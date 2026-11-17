Juri Uschakow weist Jared Kushner zurück: Russland erlaubt vorerst keine europäischen Vertreter. Die EU plant jedoch bereits eine gemeinsame Delegation für die Friedensgespräche.

Juri Uschakow, der aussenpolitische Berater von Präsident Wladimir Putin, hat eine unmittelbare Beteiligung europäischer Staaten an den laufenden Friedensverhandlungen zum Ukraine-Krieg vorerst strikt abgelehnt. Diese klare Positionierung wurde gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax übermittelt und markiert einen deutlichen Konflikt zwischen Moskau und westlichen Diplomaten. Uschakow betonte, dass ein solches Vorgehen mit Russland nicht abgesprochen worden sei.

Widerspruch zu Kushner Plänen für erweitertes Format

Die Aussage des russischen Beraters steht im direkten Widerspruch zu früheren Äußerungen des amerikanischen Unterhändlers Jared Kushner. Kushner hatte vergangene Woche nach seinen Gesprächen mit Wladimir Putin in Moskau behauptet, der russische Präsident habe einer europäischen Beteiligung zugestimmt. Er ging davon aus, dass bereits bei der nächsten Verhandlungsrunde Vertreter europäischer Staaten am Verhandlungstisch sitzen würden. Uschakow widerlegte dies jedoch klar und verwies darauf, dass niemand mit Russland über eine solche Erweiterung des Formats gesprochen habe.

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Dreier-Format bleibt vorerst ausschliesslich relevant

Laut Uschakow müssen zunächst weitere Treffen im derzeitigen dreiseitigen Format stattfinden, bevor neue Akteure hinzukommen können. Der russische Diplomat sprach von mindestens einem, möglicherweise auch mehreren solchen Treffen als Voraussetzung. Bislang verhandeln lediglich Russland, die Ukraine und die Vereinigten Staaten in diesem engen Rahmen über eine mögliche Beendigung des Krieges. Die Gespräche finden dabei in Abu Dhabi statt, wobei Uschakow bestätigte, dass für die nächste Runde noch kein fester Termin feststeht.

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Europäische Union plant gemeinsame Vertretung

Trotz der russischen Ablehnung hat sich die Europäische Union auf einen koordinierten Kurs verständigt. Nach Angaben von EU-Ratspräsident António Costa einigten sich die Staats- und Regierungschefs am vergangenen Freitag darauf, eine gemeinsame Vertretung zu bilden. Deutschland, Frankreich, Italien und Polen sowie Grossbritannien sollen in die Gespräche einbezogen werden. Auch Vertreter der EU-Institutionen sind Teil dieses Plans, wie die Weltwoche berichtete.

Offene Fragen zum weiteren Verhandlungsablauf

Die Ablehnung durch Juri Uschakow wirft Fragen nach dem weiteren Verlauf der diplomatischen Bemühungen auf. Während Jared Kushner auf eine schnelle Erweiterung des Kreises der Beteiligten setzte, insistiert Moskau auf den aktuellen Status quo. Die Unsicherheit bezüglich des Timings der nächsten Verhandlungsrunde in Abu Dhabi verschärft diese Spannung. Es bleibt abzuwarten, ob die Europäischen Union ihre geplante Teilnahme durchsetzen kann oder ob das dreiseitige Format beibehalten wird.