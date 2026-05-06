Putins Paranoia und die bröckelnde Loyalität der Elite

Ein Geheimdienstbericht offenbart Putins wachsende Angst vor einem Putsch aus den eigenen Reihen und seine extremen Sicherheitsmaßnahmen.

Ein aktueller Bericht eines europäischen Geheimdienst es zeichnet ein Bild von zunehmender Isolation und Paranoia im Zentrum der russischen Macht. Wladimir Putin , der Präsident von Russland , meide laut diesen Informationen seine gewohnten Residenzen und verbringe stattdessen einen Großteil seiner Zeit auf hochgesicherten militärischen Stützpunkten.

Die Sicherheitsvorkehrungen seien dabei auf ein extrem hohes Niveau gehoben worden. So sei es dem gesamten Personal, das in seinem engsten Kreis tätig ist, streng untersagt, Mobiltelefone mit Internetzugang zu verwenden. Dies betrifft nicht nur die Leibwächter, sondern auch Köche und Fotografen, um jegliche Form der Kommunikation nach außen oder das Risiko von Ortungsversuchen zu minimieren.

Diese Entwicklung ist zwar kein völlig neues Phänomen, da Putin schon lange für seine Abschottung bekannt ist, doch die Intensität habe seit März 2026 massiv zugenommen. Die Sorge im Kreml sei mittlerweile so groß, dass man von einer ernsthaften Bedrohung ausgehe. Es bestehe die Befürchtung, dass ein Putschversuch oder sogar ein gezieltes Attentat aus den eigenen Reihen der Machtelite geplant sein könnte. Die Glaubwürdigkeit solcher Geheimdienstberichte wird oft kritisch hinterfragt.

Calum MacKenzie, der Russland-Korrespondent des SRF, merkt an, dass westliche Geheimdienste nicht immer die zuverlässigsten Quellen seien. Sie verfügen oft nicht über das vollständige Bild und könnten ein Interesse daran haben, bestimmte Narrative über die Instabilität des russischen Regimes zu verbreiten. Dennoch gibt es Anhaltspunkte, die den Bericht stützen. Teile der Informationen wurden dem Exilmedium iStories zugespielt, welches in der Lage war, einzelne Aspekte unabhängig zu verifizieren.

Quellen innerhalb des russischen Staatsapparats bestätigten unter anderem, dass Putin tatsächlich die Gefahr eines internen Putsches als real empfinde. Auch wenn man dem Bericht mit einer gesunden Portion Skepsis begegnen sollte, lässt er tief blicken und gibt Aufschluss über die aktuelle Stimmung im Kreml. Es scheint, dass die Atmosphäre von Misstrauen und Angst geprägt ist, was die psychologische Belastung des Präsidenten verdeutlicht. Die Frage ist, wer genau eine Bedrohung für Putin darstellen könnte.

Laut den Analysen befürchtet der Präsident Verrat durch Personen in seiner eigenen Machtelite, darunter einflussreiche Politiker, hohe Beamte des Staatsapparates oder mächtige Akteure aus der Privatwirtschaft. Die Unzufriedenheit in diesen Kreisen wachse stetig. Ein wesentlicher Grund dafür seien die massiven Einschränkungen des Internets in Russland, unter denen nun auch die Elite leiden müsse.

Zudem sorge die wirtschaftliche Lage für Nervosität unter den lokalen Machthabern. Diese stehen unter Druck, bei den anstehenden Parlamentswahlen im Herbst hervorragende Resultate für den Kreml zu liefern, was angesichts der sinkenden Popularität in Teilen der Bevölkerung eine schwierige Aufgabe darstellt. Trotz dieser Spannungen hält Calum MacKenzie einen unmittelbaren Putsch für unwahrscheinlich. Er argumentiert, dass die russische Elite kein homogener Block sei, der geschlossen handeln könne.

Vielmehr bestehe sie aus zahlreichen kleinen Gruppen und Netzwerken, die sich gegenseitig überwachen. Diese Gruppen – bestehend aus dem Militär, den Geheimdiensten, der Bürokratie und der Rüstungsindustrie – kämpfen traditionell um Macht und staatliche Gelder. Dieses System der gegenseitigen Kontrolle und Konkurrenz war bisher das Fundament von Putins Stabilität. Doch der Krieg gegen die Ukraine hat das Gleichgewicht verschoben.

Massive finanzielle Ressourcen fließen nun in den Militär- und Sicherheitssektor, während die zivile Wirtschaft vernachlässigt wird. Die zivilen Eliten müssen den Gürtel enger schnallen, was zu tieferen Zerwürfnissen führt und die Überzeugung von Putins Kurs schwächt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Situation für die russische Elite im Vergleich zum Jahr 2025 deutlich verschlechtert hat.

Die wirtschaftliche stagnierende Entwicklung, das Ausbleiben entscheidender militärischer Durchbrüche in der Ukraine und die allgegenwärtige Repression, die nun auch loyale Systemanhänger trifft, schaffen einen Nährboden für Unzufriedenheit. Zwar sei ein Attentat oder ein Putsch zum jetzigen Zeitpunkt noch weit entfernt, doch die Grundlage für eine ernsthafte Besorgnis Putins ist vorhanden.

Die Erosion der Loyalität innerhalb der Machtelite könnte langfristig zu einer Instabilität führen, die das Regime von innen heraus schwächt, auch wenn die gegenseitige Angst vor Repressionen derzeit noch den entscheidenden Faktor für den Zusammenhalt darstellt





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