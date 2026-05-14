Punta Marina, ein italienischer Ferienort an der Adria, hat ein Problem: Freilebende Pfaue, die die Ruhe stören und die Bevölkerung spalten. Die Gemeinde sucht eine Lösung, um die Population besser zu erfassen und bittet die Bevölkerung, die Tiere nicht zu füttern.

Punta Marina , ein ganz normaler italienischer Ferienort an der Adria – Mitnichten. Denn zwischen Vorgärten, Hausdächern und parkenden Autos haben plötzlich ganz andere Bewohner das Sagen. in der Region Emilia-Romagna inzwischen für Frust.

Freilebende Pfaue verursachen zunehmend Schäden – und spalten damit die örtliche Bevölkerung. Experten vermuten, dass vor Jahren einzelne Tiere aus privater Haltung entlaufen oder ausgesetzt worden waren. Inzwischen sollen rund 100 bis 120 Pfauen in und um Punta Marina leben. Offizielle Zählungen fehlen bislang allerdings.

Nun versucht die Gemeinde, die Population besser zu erfassen – und bittet Bewohner sowie Touristen, die Tiere nicht zu füttern. Wie entspannt – oder genervt – die Menschen in Punta Marina auf ihre schillernden Mitbewohner reagieren, zeigt das Video oben.

Seltene Baby-News – Orang-Utan-Baby im Zoo – dieser Nachwuchs ist eine kleine Sensation Ein rarer Anblick im Zoo von Madrid: Ein neugeborenes Orang-Utan-Baby klammert sich eng an seine Mutter – ein Moment, der berührt und zeigt, welche Rolle Zoos heute beim Erhalt bedrohter Arten spielen. Ehemalige Selenskyj-Sprecherin erregt durch Interview mit Tucker Carlson AufsehenBürki ist der bestverdienende Schweizer – Krösus Messi stellt alle in den Schatte





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Punta Marina Freilebende Pfaue Region Emilia-Romagna Zoo Von Madrid Ehemalige Selenskyj-Sprecherin Tucker Carlson Bürki Kröus Messi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Erhöht Transparenz und Vertrauen der Bevölkerung»: Kommission gibt grünes Licht für DigifluxDie Wirtschaftskommission des Ständerates (WAK-S) hält an der Mitteilungspflicht sowohl für Pflanzenschutzmittel als auch für Nährstoffe fest. Sie sieht mehrere Vorteile von Digiflux. Der Schweizer Bauernverband fordert weiterhin Nachbesserungen – oder eine Abschaffung.

Read more »

Thuner Bevölkerung feiert ihren Fussball-SchweizermeisterDie Stadt Thun bereitet ihrem Schweizer Meister gewordenen Fussballclub am Freitag einen grossen Empfang. Um 16 Uhr startet der Meisterumzug beim Stadion Richtung Innenstadt. Die erste Mannschaft und die Betreuer werden in zwei Lastwagen gefahren.

Read more »

Einwohner klagen über schrillen Rufe und Probleme mit Pfauen in Punta MarinaEinwohner in Punta Marina klagen über schlaflose Nächte aufgrund der schrillen Rufe und Probleme mit Pfauen. Touristen filmen und fotografieren die Tiere, während Anwohner über Lärm, Kot und Schäden an Autos und Häusern klagen. Die Herkunft der Tiere ist unklar, aber Experten gehen davon aus, dass sie aus privaten Haltungen entlaufen oder ausgesetzt wurden. Die Gemeinde setzt auf Aufklärung und die Finanzierung von Massnahmen, um die Situation zu verbessern.

Read more »

Bankautomat der UBS gesprengt in Allschwil BL - Unruhezustimmung in der BevölkerungDie Strassen rund um die Baslerstrasse in Allschwil BL sind grossräumig abgesperrt, da ein Bankautomat der Bank UBS gesprengt wurde. Die Bevölkerung ist besorgt und spricht von Vandalismus und Unruhezustimmung.

Read more »