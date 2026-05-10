Pyramiden im Sudan: Nach drei Jahren Bürgerkrieg schlappert Ruhm der UNESCO-Weltkulturerbe ab

Die Pyramiden von Meroe gehörten zu den grössten Touristenattraktionen im Land. Doch heute ist das Gebiet fast menschenleer geworden, weil Touristen ausbleibten, nachdem der Bürgerkrieg im Sudan vor drei Jahren ausbrach.

Der 65-"jährige Mostafa stammt aus einer Familie, die die Pyramiden im Sudan seit Generationen bewacht. Die Anlagen wurden vor rund 2400 Jahren im Königreich Kusch errichtet.

Heute sind sie jedoch in einem schlechten Zustand. Alle Jahre wieder werden die Pyramiden von Meroe, die zu den größten Touristenattraktionen im Land gehörten, bestiegen, doch seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Sudan vor drei Jahren ist das Gebiet fast menschenleer. Auch viele Archäologen mussten das Land verlassen, weil das Land ist in Kriegsgebieten. Zurück geblieben sind nur der Wächter Mostafa Ahmed Mostafa sowie zwei Archäologen, die die jahrtausendealten Bauwerke mit einfachen Mitteln vor Sand, Regen und weiterer Zerstörung schützen





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