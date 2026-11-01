Publibike am Hochrhein: Zollprobleme gelöst, neue Stationen in Grenzach-Wyhlen

Publibike hat in Grenzach-Wyhlen zwei neue Stationen eröffnet. Zollrechtliche Hürden für das Dreiländer-Ve

Die Schweizer Firma Publibike, die im Dreiländergebiet zwischen Deutschland, der Schweiz und Frankreich Fahrräder vermietet, hat vor kurzem in der Doppelgemeinde Grenzach-Wyhlen zwei neue Stationen mit insgesamt zwölf Fahrrädern eröffnet. Diese neuen Standorte befinden sich direkt an den beiden Bahnhöfen der Ortschaft, die in der Nähe von Basel liegt. Die Eröffnung markiert einen wichtigen Schritt für das Angebot im Hochrhein gebiet, nachdem zuvor Zollprobleme die Expansion behindert hatten. Markus Bacher, der Geschäftsführer von Publibike, bestätigte diese Entwicklungen gegenüber der "Badischen Zeitung" und unterstrich die Bedeutung der neuen Infrastruktur für die Region.

An den beiden neu eingerichteten Bahnhöfen in Grenzach und Wyhlen stehen den Nutzerinnen und Nutzern je vier rote E-Bikes sowie zwei konventionelle, mechanische Fahrräder zur Verfügung. Die Ausstattung der Stationen soll sicherstellen, dass sowohl Personen, die auf motorisierte Unterstützung angewiesen sind, als auch diejenigen, die traditionell radeln, ein passendes Angebot vorfinden. Die Badische Zeitung hatte über diese Neuerungen berichtet, wobei die genauen Zahlen der zur Verfügung stehenden Fahrzeuge durch die Unternehmensleitung bestätigt wurden. Diese klare Strukturierung der Flotte an den Startpunkten dient der Effizienz und der Zufriedenheit der Kunden.

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Lösung zollrechtlicher Hürden für das Dreiländer-System

Ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Einführung war die Klärung der zollrechtlichen Fragen, die im vergangenen Sommer zu erheblichen Unsicherheiten geführt hatten. Diese Probleme betreffen nicht nur die Standorte in Deutschland, sondern auch in Frankreich. Vor der Lösung waren fünf Stationen am Hochrhein, die Dreiländerbrücke, der Standort Vitra in Weil am Rhein sowie zwei Standorte in der französischen Stadt Huningue von den Zollfragen betroffen. Die jetzige Lösung dieser rechtlichen Unsicherheiten ist die Voraussetzung dafür, dass das System reibungslos funktioniert.

Durch die Beseitigung der Zollhürden ist es nun möglich, dass die in Grenzach-Wyhlen entliehenen Fahrräder an anderen Standorten im Dreiländergebiet zurückgegeben werden können. Dies ist ein Kernmerkmal des Publibike-Modells und war ohne die regulatorische Klarstellung nicht sicher umsetzbar. Die Regelung ermöglicht es den Kundinnen und Kunden, flexibel zu handeln, ohne sich Sorgen um versteckte Gebühren oder rechtliche Konsequenzen machen zu müssen. Diese Infrastrukturverbesserung stärkt das Angebot erheblich und macht es attraktiver für Pendler und Touristen, die das Dreiländergebiet nutzen.

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Pilotphase und Nutzungsbedingungen der Fahrräder

Das Pilotprojekt am Hochrhein ist vorerst auf einen Zeitraum von zwei Jahren begrenzt. Das Ziel der Betreiber ist es, während dieser Zeit weitere Standorte zu finden und das Netz zu erweitern. Die Ausleihe der Fahrräder erfolgt modern und digital über eine Smartphone-App, was den Prozess für die Nutzer schnell und unkompliziert macht. Die Kostenstruktur ist dabei klar definiert, wobei zwischen elektrischen und mechanischen Fahrrädern unterschieden wird. Bei einem normalen Velo kostet die erste halbe Stunde drei Schweizer Franken, danach wird eine Gebühr von zehn Rappen pro Minute erhoben.

Für E-Bikes ist die Preisgestaltung etwas anders, da sie mit fünf Franken für die erste halbe Stunde teurer sind. Anschließend fallen zwanzig Rappen pro Minute an. Diese Preisdifferenz spiegelt den höheren Energieverbrauch und die technische Ausstattung der E-Bikes wider. Die Nutzung über die App ermöglicht zudem eine transparente Abrechnung und eine einfache Handhabung. Für die Bewohner der Region und Besucher bedeutet dies eine flexible Alternative zum Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln, insbesondere für die sogenannte letzte Meile. Die zwei-jährige Laufzeit gibt den Verantwortlichen die Möglichkeit, die Akzeptanz und Auslastung genau zu beobachten und anzupassen.

Kontext: Wechsel in der Stadtverwaltung und Umweltfragen

Neben den Entwicklungen im Bereich der Mobilität gab es auch politische Veränderungen in der Region. Tobias Benz von der CDU hat die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Offenburg deutlich gewonnen. Dies bedeutet das Ende seiner zwölfjährigen Amtszeit als Bürgermeister von Grenzach-Wyhlen. Für die Nachbarstadt Basel und das Umland ist dies ein relevanter Wechsel, da die Kooperationen oft über Gemeindegrenzen hinweg stattfinden. Die Suche nach seiner Nachfolge in Basel und der weiteren Region läuft parallel dazu, was die politische Landschaft in der Dreiländermetropole neu justiert.

Zusätzlich zu den politischen und verkehrstechnischen Themen gab es Umweltberichterstattung im Zusammenhang mit der Region. Rund um den Euro-Airport in Basel und in Grenzach-Wyhlen wurden erhöhte Werte von PFAS-Chemikalien im Trinkwasser gemessen. Die Ursache für diese Verschmutzungen wurde in Löschschaum identifiziert, der bei früheren Einsätzen eingesetzt wurde. In Basel man sich (noch) entspannt, obwohl der Löschschaum noch immer im Einsatz ist. Dies ist ein Hintergrundthema, das die Lebensqualität in der Region beeinflusst, auch wenn es sich von der aktuellen Nachricht über den Veloverleih abgrenzt. Die Kombination aus verkehrlichen Neuerungen und umweltbezogenen Herausforderungen prägt das öffentliche Diskurs in der Region am Hochrhein aktuell stark. Die Veröffentlichung stammt von bz Basel, wobei eine Weiterverarbeitung ohne Erlaubnis untersagt ist.