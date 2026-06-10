Public Viewings zur Fussball-WM in der Schweiz: Orte, Highlights und Tipps für Fans

Da Reisen nach Nordamerika für viele Fans nicht in Frage kommen, sind Public Viewings in der Schweiz eine beliebte Möglichkeit, die Fussball-Weltmeisterschaft gemeinsam zu erleben. Ein Überblick über Veranstaltungsorte, Spielzeiten und wichtige Hinweise.

Da eine Reise nach Nordamerika für viele Fans nicht möglich ist, werden Public Viewing s in der Schweiz besonders beliebt sein. Die Fussball - Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada sorgt auch hierzulande für grosses Interesse.

Die Anspielzeiten sind aus europäischer Sicht nicht ganz so optimal, doch es gibt viele Spiele, die zur Primetime um 21 Uhr stattfinden - darunter alle drei Schweizer Gruppenspiele und weitere Highlights. Public Viewings bieten die Möglichkeit, die Spiele gemeinsam mit anderen Fans zu erleben und die besondere Atmosphäre eines Grossanlasses zu geniessen. In der Schweiz gibt es eine Vielzahl von Orten, die Public Viewings veranstalten, von grossen Städten bis zu kleineren Gemeinden.

Nicht alle Orte zeigen jedoch alle Spiele, daher ist es ratsam, sich im Vorfeld bei den Veranstaltern zu informieren. Neben dem klassischen Fernsehabend zu Hause sind Public Viewings eine beliebte Alternative, um die Spiele in geselliger Runde zu verfolgen. Auch Prominente wie Steven Epprecht, Stefan Büsser oder Renzo Blumenthal nutzen diese Gelegenheit, um die Fussball-WM gemeinsam mit Fans zu feiern.

Die Nachfrage nach Public Viewings wird in diesem Sommer enorm sein, da viele Menschen die Reise nach Nordamerika nicht antreten können. 20 Minuten hat über 100 Orte zusammengetragen, die Public Viewings anbieten. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, gibt aber einen guten Überblick darüber, wo man die Abende und Nächte verbringen kann. Wichtig ist, vorab zu prüfen, welche Spiele an welchem Ort gezeigt werden.

Zusätzlich zum Public Viewing gibt es die Möglichkeit, am Tippspiel von 20 Minuten zur Fussball-WM teilzunehmen. Dort kann man direkt der Tippgruppe seiner Gemeinde beitreten. Egal ob Fussballprofi oder Bauchgefühl-Tipper, alle können mitmachen und tolle Preise gewinnen. Dieses Angebot richtet sich an alle, die ihre Fussballkenntnisse testen möchten.

Der Autor Sven Forster arbeitet seit 2018 für 20 Minuten. Seit Anfang 2024 ist er als Blattmacher tätig und leitet seit September 2024 das Sportressort. Die Berichterstattung über Public Viewings und die Fussball-WM ist ein wichtiger Teil seiner Arbeit





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