Putin zeigt sich siegessicher und fordert erneut den Donbass

Der russische Präsident Wladimir Putin zeigt sich beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg weiter siegessicher und erneuert seine Forderungen für Frieden in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bot ihm in einem offenen Brief direkte Friedensgespräche in einem Drittstaat an. Als Antwort wiederholte der Kreml nur sein altes Angebot für Verhandlungen in Moskau.

Der russische Präsident Wladimir Putin zeigt sich beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg weiter siegessicher und erneuert seine Forderungen für Frieden in der Ukraine. Vor seiner am Freitag mit Spannung erwarteten Rede gab er eine Pressekonferenz für ausländische Nachrichtenagenturen ab.

In seinen Antworten zeigte er sich weiter siegessicher, Probleme habe vor allem die ukrainische Gegenseite. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bot ihm in einem offenen Brief direkte Friedensgespräche in einem Drittstaat an. Als Antwort wiederholte der Kreml nur sein altes Angebot für Verhandlungen in Moskau. Am Freitag muss Putin jedoch in seiner Rede Lösungen für die aufgestauten Probleme in seinem eigenen Land aufzeigen.

Bei der Veranstaltung beantwortet er traditionell Fragen, die sich auch um den Ukraine-Krieg drehen. Im fünften Kriegsjahr sieht sich Russland dabei mit einem Wachstumseinbruch und andauernden westlichen Sanktionen konfrontiert. Dennoch will der Kreml auf dem Forum ökonomische Kraft demonstrieren. Selenski bot Putin die direkten Gespräche vor dem Hintergrund stockender US-amerikanischer Vermittlungen an.

Als ersten Schritt schlug Selenski eine Waffenruhe entlang der jetzigen Frontlinie vor, die von den Vereinigten Staaten überwacht werden soll. Dem könne ein Gefangenenaustausch 'aller gegen alle' und eine Rückkehr von Zivilisten und 'während des Krieges verschleppten' Kindern folgen. An den Gesprächen sollten der Ansicht Selenskis nach zudem Vertreter Europas und der Vereinigten Staaten auch als mögliche Garanten beteiligt werden. Kremlsprecher Dmitri Peskow ging vor Journalisten in St. Petersburg nicht auf den Inhalt des Briefes ein.

'Präsident Putin hat gesagt, dass Selenski nach Moskau kommen könne, wenn er reden möchte', sagte Peskow. Selenski hatte Moskau als Gesprächsort bereits mehrfach abgelehnt. Der russische Präsident wiederholte dabei alte Thesen: Russland greife auf ganzer Front an, sagte er. Der Ukraine wiederum fehlten Soldaten, weil die monatlichen Verluste und Desertationen bei weitem die Neurekrutierungen überstiegen.

Das Defizit bezifferte er auf insgesamt 30'000 Mann pro Monat. Die Zahl von 15'000 laut Putin in die ukrainische Armee gepressten Rekruten steht dabei im Widerspruch zu den offiziellen Angaben aus Kiew. Danach werden mehr als 30'000 pro Monat neu gewonnen. Der russische Präsident verwies zur Begründung seiner Forderung nach dem gesamten Donbass auch auf Gebietsgewinne, die das russische Militär seinen Angaben nach ständig mache.

Dabei liegt die von ihm angegebene Zahl von 2440 Quadratkilometern ebenfalls deutlich über Kiews Angaben. Nach Berechnungen regierungsnaher ukrainischer Militärbeobachter hat die russische Armee mit abnehmendem Tempo seit Jahresbeginn knapp 700 Quadratkilometer erobert. Putin wies bei der Pressekonferenz die im Westen verbreiteten Warnungen vor einer russischen Gefahr und einem womöglich baldigen Angriff Moskaus auf ein Nato-Land mit Nachdruck als 'Unsinn' zurück.

'Aber meiner Meinung nach ist es nicht nur Unsinn - es ist eine bewusste Provokation', sagte Putin. Es werde gezielt eine Bedrohungslage heraufbeschworen, 'die in Wirklichkeit gar nicht existiert', sagte der Präsident. Ziel sei es, 'die Bevölkerung der eigenen Länder dazu zu zwingen, mehr Geld für die Verteidigung auszugeben', sagte Putin. Er sei verwundert, dass ein Teil der Bevölkerung in den europäischen Ländern diese Erzählungen glaube.

'Es wäre lächerlich, wenn es nicht so traurig wäre', sagte er. 'Jeder, der denkt, dass Russland das Territorium der Nato überfallen könnte, sollte sich die Frage stellen: Wozu? ' sagte Putin. Das westliche Bündnis gilt Russland militärisch überlegen





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