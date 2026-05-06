Psychiatrie Baselland zieht Bilanz für 2025: Patientenanstieg und finanzielle Konsolidierung

Trotz eines moderaten Verlusts verzeichnet die Psychiatrie Baselland einen deutlichen Anstieg der Patientenzahlen, insbesondere in der Jugendpsychiatrie, und verbessert ihr finanzielles Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr massiv.

Die Psychiatrie Baselland hat kürzlich die detaillierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und dabei eine komplexe Mischung aus operativem Wachstum und finanziellen Herausforderungen aufgezeigt.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 15.417 Patientinnen und Patienten in den verschiedenen Einrichtungen der Organisation betreut. Dies entspricht einer Steigerung von 241 Personen im Vergleich zum Vorjahr, was die stetig wachsende Nachfrage nach psychiatrischer und psychotherapeutischer Unterstützung in der Region Basel-Landschaft unterstreicht. In einer Zeit, in der psychische Belastungen in der Gesellschaft zunehmen, sieht sich die Institution mit der Aufgabe konfrontiert, ihre Kapazitäten kontinuierlich auszuweiten, um eine zeitnahe und qualitativ hochwertige Versorgung sicherzustellen.

Finanziell betrachtet präsentiert sich die Bilanz mit einem ambivalenten, aber insgesamt positiven Trend. Die Psychiatrie Baselland schloss das Jahr 2025 mit einem Verlust von 700.000 Franken ab. Während ein Verlust auf den ersten Blick negativ erscheinen mag, ist im direkten Vergleich zum Vorjahr eine signifikante Verbesserung erkennbar. Im Geschäftsjahr 2024 belief sich das Defizit noch auf beachtliche 3,5 Millionen Franken.

Diese Reduktion des Verlusts deutet auf eine erfolgreiche Konsolidierungsstrategie und eine optimierte Kostenstruktur hin. Besonders hervorzuheben ist, dass der Betriebsaufwand gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,9 Prozent sank und somit bei 116,3 Millionen Franken lag. Diese Effizienzsteigerungen im administrativen und operativen Bereich haben maßgeblich dazu beigetragen, das finanzielle Loch zu verkleinern, ohne dabei die Versorgungsqualität zu gefährden. Ein besonders besorgniserregender, aber auch strategisch wichtiger Bereich ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Hier zeigte sich das Wachstum im Jahr 2025 besonders deutlich. Die Zahl der Behandlungen in diesem Segment stieg um 7,7 Prozent an, was einer Zunahme von 4.736 Fällen entspricht, sodass insgesamt 39.099 Kontakte verzeichnet wurden. Diese Zahlen verdeutlichen den enormen Druck, unter dem junge Menschen heute stehen. Die Zunahme an Angststörungen, Depressionen und anderen psychischen Krisen bei Kindern und Jugendlichen erfordert nicht nur mehr Personal, sondern auch spezialisierte Ansätze in der Therapie.

Die Psychiatrie Baselland reagiert auf diese Entwicklung, indem sie versucht, die Ressourcen gezielt in diese vulnerablen Gruppen zu lenken, auch wenn dies die organisatorische Planung vor große Herausforderungen stellt. Neben den medizinischen und finanziellen Aspekten spielt die Infrastruktur eine zentrale Rolle für den Erfolg der therapeutischen Arbeit. Ein wesentlicher Wermutstropfen im vergangenen Geschäftsjahr war jedoch die Verzögerung bei der Totalsanierung des Hauses Biental auf dem Campus in Liestal.

Ursprünglich waren die Arbeiten schneller geplant, doch die Realität der baulichen Substanz erwies sich als komplexer als erwartet. Die aufwendigeren Sanierungsarbeiten führten dazu, dass sich die Fertigstellung verzögerte. Nach aktuellem Planungsstand soll das sanierte Haus Biental voraussichtlich erst Ende 2027 seinen Betrieb wieder aufnehmen können. Diese Verzögerung ist problematisch, da moderne Räumlichkeiten essenziell für einen heilungsfördernden Prozess sind und die Kapazitäten am Standort Liestal optimiert werden müssen, um dem Patientenanstieg gerecht zu werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Psychiatrie Baselland 2025 ein Jahr des Übergangs und der Stabilisierung war. Trotz der finanziellen Belastungen durch den Verlust von 700.000 Franken ist die Tendenz klar positiv, da das Defizit massiv reduziert wurde. Die steigenden Patientenzahlen, insbesondere bei den Jugendlichen, fordern die Institution heraus, ihre Versorgungsstrategien ständig zu hinterfragen und anzupassen.

Mit der Fertigstellung des Hauses Biental im Jahr 2027 wird die Psychiatrie Baselland über eine modernisierte Infrastruktur verfügen, die es ermöglicht, die medizinische Versorgung auf ein neues Level zu heben und den steigenden Anforderungen der Bevölkerung im Kanton Baselland gerecht zu werden. Die Balance zwischen wirtschaftlicher Vernunft und menschlicher Fürsorge bleibt dabei die zentrale Herausforderung für die kommenden Jahre





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