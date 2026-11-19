Wladimir Putin lädt Europäer zu Gesprächen ein. Großbritannien kündigt neue Drohnenhilfen an. Die Krim-Brücke ist angegriffen worden. Details zu den Ereignissen.

Russlands Staatschef Wladimir Putin hat die Führung der Europäischen Union offiziell zu Sondierungsverhandlungen in Moskau eingeladen. Diese diplomatische Initiative erfolgte unmittelbar nach seinem Dreiergipfel mit dem US-Präsidenten Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Donnerstag in der chinesischen Stadt Shenzhen. Putin erklärte während der gemeinsamen Pressekonferenz, dass die amerikanische Seite Druck auf Russland ausgeübt habe, europäische Akteure in die Diskussionen einzubeziehen, um den Konflikt um die Ukraine zu lösen. Über diplomatische Kanäle wurde den europäischen Partnern daher der Besuch in der russischen Hauptstadt angeboten, um die weitere Vorgehensweise zu klären.

Dreiergipfel und Strategische Einladungen

Der Kreml-Chef kündigte an, dass nach dem anvisierten Besuch der europäischen Delegierten in Moskau entschieden werde, in welchem konkreten Format die Friedensgespräche fortgesetzt werden sollen. Dieser Schritt markiert eine direkte Reaktion auf die diplomatischen Signale aus Washington. Die Einbindung der Europäer wird von Moskau als notwendiger Schritt zur Deeskalation betrachtet, obwohl bisher keine konkreten Termine für diese Gespräche bekanntgegeben wurden. Der Gipfel in Shenzhen diente somit nicht nur der Koordination zwischen den Großmächten, sondern auch der Ausarbeitung einer neuen Verhandlungsstrategie für den anhaltenden Krieg in der Ukraine.

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Krim-Brücke Angriff und Militärische Drohungen

Unmittelbar nach den diplomatischen Ankündigungen richtete Wladimir Putin eine scharfe militärische Warnung an die Ukraine. Er drohte mit einer "sehr viel schmerzhafteren" Antwort Moskaus auf die jüngsten ukrainischen Angriffe auf die Krim-Brücke. Nach Angaben russischer Behörden hatten die ukrainischen Streitkräfte am Mittwochabend erneut die Brücke von Kertsch zur Halbinsel Krim angegriffen. Der Gouverneur der annektierten Halbinsel, Sergej Aksjonow, bestätigte über den Onlinedienst Telegram, dass der Verkehr über die strategisch wichtige Verbindung vorübergehend unterbrochen worden sei. Russland führt seit fast fünf Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und machte in den bisherigen Verhandlungsrunden keine Zugeständnisse.

Der entstandene Schaden an der Infrastruktur wird derzeit von russischen Stellen ermittelt. Weitere Details zur technischen Bewertung des Angriffs sollen nach Angabe der Besatzungsbehörden bekanntgegeben werden, sobald die vorläufigen Untersuchungen abgeschlossen sind. Zuvor war in der Nacht zum Dienstag bereits ein massiver ukrainischer Angriff mit Marschflugkörpern erfolgt, bei dem der Stahlbogen des Straßenteils der etwa 19 Kilometer langen Brücke zerstört wurde. Das Bauwerk, das 2014 nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim errichtet wurde, gilt als Prestigeprojekt Putins und ist für die Versorgung der russischen Truppen im besetzten Südukraine von entscheidender Bedeutung.

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Britische Militärhilfe und Koalition der Willigen

In Großbritannien hat die Regierung unter Premierminister Andy Burnham vor dem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin weitere massive Militärhilfen für die Ukraine angekündigt. Das neue Hilfs Paket im Wert von 260 Millionen Pfund, umgerechnet rund 288 Millionen Franken, umfasst mehr als 1000 Langstrecken-Angriffsdrohnen. Die Downing Street teilte mit, dass diese Ausrüstung der Ukraine ermögliche, militärische Produktionsstätten und andere legitime Ziele weit hinter den Frontlinien anzugreifen. Zudem wird Großbritannien wichtige maritime Drohnen sowie Logistik- und Aufklärungsdrohnen liefern, um die Truppenversorgung an der Front sicherzustellen.

Premierminister Andy Burnham betonte bei seiner Ankunft in der deutschen Hauptstadt, dass Großbritannien alles in seiner Macht Stehende tun werde, um die Ukraine gegen die Angriffswellen Russlands und die systematischen Schläge gegen die kritische nationale Infrastruktur zu verteidigen. Die Freunde und Partner der Ukraine werden auf dem Treffen in Berlin deutlich machen, dass die unerschütterliche Unterstützung nicht nachlassen wird. Man sei so geeint wie eh und je, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu sichern, wobei die Koalition der Willigen als zentrales Element dieser internationalen Unterstützungsfunktion gilt.

Ukrainische Produktion und Deutsche Position

Die ukrainische Staatsführung erklärt, dass die teilweise Zerstörung der strategisch wichtigen Krim-Brücke ausschließlich mit selbstproduzierten Waffen gelungen sei. Präsident Wolodimir Selenski schrieb am späten Abend auf der Plattform X, dass die eingesetzten Drohnen und Marschflugkörper eine gute Trefferquote aufwiesen und sich im Einsatz bewährt hätten. Er betonte, dass es sich bei der gesamten Technologie um Waffen aus ukrainischer Produktion handele. Selenski stufte die Ukraine im Bereich der Technologieentwicklung im Verteidigungssektor derzeit als weltweite Top-Drei-Nation ein und erklärte, man sei in Europa auf dem ersten Platz.

Auch auf politischer Ebene gibt es Unterstützung aus Deutschland. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius weist die Kritik der Vereinigten Staaten an ukrainischen Angriffen auf russische Ziele weit abseits der Frontlinien scharf zurück. Diese Ablehnung der US-Kritik unterstreicht die wachsende diplomatische Unterstützung für die Verteidigungsstrategie Kiews innerhalb der europäischen Partnerländer. Die Kombination aus neuer britischer Ausrüstung und der Behauptung ukrainischer technologischer Überlegenheit zeigt, dass die Ukraine ihre militärische Kapazität zur Aufrechterhaltung des Druckes auf russische Infrastrukturobjekte weiter ausbaut.