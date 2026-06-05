Putin trifft Schröder: Keine Angaben zum Inhalt des Gesprächs

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich mit dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder getroffen. Über den Inhalt des Gesprächs und mögliche Perspektiven für Verhandlungen zwischen Russland und der Europäischen Union machte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow keine Angaben. Schröder, der mit Putin befreundet ist, war nach seiner Amtszeit als Lobbyist für russische Energieunternehmen tätig.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich in einem Vieraugengespräch mit dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder getroffen. Das Treffen fand im Kreml in Moskau statt, wie der außenpolitische Berater Putins, Juri Uschakow, der Agentur Interfax bestätigte.

Über den Inhalt des Gesprächs und mögliche Perspektiven für Verhandlungen zwischen Russland und der Europäischen Union machte Uschakow keine Angaben. Schröder, der 82 Jahre alt ist und mit Putin befreundet, war nach seiner Amtszeit als Lobbyist für russische Energieunternehmen tätig. Der Vorschlag, Schröder als Vermittler zwischen Russland und der EU einzusetzen, stößt in Deutschland auf Kritik





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