Das Wirtschaftsforum in St. Petersburg soll Stärke und Stabilität zeigen, doch Russland kämpft mit gesenkten Wachstumsprognosen, hohen Zinsen, Arbeitskräftemangel und den Kosten des Krieges.

Das Wirtschaftsforum in St. Petersburg gilt traditionell als Schaufenster der russischen Wirtschaftspolitik. In diesem Jahr soll es Stärke und Stabilität vermitteln, doch hinter den offiziellen Botschaften wachsen die wirtschaftlichen Herausforderungen für das Land.

Präsident Wladimir Putin nutzt die Bühne, um Investoren und internationale Partner zu umwerben, aber die Realität sieht anders aus: Die offiziellen Wachstumsprognosen für die kommenden Jahre wurden zuletzt deutlich nach unten korrigiert. Unternehmen leiden unter hohen Zinsen, steigenden Kosten und einem anhaltenden Arbeitskräftemangel. Die russische Wirtschaft kämpft mit den Folgen der Sanktionen und der anhaltenden Kriegsbelastung. Die Teilnahme internationaler Unternehmensvertreter am Forum sorgt für Kontroversen.

Während einige den Dialog als wichtig erachten, um wirtschaftliche Brücken nicht abreißen zu lassen, warnen andere vor einem propagandistischen Nutzen für Moskau. Berichten zufolge zeigt das Treffen, dass wirtschaftliche Interessen trotz der geopolitischen Spannungen weiterhin eine Rolle spielen. Gleichzeitig bleibt die Frage nach Russlands internationaler Isolation umstritten. Kritiker argumentieren, dass das Forum genutzt wird, um ein Bild von Normalität zu zeichnen, das nicht der Realität entspricht.

Die Sanktionen des Westens haben tiefe Spuren hinterlassen, und viele Unternehmen haben ihre Aktivitäten in Russland reduziert oder eingestellt. Neben den wirtschaftlichen Problemen wächst auch der Druck auf den russischen Staatshaushalt spürbar. Die hohen Kosten des Krieges belasten die öffentlichen Finanzen zunehmend stärker als bisher. Die Energieeinnahmen, traditionell eine wichtige Stütze, reichen derzeit nicht aus, um alle Belastungen auszugleichen.

Hinzu kommen ukrainische Angriffe auf Energieanlagen, die die wirtschaftliche Lage zusätzlich erschweren. Die Inflation bleibt hoch, und die Zentralbank hat die Leitzinsen angehoben, um die Währung zu stützen. Der Rubel hat an Wert verloren, und die Importe sind teurer geworden. Viele Russen spüren die Auswirkungen in Form von steigenden Preisen für Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs.

Die Arbeitslosigkeit ist zwar niedrig, aber das liegt vor allem an der Abwanderung von Arbeitskräften ins Ausland und an der Einberufung von Reservisten. Der Arbeitsmarkt leidet unter einem Fachkräftemangel, der durch die Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte noch verschärft wird. Unternehmen haben Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen, und die Löhne steigen, was die Wettbewerbsfähigkeit weiter beeinträchtigt. Die Regierung versucht, mit Subventionen und Steuererleichterungen gegenzusteuern, aber die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist begrenzt.

Die wirtschaftlichen Aussichten für Russland bleiben düster, und viele Experten erwarten eine anhaltende Stagnation oder sogar eine Rezession in den nächsten Jahren. Das Wirtschaftsforum in St. Petersburg ist daher mehr denn je ein Versuch, Optimismus zu verbreiten, wo die Fakten eine andere Sprache sprechen. Die russische Regierung ist bemüht, neue Handelspartner zu gewinnen, insbesondere in Asien und im Nahen Osten. Doch die Umstellung der Wirtschaftsbeziehungen dauert Zeit und ist mit hohen Kosten verbunden.

Die Sanktionen des Westens haben langfristige Auswirkungen, die sich nicht von heute auf morgen kompensieren lassen. Putin wird auf dem Forum wohl Botschaften der Stärke senden, aber die wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind offensichtlich und werden sich auch durch PR-Aktionen nicht verbergen lassen





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