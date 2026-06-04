Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit internationalen Medienvertretern seine Bereitschaft zum Dialog mit Europa zur Beendigung des Ukraine-Kriegs signalisiert. Er bezeichnete Gerhard Schröder als geeigneten Vermittler und kritisierte westliche Waffenlieferungen. Zugleich zeigte er sich offen für Zusammenarbeit mit der AfD und verwies auf die Möglichkeit, Gas über die verbliebene Nord Stream-Leitung zu liefern.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit Vertretern internationaler Nachrichtenagenturen, darunter die Deutsche Presse-Agentur, im Konstantin-Palast in St. Petersburg seine Bereitschaft zum Dialog auch mit Europa zur Beendigung des Krieges gegen die Ukraine bekräftigt.

Er betonte, dass als Vermittler nur neutrale Menschen infrage kommen, denen man vertrauen kann. Dabei äußerte er sich überrascht darüber, dass sein Vorschlag, den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder als Vermittler zu gewinnen, in Deutschland heftig diskutiert worden sei. Es gehe nicht um eine persönliche Freundschaft, sondern darum, dass Schröder ein Staatsmann sei, der die Interessen Deutschlands vertrete und seine Positionen konsequent verteidige. Das Treffen fand am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg statt.

Kritik äußerte Putin an den Waffenlieferungen an die Ukraine. Gleichzeitig betonte er, dass Russland mit Parteien zusammenarbeiten werde, die bereit dazu seien, was als Hinweis auf die russlandfreundliche Haltung der AfD interpretiert wurde. Mehrere AfD-Politiker, darunter Bundestagsabgeordnete, nahmen an dem Forum teil und sprachen sich dort für ein Ende der westlichen Sanktionen sowie für die Wiederaufnahme der russischen Öl- und Gaslieferungen aus.

Putin erklärte, dass der russische Staatskonzern Gazprom dazu bereit sei, die Lieferungen über die noch intakte Nord Stream-Leitung sofort wiederaufzunehmen, denn es gebe weiterhin gültige Verträge. Drei der vier Pipeline-Stränge waren durch eine mutmaßliche Sabotagesprengung stark beschädigt worden. Die Aussagen Putins zeigen ein strategisches Vorgehen, bei dem er das Angebot eines Dialogs mit Europa aufrecht erhält, jedoch klare Bedingungen stellt: neutrale Vermittler und die Anerkennung russischer Interessen.

Die Erwähnung Schröders dient dabei als Beispiel für einen vermeintlich unabhängigen Vermittler, während die gleichzeitige Zusammenarbeit mit der AfD auf eine Spaltung innerhalb Europas abzielt. Die Betonung der noch intakten Nord Stream-Leitung und der existierenden Verträge unterstreicht die wirtschaftlichen Druckmittel Russlands. Insgesamt bleibt die Substanz der Aussagen im Kern: ein Dialog ist möglich, aber nur unter für Russland akzeptablen Bedingungen, während die militärische und wirtschaftliche Auseinandersetzung weitergeht





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