weitere hitzige Debatte in der Fachcommunity drehte sich um die Qualifikationsanforderungen an ehrenamtliche Betreuer, insbesondere an erfahrene Mütter, die in ländlichen Regionen den Betrieb von Kitas und Spielgruppen oft erst ermöglichen. Maximiliano Wepfer, der für die politische Kommunikation bei kibes Suisse zuständig ist, verwies auf die immense Bedeutung dieser Personengruppe für die flächendeckende Versorgung und die finanzielle Stabilisierung der Angebote. Er betonte, dass eine gute Beziehung zwischen Eltern, Kind und der Betreuungsperson die Grundlage für Vertrauen bildet, wobei persönliche Gespräche und Besichtigungen der Räumlichkeiten entscheidend sind.

Advertisement

Desirée Kumschick, Mitglied der Geschäftsleitung bei der IG Spielgruppen Schweiz GmbH, hob hervor, dass die eigene Erfahrung in der Erziehung der eigenen Kinder nicht automatisch等同于 den professionellen Anforderungen an die Betreuung fremder Kinder übertrug. Sie plädierte dafür, dass diese wertvollen Ehrenamtlichen gezielt für eine professionelle Ausbildung gewonnen werden sollten. Eine solche Qualifikation würde den pädagogischen Handwerkszeug erweitern und es den erfahrenen Müttern ermöglichen, nicht nur die Kinder, sondern auch junge, teilweise überforderte Hauptamtliche Leiterinnen besser zu unterstützen. Kumschick äußerte den Wunsch nach einer finanziellen Förderung dieser Weiterbildungen, um die Qualität des Angebots nachhaltig zu sichern.

Strategien zur Bewältigung von Trennungsangst bei Kleinkindern

Der emotionale Aspekt der Kindergarten- und Spielgruppenvorbereitung war ein weiterer schwerwiegender Punkt. Viele Eltern berichten von erheblichen Schwierigkeiten bei der Trennung von ihren dreijährigen Kindern, die sich zwar auf das Angebot freuen, aber gleichzeitig Angst vor der Abgabe haben. Claudia Stucki erklärte, dass jedes Kind sein individuelles Tempo besitzt und es völlig normal ist, wenn einige Kinder mehr Zeit für die Ablösung benötigen, auch wenn sie sich eigentlich freuen.

Zur Bewältigung dieser Phase empfahl die Expertin konkrete, schrittweise Vorgehensweisen. Ein wesentlicher Punkt ist die klare, bewusste Verabschiedung durch die Eltern; ein heimliches Verschwinden wird als destabilisierend angesehen und untergräbt das Vertrauen des Kindes. Stattdessen sollte das Kind sehen, dass die Eltern sich verabschieden und dann an einem festen, sichtbaren Ort, etwa auf einer Bank im Gang, warten. Kleine Schritte wie das gemeinsame Verweilen vor der Trennung können helfen, die Unsicherheit schrittweise abzubauen.

Zusätzliche Unterstützung kann durch den Einsatz von vertrauten Gegenständen aus dem Zuhause, wie ein Lieblingstierchen oder ein Kuscheltier, erreicht werden. Auch der Wechsel der bringenden Person, etwa durch den Vater oder einen Großelternteil, kann dem Kind helfen, die Routine neu zu gewichten. Der wichtigste Rat der Fachpersonen lautet jedoch, den Druck von der Situation zu nehmen. Die Ablösung ist ein Entwicklungsprozess, der Geduld erfordert und nicht durch Hektik beschleunigt werden sollte.

Advertisement

Einordnung der Betreuungsmodelle und individuelle Bedürfnisse

Schließlich wurde die Frage erörtert, wie Eltern das für ihr Kind passende Betreuungsmodell auswählen sollen, insbesondere bei einer bereits bestehenden Teilzeitbetreuung durch Großeltern oder eine Kitas. Maximiliano Wepfer bestätigte, dass eine bereits gut funktionierende Teilzeitstruktur oft eine solide Basis darstellt. Er warnte jedoch davor, das zusätzliche Angebot einer Spielgruppe einfach als Selbstläufer zu betrachten, sondern forderte eine genaue Prüfung der Passung zwischen dem Kind und den zuständigen Fachpersonen.

Die Entscheidung für ein zusätzliches Angebot sollte nicht primär nach der Stundenzahl, sondern nach dem pädagogischen Mehrwert und den spezifischen Bedürfnissen des Kindes getroffen werden. Es gilt zu klären, ob es sich um eine notwendige Ganztagsbetreuung oder ein rein ergänzendes soziales Angebot handelt. Die Qualität der Beziehung zwischen den Beteiligten bleibt dabei der entscheidende Faktor für den Erfolg jedes Betreuungsmodells, unabhängig davon, ob es sich um eine klassische Spielgruppe, eine Waldspielgruppe oder eine professionelle Kita handelt.