Putin und Trump ignorierten ihre Berater und begannen einen Krieg, ohne die Konsequenzen zu berücksichtigen. Beide Staatschefs kämpfen darum, sich aus verheerenden Kriegen zu befreien, in die sie ihre Länder hineingetrieben haben. Keiner von beiden hat Erfolg.

Zwei Präsidenten, zwei Krieg e, null Siege – eine bittere Parallele Putin liest Geschichtsbücher, Trump hört auf Netanjahu – beide ignorierten ihre Berater. Jetzt zahlen ihre Länder den Preis für Feldzüge, die niemand gewinnen kann.

Wladimir Putin und Donald Trump trafen die Entscheidung, einen Krieg zu beginnen, ohne den üblichen politischen Planungsprozess zu durchlaufen, geschweige denn alle möglichen Konsequenzen und Folgewirkungen zu berücksichtigen. Zwei alternde Staatschefs kämpfen darum, sich aus verheerenden Kriegen zu befreien, in die sie ihre Länder persönlich hineingetrieben haben. Keiner von beiden hat Erfolg.

Als der russische Präsident Wladimir Putin Anfang 2022 seine gross angelegte Invasion der Ukraine startete, war es sein Ziel, einen Regimewechsel in Kyjiw herbeizuführen und innerhalb weniger Tage den Sieg zu verkünden – keinen «Krieg», sondern eine «militärische Sonderoperation». Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich an die Redaktion wenden





FuW_News / 🏆 4. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Putin Trump Krieg Ukraine Iran Regimewechsel Strategie Folgewirkungen Kriegsminister CIA-Direktor Vizepräsident Rhetorik Strategie Kriegsminister CIA-Direktor Vizepräsident Rhetorik Ukraine-Angelegenheit Iran-Angelegenheit Drohnen Raketen Granaten Kanonenfutter Rüstungsindustrie Ersatzteile China Nordkorea USA Europäer Planungsprozess Folgewirkungen Konsequenzen Kriegsminister CIA-Direktor Vizepräsident Rhetorik Strategie Kriegsminister CIA-Direktor Vizepräsident Rhetorik Ukraine-Angelegenheit Iran-Angelegenheit Drohnen Raketen Granaten Kanonenfutter Rüstungsindustrie Ersatzteile China Nordkorea USA Europäer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ein Autofahrer hat einen 15-jährigen E-Roller-Lenker durch einen Fahrerror zugespitzt. Beide wurden verletztEin 55-jähriger Autofahrer hat den Rechtsvortritt des 15-jährigen E-Roller-Lenkers missachtet und hat eine Kollision verursacht, bei der beide Jugendliche verletzt wurden.

Read more »

Autofahrer (55) missachtet Vortritt – E-Roller-Fahrer (15) verletzt, Polizei zeigt beide anEin missachteter Vortritt hat in Neuenhof AG zwei Personen ins Spital gebracht. Nach der Kollision zwischen einem Auto und einem Elektro-Roller ermittelt die Polizei nun auch wegen möglicher technischer Änderungen am Roller.

Read more »

Kiew: Massive Zerstörung: Putin setzte gefürchtete Oreschnik-Rakete einDer ukrainische Präsident Selenski fordert eine Reaktion der Weltgemeinschaft auf die massiven russischen Luftangriffe. Und er bestätigt den Einsatz einer neuen gefürchteten Waffe Moskaus.

Read more »

Russischer Präsident Wladimir Putin wirkt in Video ungewohnt schwach - Kreml löscht Video ohne ErklärungRussischer Präsident Wladimir Putin wirkt in einem Auftritt vor Veteranen ungewohnt schwach. Kurz darauf löschte der Kreml das Video. Mehr zum Thema in der Zusammenfassung.

Read more »